TV-profilen har måttet sove i en stall på Rhodos

De siste dagene har flere branner herjet rundt i Europa, hvor store folketall har blitt evakuert i sikkerhet.

Realityprofil Bettina Buchanan (28) er for mange kjent for sine deltakelser i en rekke TV-programmer som «Ex on the Beach», «Good Luck Guys» og MTV-serien «The Challenge».

Buchanan tilbringer nå sommeren på den greske øya Rhodos, som hun har gjort i mange år. I år ble turen snudd på hodet for 28-åringen.

– I starten gikk det fint da de fortsatt hadde kontroll på brannen. Men på lørdag ble det fullstendig kaos da brannen begynte å spre seg, og folk måtte evakuere. Da ble vi veldig urolige, forteller Buchanan til TV 2.

Har sovet i stallen

Vanligvis bor Buchanan i en leilighet i Rhodos by, men de siste dagene har TV-profilen tilbrakt nettene i en stall sammen med 18 hester. Stallen er eid av venninnen til Buchanan, og vanligvis er 28-åringen der ofte med hestene.

– Vi har sovet i stallen for å passe på hestene, og passet på at det ikke har startet noen brann i nærheten. Vi har også vært forberedt på å ta imot og hente flere hester fra andre byer som evakuerer, sier 28-åringen.

Søndag morgen tok Buchanan og noen venninner imot ni hester fra landsbyen Gennadi som evakuerte fra brannen. Nå er det 18 hester til sammen, men de er forberedt på å ta imot flere.

– Vi ligger og sover i helspenn i stallen. Det går rykter om at de ulike brannene er påsatt av mennesker. Og selv om vi er langt unna, så kan det begynne hvor som helst. Vi våkner hver gang noen går forbi, eller hvis det lyser til et sted, så vi er sikre på at ingen prøver å tenne på noe i området, sier TV-profilen.

Flere lokale medier har skrevet om ryktene om at brannene kan være påsatt. Dette er ikke bekreftet, men lokalt politi undersøker årsaken til skogbrannene.

NATT: Slik er utsikten fra stallen som Bettina Buchanan og de andre jentene sover i. Foto: Privat

– Mange er på fest

Nå er det omtrent tolv personer som hjelper til med stallen, og de passer alltid på at noen er der til enhver tid.

– Vi er alltid to til tre personer som sover der hver natt, men nå ser det ut til at jeg kanskje får sove hjemme i leiligheten min i natt. Det må vi se på i kveld, men akkurat nå er brannen ganske langt unna, sier Buchanan.

Leiligheten til TV-profilen ligger 20 minutter unna stallen, og 28-åringen forteller at turistene på Rhodos by merker lite til brannen.

– Livet til de på Rhodos by er som normalt, mange der er på fest, og det kan sikkert virke litt usympatisk, sier Buchanan, og legger til:

– Men med tanke på den økonomiske krisen som Hellas står overfor, så er det beste man kan gjøre og bruke penger, slik at Rhodos kan gå rundt etter denne krisen. Utenom å donere penger, så klart.