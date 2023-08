TV-profil Anders Öfvergård dømt for butikktyveri – må betale 40.000 i bot

TV-PROFIL: Anders Öfvergård har vært programleder for blant annet «Arga Snickaren» og «Robinson» i Sverige. Foto: Peter Wixtröm /Aftonbladet

Anders Öfvergård (55) ble i juni anmeldt for butikktyveri.

Hendelsen fant sted på en Ica-butikk, hvor TV-profilen ble oppdaget med ubetalte varer etter å ha gått gjennom selvbetjeningskassen. Det dreier seg om tre pakker kjøtt til en verdi av 400 svenske kroner.

Öfvergård har erkjent å ikke betale for varene. Han har tidligere uttalt til Aftonbladet at han ikke har hatt noen intensjoner om å stjele matvarer, og antydet at det kunne vært en feil på maskinen eller menneskelig svikt, og viser til stress.

55-åringen ble i juli tiltalt for butikknaskingen og er nå dømt til å betale 40 dagsbøter på 1000 svenske kroner. Totalt må han ut med 41.000 svenske kroner.

I dommen heter det at tyveriet ble gjort med forsett, ifølge avisen.

«Jeg er både overrasket og skuffet», skriver Öfvergård i en SMS til Aftonbladet.

Påtalemyndigheten ved kammeråklagere Kajsa Hultqvist, uttaler til Aftonbladet at dommen virker å være velbegrunnet.