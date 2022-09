TV 2-væranker er blitt tobarnsmor

Maiken Sørdal Fosen (31) er blitt tobarnsmor sammen med kjæresten og samboeren André Haaland (37).

Fosen jobber som væranker på TV2, mens Haaland jobber som vaktsjef i TV 2 Sporten. Fra før av har paret datteren Frida (3).

Tirsdag ettermiddag ble de nok en gang foreldre; da kom nemlig lille Fredrik til verden.

– Det var tirsdag ettermiddag at Fredrik fikk det travelt med å hilse på verden. Vi er så stolte over den fine gutten vår, skriver Fosen i en melding til God kveld Norge.

Paret er bosatt i Fyllingsdalen i Bergen, og Fosen forteller at livet som nybakt tobarnsmor er fint.

– Hjemme ventet en spent storesøster. Så langt er den nye tilværelsen veldig fin. Jeg er bare så stolt, litt overveldet og utrolig takknemlig, avslutter hun i meldingen.

GRAVID: Sørdal har sett fram til å bli en familie på fire. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

Det var i vår at værmelderen kunne avsløre at hun ventet barn nummer to. Til God Kveld Norge sa hun den gangen at:

– Vi gleder oss veldig. Det er også veldig stas for hun som skal bli storesøster.