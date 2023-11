FØKKINGS KLAR FOR PREMIERE: Henrik Fladseth premiereklar sammen med komiker Martin Lepperød. Foto: Espen Solli

Komiker Henrik Fladseth er aktuell med TV 2-serien «Føkkings Fladseth».

Tirsdag var det klart for premierefest for serien på Cosmopolite Scene på Torshov i Oslo.

Der kunne hovedpersonen selv fortelle en ukjent detalj om navnevalget. At serien ble hetende «Føkkings Fladseth» var ikke det de opprinnelig hadde planlagt.

Fladseth avslører nå at Mark Zuckerberg var bakgrunnen for at de havnet på nettopp dette navnet:

Hedersgjesten selv var fullstendig blottet for nerver i forkant av den første visningen av serien.

– Jeg er rolig, selvsikker og trygg. Jeg gleder meg til å vise det, jeg er stolt av det, forteller Fladseth.

I serien spiller Fladseth en versjon av seg selv som går på noen blemmer og som blir kansellert.

– Det spiller jo på at man «fucker» opp. Jeg «fucker» ikke så mye opp i det virkelige liv som i denne serien, det gjør jeg absolutt ikke, men jeg har nok levd et liv der det fort kan skje noen «fuck-ups», og jeg legger ikke skjul på det, forteller han.

Med seg har han noen av Norges mest velkjente komikere, som Martha Leivestad, Jonis Josef, Martin Lepperød og Magnus Devold.

Se de første bildene fra «Føkkings Fladseth» her:

– Jeg har snakket mye med ham og sett bittelitt her og der, han er en av mine beste venner. Men jeg liker å vente, ser man grovklipp og uferdige versjoner så vet man ikke hvordan det skal se ut, så jeg ville vente til det var klart og bra, forteller Jonis Josef på rød løper.

– Er du nervøs?

– Nei, det er han som skal være nervøs, jeg bare koser meg, jeg. Det heter jo ikke «Føkkings Jonis», dette heter «Føkkings Fladseth», hvis det her suger så er det han som suger, det er ikke meg, sier Josef og ler.

«Føkkings Fladseth» ser du på TV 2 Play fra 10. november og TV 2 Direkte 12. november klokka 22.15.