TV 2-programleder: – Jeg har respekt for at sjefene må ta vanskelige valg

LEGGES NED: Kjetil H. Dale har ledet «Økonominyhetene siden starten i 2007, her fra hans siste sending, fredag 23. februar. Foto: Frode Hoff /TV 2

Programleder Kjetil H. Dale synes det er trist at «Økonominyhetene» er historie på TV 2 Nyheter.

TV 2 er i mål med kuttene som ga 400 millioner i kostnadsbesparelse og rundt 120 færre ansatte.

Stolt av programmet

Forrige uke gikk siste sending av «Økonominyhetene» på TV 2 Nyheter, og det ble en vemodig sending for programleder Kjetil H. Dale. Han var med å bygge opp og lede programmet for 17 år siden, sammen med Jan Ove Ekeberg som var programleder i Oslo.

AVSLUTNING: Sturla Dyregrov og andre kollegaer i Bergen, hyller Kjetil H. Dale etter hans siste sending i studio. Foto: Frode Hoff/TV 2

– Et av målene mine som journalist er å formidle vanskelige ting på en enkel måte. Det har jeg virkelig fått lov til som programleder i «Økonominyhetene», sammen med noen av Norges fremste eksperter på finans og næringsliv. Jeg er stolt av det vi har fått til, sier Dale til TV 2.

Dekke USA-valget

De nye arbeidsoppgavene for Dale blir å være nyhetsanker i helgene, samt bruke tiden sin på blant annet det kommende USA-valget.



– Jeg har respekt for at sjefene må ta vanskelige valg når bedriften skal kutte 400 millioner kroner. Selvfølgelig kunne jeg ønske meg at konseptet får leve videre, men nå ser jeg frem til nye oppgaver i TV 2.

Endringer

Det blir litt endringer for TV 2-Nyhetenes seere fremover, men nyhetsredaktør Karianne Solbrække kan love at det fortsatt blir økonominyheter på TV 2, bare i andre sendinger og ikke i et eget program.

– TV 2 må kutte kostnader, og en konsekvens er at Økonominyhetene og programmene «Norske tilstander» og «Ærlig talt» på TV 2 Nyheter legges ned. TV 2 skal fortsette med økonominyheter på TV 2 Nyheter, men ikke i en egen flate.

Ny satsing på TV 2 Nyheter

Som følge av besparelsene og annen ressursbruk, blir det litt endringer på programavviklingen mellom TV 2 Nyheter i Oslo og Bergen, det blir også en redaksjonell omlegging og en helt ny satsing på kanalen.

TV 2s nyhetsredaktør, Karianne Solbrække. Foto: Erik Edland / TV 2

– Vi har i denne prosessen flyttet morgensendingene på TV 2 Nyheter fra Oslo til Bergen, og vi jobber med en helt ny ettermiddagsflate på nyhetskanalen vår. Dette kommer vi tilbake til utover våren.



– Hvordan vil TV-seerne merke denne redaksjonelle omleggingen?

– Våre tre daglige dedikerte økonomisendinger går ut av sendeskjemaet, utover dette vil ikke seerne merke stor forskjell. Også gleder vi oss til etter hvert å lansere en ny satsing på ettermiddagen, som jeg håper og tror seerne våre vil sette pris på, avslutter Solbrække.