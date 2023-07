TV 2-profilens verste hotellopplevelse: – Rommet var «nyspydd»

Arill Riise (64) har opplevd tilløp til brann om bord i et fly og et svært lite innbydende rom i Tyskland. Les mer om TV 2-programlederens reise- og sommererfaringer i dette intervjuet.

Arill Riise loser til daglig TV-seerne gjennom de viktigste hendelsene i inn- og utland, som anker i TV 2 Nyhetene.

Når 64-åringen ikke er på jobb, reiser han gjerne med kona. I «Sommersnakk»-spalten forteller han om noen av sine beste og verste sommerminner.

– Hva skal du gjøre i sommer?

– Vi har allerede gjort unna sommerferien i år. I slutten av mai reiste vi på en lenge planlagt rundreise i Midtøsten. Vi var i Jerusalem/Betlehem, pyramidene i Giza i Egypt, Alexandria med biblioteket, Tunisia med Kartago, Sicilia – og vi avsluttet på Malta. En uforglemmelig reise som vi har planlagt i tre år.

– Hva må til for at du skal ha en bra sommer?

– En bra sommer er besøk av kjernefamilien, at alle er friske og at vi får tid til selskap med gode venner. Det er sjømat på grillen, fluer i syltetøyet og jordbær fra Valldal. Det er en sommar der AaFK vinner alle kampene sine og der vi har noen dager med god sommervarme som gjør at vi må søke skyggen.

I RUTA: Arill Riise er en av TV 2s mest erfarne programledere. Foto: TV 2

– Hvilket sted vil du aller helst reise til?

– Jeg er nysgjerrig av natur og reiser gjerne til nye steder. Jeg jakter nye impulser og inspirasjon. Vi har ikke vært i Washington. Kanskje det blir neste tur?

– Hvilket sted vil du aldri reise tilbake til?

– Ikke en eneste plass. Alle land og steder jeg har vært til nå har hatt sitt særpreg, på godt og vondt.

– Har du noen gang hatt en skummel opplevelse om bord i et fly?

– På slutten av nittitallet var det tilløp til brann på «kjøkkenet» i eit fly fra Mallorca. Mannskapet klarte å slukke raskt, men det ble ikke rundstykker til maten.

– Har du blitt – eller forsøkt blitt – svindlet på reise før?

– Ikke som jeg vet om.

– Hva er din verste hotellopplevelse?

– Det var på et hotell i Augsburg i Tyskland. Hele familien var på biltur gjennom Tyskland, og vi booket oss inn på et veldig bra hotell – trodde vi. Ganske raskt oppdaget vi at rommet var «nyspydd». De hadde ikke klart å gjøre rent etter syke gjester, men vi fikk etter hvert et nytt rom og vi ble ikke smittet.

– Har du hatt en spesiell opplevelse med en kjendis på reise før, og hva skjedde i så fall?

– I 1972 kom Cliff Richard til hjembygda min, Sæbø på Sunnmøre. BBC spilte inn en serie som het «Kofferten» i samarbeid med statskringkasterne i Norden. Der sto plutselig Cliff Richard utenfor Årseth-butikken, og Dizzie Tunes med Elisabeth Grannemann var også med. Det var jo helt uvirkelig. Jeg var snart 14 år og fikk autografen til Cliff.

STJERNEMØTE: Arill Riise fikk møte selveste Cliff Richard i 1972. Her er superstjernen under en konsert i fjor. Foto: Kirsty Wigglesworth / NTB

–Hvor hardt jobber du for å få farge?

– På åttitallet var brunfargen viktig, og vi jobbet hardt på strendene for å få en brunfarge som varte. Ikke alltid like vellykket. Jeg husker moren mim spurte en gang : «Har du vært i Syden, du er jo ikkje såååå brun?». I dag er det sminken i TV2 som ordner farge i kinnene. Jeg er ikke så opptatt av å sole meg, men blir faktisk veldig lett brun.

– Hva synes du er det verste med sommeren?

– Det er en vestlandssommer med sju grader og ukevis med regn. Det hadde vi i fjor.

– Har du hatt en spesiell/ skummel opplevelse med dyr på reise?

–Nei, ikke som jeg kan huske.

– Hvor mange flåttbitt har du fått i livet?

– Vi går mye i fjell og mark, men er veldig påpasselige med å sjekke for flått. Til nå har det gått veldig bra!

– Hva er ditt beste sommerminne?

– Det er sommeren 1980. Da reiste jeg og hun jeg er gift med rundt på greske øyer i fire uker. Vi bodde 18 døgn i telt, og lå på hustak og strender. Det er en sommer vi ofte har kommet tilbake til. God sommer.