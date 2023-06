TV 2-profilens verste feriemål: – Bommet

Programlederen, kjent fra «Rydderevolusjonen» og «God morgen Norge», ser fram til en lang og god sommerferie.

TV 2 tar en prat med Desta Marie Beeder om hennes beste og verste ferieminner, snikfotografering av superstjerne og ekle kryp.

– Hva skal du gjøre i sommer?

– I sommer skal jeg en tur utenlands, men først og fremst feriere her hjemme. Det blir nok en blanding mellom Bergen og Oslo, med en tur til Hardanger og Fitjar innimellom. Så nå handler egentlig alt om å få litt fint vær, for fjorårets sommer i Bergen var helt krise værmessig

SOMMER I NORGE: Desta Beeder tilbringer gjerne sommeren i Norge, men håper på bedre vær enn i fjor. Foto: Privat

– Hva må til for at du skal ha en bra sommer?

– Det viktigste er folkene jeg er sammen med. Kvalitetstid med kjæresten, familien og gode venner gjennom sommeren, er det som skaper de gode opplevelsene og de beste minnene

– Hvilket sted vil du aller helst reise til?

– Jeg drømmer om en skikkelig Sogn-tur. Det finnes ikke noe finere sted, dersom solen skinner

– Hvilket sted vil du aldri reise tilbake til?

– Jeg reiste uspesifisert til Rhodos og endte på et lite hotell midt i ødemarken, der man måtte krysse en meget trafikkert vei for å gå 40 minutter for å nå stranden. Jeg trenger ikke dra tilbake dit

– Har du noen gang hatt en skummel opplevelse om bord i et fly?

– Jeg elsker og fly og synes turbulens gjør ting litt mer spennende, så ikke noe skummelt.

PÅ REISEFOT: Desta Marie Beeder nyter strandlivet i sydligere strøk. Foto: Privat

– Har du blitt – eller forsøkt blitt – svindlet på reise før?

– Jeg trodde at jeg hadde blitt frastjålet vesken min på ferie i Dublin. Styrte på med å sperre kort og greier. Da vi kom tilbake til hotellet viste det seg at jeg hadde mistet den på gaten, og at noen snille mennesker hadde funnet den. De hadde sett nøkkelkortet til hotellet som lå oppi vesken og gått 30 minutter for å levere den.

– Hva er din verste hotellopplevelse?

– Bodde på hotell i London en sommer da det ble satt varmerekord. Aircondition virket ikke, og vi måtte skru av lyset på badet for å prøve å få temperaturen i rommet ned fra 40 grader.

– Har du hatt en spesiell opplevelse med en kjendis på reise før, og hva skjedde i så fall?

– Møtte Benny Andersson fra Abba i hotellbaren da jeg var i Stockholm nylig. Jeg lot han få være i fred, men tok selvsagt et snikfoto.

MØTTES I BAREN: Desta møtte en fjerdedel av Abba i Sverige. F.v. Benny Anderson, Annifrid Lyngstad, Agnetha Fältskog og Bjørn Ulveaus fra en mye tidligere anledning. Foto: Scanpix Sverige

– Hvor hardt jobber du for å sole deg om sommeren?

– Jeg er halvt etiopisk så det trenger jeg ikke jobbe så mye med, det er mye viktigere med høy faktor.

– Hva synes du er det verste med sommeren?

–MYGG!

– Har du hatt en spesiell/ skummel opplevelse med dyr på reise?

– Bodde i en liten hytte i en landsby i Etiopia, og våknet av at noe stort med fire poter gikk over taket. Jeg åpnet ikke døren for å sjekke hva det var, fordi jeg liker å leve...

– Hvor mange flåttbitt har du fått i livet?

–Ett, som jeg vet om.

– Hva er ditt beste sommerminne?

– I fjor var jeg én uke med gode venner i Cannes. Vi satt på fortausvinbarer, og spilte «Ikke lov å le i Cannes». Det var helt nydelig.