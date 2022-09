TV 2-profilenes mest uforglemmelige øyeblikk på kanalen

TV 2 fyller 30 år 5. september og i forbindelse med jubileet forteller flere kjente TV 2-fjes hva som var deres mest uforglemmelige øyeblikk på skjermen.

Niklas Baarli

Radioverten og programlederen Niklas Baarli (33) har vært mye å se på TV-skjermen i ulike roller.

Han har blant annet vært deltaker i en rekke underholdningsprogram, som Farmen kjendis og Sofa. Han har i tillegg tidligere vært programleder for God kveld Norge, og er nå aktuell i samme rolle på Farmen.

PROGRAMLEDER: Niklas Baarli er programleder for sesong 18 av Farmen. Foto: TV 2/ Anton Soggiu

Det han trekker frem som et øyeblikk som satte gode spor er TV 2-programmet Alt min far ikke har lært meg. Serien som går ut på at Baarli gjennom en rekke praktiske oppgaver blir bedre kjent med faren sin. Det beskriver han som stas.

– Det var veldig koselig. Det å kunne få lov til å lage et så nært og ærlig program med verdens fineste fyr, var selvfølgelig en kjempeopplevelse, forteller han til TV 2.

33-åringen utdyper at programmet gjorde at han og faren kom nærmere hverandre og i etterkant fikk et helt nytt forhold.

– Det er veldig fint. Det ga meg et nytt rom hvor jeg kunne møte faren min på en helt ny måte.

Desta Marie Beeder

God morgen Norge-programlederen Desta Marie Beeder (34) er mest å se i morgenprogrammet, men har også ledet Rydderevolusjonen.

GOD MORGEN NORGE: Desta Marie Beeder er fast programleder i morgenprogrammet. Foto: Espen Solli / TV 2

I tillegg har hun deltatt på første sesong av Kompani Lauritzen, noe hun trekker frem som et øyeblikk hun ikke kommer til å glemme.

– Det var så utrolig spennende å bli tatt vekk fra dagliglivet og bruke en måned på å flytte grenser og ikke minst å få kjenne på det samholdet som vi fikk, sier 34-åringen til TV 2.

– De minnene tar jeg med meg for alltid.

I tillegg forteller hun at hun til stadighet klyper seg i armen over å få jobbe sammen med Wenche Andersen (68) i God morgen Norge.

– Jeg har vokst opp med se Wenche på skjermen, så det å få stå ved siden av henne i kjøkkenet er alltid stort, avslutter Beeder.

Arill Riise

Nyhetsanker Arill Riise (63) har lang erfaring på TV-skjermen og har vært med å dekke mange store øyeblikk.

Det sterkeste han har opplevd som nyhetsanker i TV 2, er dagen terrorangrepet rammet Norge i 2011.

NYHETSANKER: Arill Riise har opplevd store øyeblikk som nyhetsanker i TV 2. Foto: TV 2

– 22. juli er jo det sterkeste og vondeste. Jeg ledet sendingene fra blomsterhavet utenfor Oslo domkirke. Det glemmer jeg aldri. Der og da formidlet vi hele nasjonens sorg, men samtidig styrke, i en vanskelig tid, forteller Riise.

– Hele landet sto sammen, legger han til.

Et øyeblikk han derimot synes var morsomt å være med på, var da FrPs Gjermund Hagesæther fikk elektrosjokk av elektrisk pistol under en reportasje. Da fikk nyhetsankeret latterkrampe på direkten.

Se video under av Arill Riise som knekker sammen i latter.

– Rett før innslaget var ferdig, sa produsenten til meg: «Ikke flir, Arill».

Det var dog vanskelig å holde latteren tilbake.

Erik Solbakken

Programleder Erik Solbakken (37) er et kjent fjes for mange, og begynte i kanalen for kun et par år siden.

I 2017 gikk han over fra NRK til TV 2, og har vært programleder for en rekke programmer, blant annet Lystløgner, Norges nye megahit, Lego Masters og Norges sprekeste.

Til tross for at han har hatt mange baller i lufta samtidig, er det faktisk ett spesifikt øyeblikk som seer han neppe kommer til å glemme:

FOTBALLFAN: Et øyeblikk Erik Solbakken kommer til å huske i lang tid er takket være sportskommentatoren Øyvind Alsaker. Foto: Synne Moen

– Øyvind Alsaker er jo den stemmen på TV jeg har hørt mest i mitt liv. Og da kommentator-legenden brøt ut med det ikoniske sitatet: «AGUERO, AGUERO, AGUERO, AGUERO!» etter den mest dramatiske avslutningen på en Premier League sesong noensinne – ble det et minne som sitter igjen for alltid, avslører Solbakken.

De var nemlig en kompis-gjeng som satt med 6-7 skjermer for å få med seg alle kampene i den siste runden.

Da det til slutt handlet om at Manchester City kunne snu kampen mot Queens Park Rangers og snyte Manchester United for nok et seriegull – ble det noen intense minutter.

– Alsaker har jo levert utrolig mange sterke kommentator-presentasjoner i 30 år, og er den suverent beste i sitt fag. At han tok så fullstendig av da Aguero scoret det avgjørende 3-2-målet, kommer jeg aldri til å glemme.

Cathrine Fossum

Nyhetsankeret Cathrine Fossum (44) har vært mye å se på TV-skjermen, både på Nyhetskanalen og som programleder i God morgen Norge. Denne høsten er Fossum også aktuell som deltaker i den nye serien Forræder.

– Jeg startet i TV 2 da Nyhetskanalen ble født og det var en fantastisk fødsel, ler hun.

Hun jobber hovedsakelig med direkte-TV som nyhetsanker, men har også fått andre og nye utfordringer.

NYE UTFORDRINGER: I tillegg til å være nyhetsanker er Cathrine Fossum aktuell denne høsten som deltaker i Forræder. Foto: Annika Byrde

– Vi jobber med mye live TV og det skjer så mange morsomme ting som man kan le og humre av. Ett minne eller én opplevelse er nesten helt umulig.

Likevel trekker hun frem et øyeblikk som datteren hennes på tolv år har lagt merke til på Tiktok. «Mamma, hvorfor kjefter du på Rune på Tiktok», ble hun da spurt av datteren som refererte til et annet nyhetsanker.

– Rune Kjos er en veldig god venn av meg og vi har jobbet sammen i 15 år. Og så hadde vi en uheldig start på en sending hvor vi ikke fikk med oss at vi var på. Og da var jeg litt streng i tonen, sier Fossum.

– Så det er et av de litt pinlige øyeblikkene, men man må jo le av det.

Truls Svendsen

Komikerlegenden Truls Svendsen (49) startet TV 2-karrieren ved å være utgående reporter og «moromann» i Senkveld med Thomas og Harald.

MAKKER: For tiden er Svendsen aktuell i serien Truls à la Hellstrøm Bistro. Foto: Espen Solli / TV 2

Siden da har han vært aktuell i Svendsen om Hansen og Jensen, Kvelden er din nå - og aktuelle Truls à la Hellstrøm Bistro.

Han legger derimot ikke skjul på at det har vært en ellevill reise:

– Det har vært en drøm å få lov til å jobbe i TV 2 helt siden 2005. Jeg er veldig glad for at de bidro til å gjøre meg slankere da de gikk med på å sende meg over Grønland med Cecilie Skog, avslører han og legger til:

– Men alt ble på en måte ødelagt da de sendte meg på tur med Eyvind Hellstrøm.

Eli Kari Gjengedal

Værsjef i TV 2, Eli Kari Gjengedal (51), har i likhet med andre TV 2-profiler, fått prøve seg på ulike oppgaver i kanalen. Hun har blant annet vært deltaker i underholdningsprogrammene Farmen kjendis og Skal vi danse.

FARMEN KJENDIS: Eli Kari Gjengedal har jobbet i TV 2 i 22 år og har vært alt fra værmelder til deltaker i underholdningsprogrammer. Foto: Espen Solli/TV 2

Men som værmelder hadde hun sin første sending 13. september for 22 år siden. Et minneverdig øyeblikk for Gjengedal var i 2014 da hun satte verdensrekord i å melde været i 24 timer.

Da TV 2 spurte om en røverhistorie da jubileumsfesten tok sted i helgen, kunne hun avsløre en hemmelighet:

– Jeg husker den gangen jeg hadde hatt så mange værmeldinger på rad at jeg begynte å rote og meldte rett og slett gårsdagens vær.

– Jeg har ikke sagt det offentlig før, sa Gjengedal og la til at det har gått 14-15 år siden dette skjedde.

Se video i toppen av saken der hun røper hemmeligheten.

Simon Nitsche

Simon Nitsche (30) har jobbet som sportsjournalist og programleder i TV 2. Profilen deltok i Skal vi danse i 2021 og stakk av med seieren sammen med dansepartneren Helene Spilling.

PROGRAMLEDER: Simon Nitsche skal lede det nye programmet I fyr og flamme. Foto: Eivind Senneset / TV 2

Han trekker blant annet frem deltakelsen sin i danseprogrammet som et minneverdig øyeblikk.

– Det er sport og underholdning i skjønn forening. Det var en gøy opplevelse å utfordre meg selv, sier Nitsche.

Han forteller at han og familien hans samlet seg på bakrommet under programmet og kløp seg i armen over hele opplevelsen.

I tillegg trekker han frem alle kveldsvaktene han har jobbet som sportsjournalist med sin faste gjeng.

– Det å sitte med kaffekoppen og se på alle mulige idretter hele ettermiddagen og kvelden. Spesielt da det kokte, så var det gøy å kjenne på den pulsen. Det er uforglemmelig, sier Nitsche som er aktuell med den nye serien I fyr og flamme.