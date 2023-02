TV 2-profilenes Haaland-stunt gikk verden over

Nok en gang skal kjendisene utfordres i serien: I fyr og flamme. Denne gangen hadde naboene Gaup og Gullestad ett mål: Å havne i britisk presse.

I fyr og flamme er et program hvor kjendislag prøver å gjennomføre de villeste utfordringer de kan tenke seg. I tillegg er det et dommerpanel som skal gjette om deltakerne har klart utfordringen eller ikke.

Gaup og Gullestad tar turen til Manchester, hvor de prøver å bruke Erling Braut Haaland (22) som lokkemiddel for at britiske medier skal lage sak om dem.

Dersom du leser videre, kan du tilegne deg opplysninger som kan oppfattes som spoilere.

Se møtet med BBC-journalisten i videoen øverst i saken

Ble forbanna

Kompisene løy til en BBC-journalist om at de lagde et norsk program hvor de fant nye hjem til norske kjendiser i utlandet.

– Vi viste at det gikk et rykte om at Haaland skulle bli kjøpt opp av Manchester City da vi spilte inn serien i april 2022. Dermed ga vi sterke antydninger om at vi snakket om Haaland uten å bekrefte det, sier Gaup til TV 2.

Planen deres var å bytte informasjon mot at BBC lagde en sak om deres fiktive program. Etter hvert skjønte den britiske journalisten at guttene ikke snakket sant.

– Han ble forbanna, og viftet med knyttneven. Heldigvis hadde vi med et produksjonsselskap som tok diskusjonen. Jeg tror BBC og TV 2 har hatt en konflikt siden da, sier Gullestad.

IKKE FORNØYD: BBC journalisten ble forbanna når han innså at guttene prøvde å lure han. Foto: TV 2

Gikk viralt

Til tross for at BBC ikke lagde en sak om kjendisduoen, ga de ikke opp. Under en fotballkamp senere på kvelden gjorde guttene et stunt som senere skulle bli delt av Twitter-brukere med flere enn 100.000 følgere.

DELT I JAPAN: Dette bildet ble delt av Twitter brukere i flere land som Japan og Brasil. Foto: Skjermdump fra Twitter.

– På det tidspunktet hadde vi nesten gitt opp, forteller Gaup.

Guttene hadde på seg parykker og hadde skrevet «Haaland is coming» på overkroppen.

– Vi hadde ingen anelse om at det kom til å gå viralt, vi hadde flaks rett og slett, sier Gullestad.

Bilde ble delt av flere brukere over hele verden, hvor det endte opp i blant annet Brasil og Japan.

– Det er en enkel oppskrift. Bare kle av deg, så havner du på internett, forteller Gullestad lattermildt.

Ryktet om at Haaland skulle starte i fotballklubben Manchester City viste seg å være sant.

DOMMERPANEL: Det er nye kjendiser i dommerpanelet for hver episode. Foto: TV 2

Diskusjon i studio

Etter at hele seansen ble vist foran dommerpanelet, oppstår det flere uenigheter om utfordringen burde godkjennes eller ikke. Dommenpanelet i torsdagens episode består av Marius Sjelbæk (32) og Erik Solbakken (37).

– Jeg heller mot et stort nei. Dette er ikke å havne i media, sier Sjelbæk bestemt i episoden.

Det ble også diskutert blant de andre deltakerne om utfordringen var godkjent.

– Jeg la merke til at noen av influenserne ikke anerkjente Instagram og Twitter som verdige plattformer å gå viralt på. Internett er tydeligvis en døgnflue, sier Gaup ironisk til TV 2.

Om utfordringen blir godkjent eller ikke ser du i torsdagens episode av I fyr og flamme på TV 2 Play.