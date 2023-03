TV 2-profilene får egen podcast

Vi er vant til å se Fredrik Græsvik (55) og Kadafi Zaman (49) ute i felten ved store hendelser, katastrofer og begivenheter, både innenlands og utenlands. Ofte tynget av alvor.



Nå er de altså klare med sin egen podkast, der de skal ta lytterne gjennom temaer de selv er opptatte av, diskutere hva som rører seg i nyhetsbildet og hente inn gjester de er nysgjerrige på.

Det er første gang TV 2 publiserer en aktualitetspodkast.

– Fredrik og Kadafi har til sammen sjeldent mye kunnskap og erfaring fra lange liv i journalistikken. Vi tror lytterne vil synes det er interessant med deres perspektiver på nyhetsbildet og historier fra et langt journalistisk liv, sier TV 2s nyhetsredaktør, Karianne Solbrække.

UTENRIKSREPORTER: Kadafi Zaman forlater sykehuset etter en medisinsk sjekk i Gujrat, Pakistan. Dette skjedde etter at han ble urettmessig arrestert i 2018. Foto: K.M. Chaudary/Scanpix

Nytt univers

Fredrik og Kadafi har vært kollegaer i en årrekke og kjenner hverandre godt. I denne podkasten får lytterne møte dem på en litt annerledes måte, noe de håper kan bidra til at de også når ut til nye målgrupper.

FØRSTE GJEST: Erna Solberg er første gjest i podcasten «Fredrik og Kadafi». Foto: TV 2

– Dette blir gøy. Jeg gleder meg veldig til å jobbe tett med Kadafi og invitere TV 2s lesere og seere inn i et nytt univers. Spesielt gleder jeg meg til å ta fatt på arbeidsoppgaver der vi får mulighetene til å vise helt nye sider ved oss selv. Med en podkast er vi enda mer tilgjengelige, og når forhåpentligvis også ut til et nytt publikum, sier Fredrik Græsvik.

Gode venner og kollegaer

Også Kadafi Zaman gleder seg til samarbeidet, og skryter av sin nye podkastkollega.

USA-KORRESPONDENT: Fredrik Græsvik forbreder seg til å rapportere fra USA-valget på TV 2-Nyhetene, 2020. Foto: Anders Magnus

– Jeg synes det er utrolig kult og en stor ære å få være med å lage TV 2s første aktualitetspodkast. Og det med selveste Fredrik Græsvik. Han er enormt kunnskapsrik og alle sier ja til å stille som gjest når han ringer. Nå må vi bare sørge for å levere varene på luften, sier Kadafi Zaman.

Ukentlig podcast

«Fredrik og Kadafi» spilles inn ukentlig hos Bauer Media, som også kommer til å stå for distribusjonen av podkasten. Nye episoder slippes hver torsdag. Salgsdirektør i Bauer Media, Lise Lillevold, er stolt over at TV 2 velger dem når de nå lanserer et nytt lydprodukt.

GODE KOLLEGAER: Fredrik Græsvik og Kadafi Zaman har lang erfaring som utenriksreportere, og har mye på hjertet i deres nye podcast. Foto: Truls Aagedal/TV 2

– Podkasten «Fredrik og Kadafi» vil styrke bredden i porteføljen til Podplay, og den er et sterkt tilskudd i Bauer Medias nettverk for digital lyd-annonsering, Audiostream. Dette til glede for lyttere og annonsører, avslutter Lillevold.

Første episode av podkasten «Fredrik og Kadafi» er nå ute, der Erna Solberg er gjest. Podkasten er tilgjengelig overalt hvor podkaster kan lyttes til.