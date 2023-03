TV 2-profilen vant i verdensmesterskap

Det ble gull i ski-VM for «Norges sprekeste»-profilen Morten Kristiansen (72).

I fjor sommer deltok ti pensjonister i TV 2-programmet «Norges sprekeste» og fikk vist fram sine sportslige ferdigheter.

Etter finalen har pensjonisttilværelsen vært langt fra rolig for flere av deltakerne. Før jul kunne nemlig flere meddele at 2023 ville bli et aktivt år.

Særlig én deltaker satte et stort mål for året, nemlig gull i ski-VM:

– Målet og drømmen er å vinne. Jeg har trent og gått over 80 mil på ski fra jeg startet 1. november, sa Morten Kristiansen til TV 2 i desember.

Nå har 72-åringen blitt verdensmester.

SEIER: Morten Kristiansen (72) fikk førsteplassen i ski-VM. Foto: Privat

– Gjort alt jeg kan

Kristiansen deltok i Masters World Cup i Seefeld, i aldersklassen 70-75 år. Der gikk han sju km, 15 km og 20 km, der han i sistnevnte sikret seg gullet.



I de to første rennene havnet han på andreplass, i tillegg til at han gikk stafett med det norske laget. Der ble det også gull.

Etter å ha satt seg et mål om gull, var resultatet en positiv opplevelse.

– Jeg fikk endelig vist hvor god jeg kan være, ut fra forutsetningene, forteller Kristiansen og legger til:

TRADISJON: Morten Kristiansen tar alltid med seg blånisseluen på pallen. Foto: Privat.

– Jeg har gjort alt jeg kan for å gjøre det bra, og da jeg tok igjen han slovakeren, så bruste det litt i hodet.

72-åringen har som tradisjon å ta på seg en blånisselue når han havner på pallen. Sammen med et norsk flagg, ble derfor luen med da han vant i VM. I tillegg feiret han med champagne og nasjonalsangen.

Trosset kreften

Det var derimot én ting som kunne påvirket prestasjonen hans. Kristiansen har nylig blitt diagnostisert med prostatakreft, og går gjennom aktiv oppfølging.

Heldigvis har ikke kreften påvirket ham og han er heller ikke bekymret. Dersom han må opereres, så vil dette mest sannsynlig skje i slutten av mai. Det håper han derimot kan utsettes, av én spesiell grunn.

– Hvis jeg tar en operasjon, så vil det hindre meg i å trene. Da kan jeg blant annet ikke sykle på åtte uker, sier han og forklarer:

– Nå er jeg sprekere enn noensinne, så jeg vil egentlig beholde den formen lengst mulig, hvis det ikke er fare for liv og helse.

«NORGES SPREKESTE»: Det er ingen tvil om at Morten Kristiansen har levd et aktivt liv, og i 2022 deltok han på «Norges sprekeste». Foto: TV 2

Kristiansen forteller at han har sovet godt om natta, og ikke tenkt noe særlig på dette.

– Hvis jeg ikke hadde gått til legen, så hadde jeg nå trodd at jeg var helt frisk. Det som er skummelt, er hvis du ikke følger opp og så er det for sent.

For 72-åringen er alt under kontroll og han har det bra. Nå er det enda mer ski på agendaen, da han skal delta på Svalbard Skimaraton 15. april.