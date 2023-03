TV 2-profilen sluttet uten å ta farvel

En av TV 2s mest profilerte sportsreportere sluttet denne uken i TV 2, etter 28 år i kanalen.

Femmila under Ski-VM i Slovenia satte strek for Ernst Lersveen (70), som har vært reisende sportsreporter med opptil 130 reisedøgn i året.

– Klønete på å ta avskjed

TV 2 møter den avtroppende kollega lett joggende på Huk på Bygdøy, dagen etter at han har stemplet ut fra TV 2 for siste gang.

70-åringen innrømmer at dette har vært en rar dag. Han har fått mange hyggelige meldinger fra utøvere og kollegaer, men innrømmer at han er klønete på å ta avskjed.

JOGGER: Ernst Lersveen på joggetur på Huk på Bygdøy. Foto: Tom Rune Orset/TV 2

– Jeg skrev noen avskjedsord internt i TV 2, og der ba jeg om at sørgehøytideligheten ble avsluttet nå. Jeg har ikke vært noe viktigere eller mindre viktig, enn andre i TV 2. Det har vært et kjempelag. Men nå er livsåren kuttet, og da kjenner jeg på at jeg bare hadde begynt å grine ved å møte folk igjen – og det orker jeg ikke, forteller Lersveen til TV 2.

Priviligert sportsreporter

Lersveen startet karrieren i Smaalenenes Amtstidende i Halden, og fortsatte i Halden Arbeiderblad og Østlendingen. Videre var han innom Altaposten, deretter til Glåmdalen, før han startet opp på NRKs lokalkontor i Kongsvinger midt på 80-tallet.

Som nyhetsoppleser i NRK-radio søkte han som sportsreporter i NRK i 1995, men fikk ikke jobb der. Da kom TV 2 på banen, og siden har han jobbet med det aller beste innen norsk idrett.

Tiden med «Drillo», norske fotballspillere i Premier League på 1990-tallet, langrennssuksessen med Bjørn Dæhlie, Vegard Ulvang og Thomas Alsgaard, og senere Petter Northug, Marit Bjørgen og Therese Johaug – og sist, men ikke minst, skiskytter Ole Einar Bjørndalen.

REPORTER: Ernst Lersveen intervjuer skiskytter Liv Grete Poiree på Beitostølen, 2004. Foto: Terje Bendiksby/Scanpix

– Jeg har opplevd alt på nært hold, som alle som driver med sportsjournalistikk bare kan drømme om. Jeg har ingen rangering på det. Det har vært mye moro. Også har jeg vært heldig, både i NRK og TV 2, for at jeg har fått jobbe mye. Jeg elsker å jobbe, og synes det fortsatt er gøy, men jeg er ikke bitter på TV 2 for at det er slutt, sier 70-åringen.

NYTT LIV: Ernst A. Lersveen skuer utover Oslofjorden og ser etter nye utfordringer. Foto: Tom Rune Orset/TV 2

Mye arbeidsglede fortsatt

Lersveen har ennå ikke bestemt seg for hva han skal gjøre, nå som han har sluttet i TV 2. Han ga full gass helt til han sluttet, og føler selv at han stupte over mål.

Den rutinerte sportsjournalisten legger vekt på at han elsker å jobbe, og fascineres fortsatt av å gå på jobb, til tross for å ha nådd pensjonsalder.

BYGDØY: Ernst Lersveen er glad i å rekreere på Bygdøy og slappe av i naturen. Foto: Tom Rune Orset/TV 2

– Jeg kunne godt jobbet til jeg var 100 år, men regelen i TV 2 var 70 år – og det respekterer jeg. I det øyeblikket jeg beslutter for meg selv at det er jobb jeg har lyst til, er det ikke slik at jeg må begynne i et kommunikasjonsbyrå eller drive en pensjonistradio. Jeg kan godt jobbe i butikk, og synes bare det er forkastelig at jeg som en ressurs skal bare gå rundt å suse her på Bygdøy, sier han.

Rolling Stones og barnebarn

Lersveen påstår han ikke har hobbyer, men han er veldig glad i å gå på konserter, og da spesielt Rolling Stones. Nå lever både han og kona, Bjørg, på at det blir en ny turné med favorittbandet.

IVRIG JOGGER: Ernst Lersveen jogger lett opp bakken på Huk. Foto: Tom Rune Orset/TV 2

Han har også to barn og barnebarn som han nå håper å tilbringe mer tid sammen med. De har også vært opptatt å ta vare på en avtroppende sportsreporter i familien.

– De har ringt meg denne uken, og jeg måtte si til dem at far og farfar ikke er syk, og at de måtte skjerpe seg. De ringte meg og var bekymret for hvordan jeg hadde det, nå som det var slutt i TV 2. Jeg er jo akkurat ferdig med jobben, og du dør jo ikke av den grunn. Det er ikke noe dramatikk i det, sånn sett. Og vil du jobbe, så får du jobb, sier Lersveen.

Ivrig jogger

70-åringen liker å holde seg i form, og er glad i joggeturer på Bygdøy, som er like i nærheten av der han bor.

Han synes det er kult at han fortsatt klarer å holde tempoet oppe nå som han har fylt 70 år, men innser, slik han beskriver selv, at kroppen har blitt 70, men ikke hodet.

– Det er deprimerende at det ikke går fortere. Jeg prøver å ta med den trøsten som er mantraet til morfaren til Klæbo. Og det er at det ikke skal settes personlig rekord, og det prøver jeg å ha i bakhodet. Det er en tilfredstillelse i hodet, og at jeg holder matchvekta, sier han.

TikTok

Den pensjonerte sportsjournalisten har innsett at mediene nå er i endring. Han mener det snart bare er hans generasjon som ser femmila på TV.

70-åringen synes det er kjempespennende å finne ut hvordan man skal fange opp de unge TV-seerne fremover.

UNG TIL SINNS: Ernst A. Lersveen er opptatt av hvordan sportsjournalistikken skal fenge de unge fremover. Foto: TV 2

– Jeg er altfor gammeldags til å finne ut av det. Jeg synes utfordringene som kommer nå er spennende. Skulle bare ønske jeg var yngre, slik at jeg kunne fått vært med på de utfordringene som kommer nå. Hvordan vi skal fange ungdommen – det er en viktig oppgave fremover, mener han.

Petter Northug

En av de utøverne Lersveen har jobbet tettest på er Petter Northug. Northug har selv kalt den avtroppende TV 2-reporteren for en «reservepappa», og Lersveen forteller til TV 2 at Petter skal komme innom på middag til han og kona, Bjørg, litt senere på dagen.

KOMPISER: Ernst Lersveen og Petter Northug har et nært vennskap etter mange år sammen som henholdsvis reporter og utøver. Foto: Yngve Sem Pedersen/TV 2

– Petter treffer jeg utenom jobb og det er mye hyggeligere. Jeg har lært mye av ham om idretten og livet. Også har jeg sparket han litt på leggen, så det er kult, sier han.

– Hvordan blir en ny dag i livet ditt nå, Ernst?

– Jeg aner ikke. Blir jeg jobbende, blir jeg bare gående til pynt, blir jeg fornøyd med det jeg driver med – det er det som er uvisst nå. Jeg har bestemt for å ta det med ro noen dager og finne ut senere hva jeg skal jobbe med. Jeg føler på sett og vis at jeg er på mulighetenes marked videre nå. Jeg har ingenting å klage på, bare at jogginga går for treigt, avslutter en munter Lersveen.