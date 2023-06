TV 2-profilen gjorde det du ikke må gjøre: – Ble loppet for masse penger

Den erfarne programlederen, kjent fra «Skal vi danse», «Idol» og «Sommerhytta», skal ta fri fra sin nåværende jobb som anker i TV 2 Nyhetene for å nyte sommer og sol.

TV 2 tar en prat med 46-åringen om hennes beste og verste reiseopplevelser, møter med ville dyr og superstjerner.

– Hva skal du gjøre i sommer?

– Jeg starter ferien med ti dager i Italia. Vi har et fast sted vi har reist tilbake til i mange år. Et tidligere nonnekloster i en liten landsby nord for Roma. Så blir det en blanding av jobb og norgesferie etter det.

– Hva må til for at du skal ha en bra sommer?

– Sol, varme, familien og hvitvin.

LA DOLCE VITA: Guri Solberg slik hun liker sommeren best, på familietur til den italienske solkysten. Foto: Privat

– Hvilket sted vil du aller helst reise til?

– Var på Bali for 25 år siden, og drømmer om å dra tilbake.

– Hvilket sted vil du aldri reise tilbake til?

– Var på en uspesifisert reise med mannen min for mange år siden. Vi havnet på et trist sted i nærheten av Sousse i Tunisia. Vi hadde hverandre og en bunke bøker, men ellers var det lite annet som frister til gjentakelse.

– Har du noen gang hatt en skummel opplevelse om bord i et fly?

– Jeg har ikke flyskrekk, men blir ofte urolig om det er kraftig turbulens. En gang holdt jeg en barnehagetante fra Voss i hånden hele veien fra Bergen til Amsterdam. Hun var supersøt og sa: «Vi har visst tatt den humpete veien i dag».

VARIERTE OPPLEVELSER: Guri Solberg på hotellrommet i Italia. Andre ganger har hun ikke vært like heldig med valg av overnattingssted. Foto: Privat

– Har du blitt – eller forsøkt blitt – svindlet på reise før?

– Da mannen min og jeg var i India hadde vi en veldig ubehagelig opplevelse i en taxi. Vi hadde ekstremt dårlig tid og ble uforsiktige – og gjorde noe man ikke skal gjøre – satte oss i en taxi med én ekstra fyr ved siden av sjåføren. På veien ble prisen stadig høyere og vi måtte stoppe ved en minibank for å ta ut cash før de var villige til å ta oss til flyplassen. Stemningen ble stadig mer amper og truende. Vi ble loppet for masse penger, men kom oss fram – og rakk flyet.

– Hva er din verste hotellopplevelse?

– Da mamma, søsteren min og jeg bodde på et utrolig shabby hotell i Frankrike. Det var støvete tepper og flekkete sengetøy og på natta begynte vi alle og klø – det var lopper!

– Har du hatt en spesiell opplevelse med en kjendis på reise før, og hva skjedde i så fall?

– Da vi satt på samme fly som Stevie Wonder på vei til Frankfurt. Vi hadde vært på konserten hans kvelden før, og jeg var for «starstruck» til å gjøre noe annet enn å stå bak mannen min og fnise, da han gikk bort for å hilse og takke for bra konsert. Angrer litt på det nå, sier Solberg.

STJERNE: Stevie Wonder fikk ikke gleden av å hilse på Guri Solberg. Foto: NTB

– Jeg ble like fnisete da Jack White fra The White Stripes pludret med min da babydatter, April, på en flyplass i Mexico. Han gjorde de rareste grimaser til henne, noe jeg passer på å fortelle hver gang vi hører «Seven Nation Army».

– Hvor hardt jobber du for å få farge?

– Elsker å få farge, men bruker alltid høy faktor. Klarer likevel alltid å bli brent på en flekk på låret eller foten. Mitt tips er derfor – når du tror du har smurt hele kroppen, tar du antakeligvis feil – smør mer!

– Hva synes du er det verste med sommeren?

– Når den norske sommeren er for norsk, og du sitter i en råtten campinghytte og fryser.

HØY FAKTOR: Guri Solberg bruker både høy solhatt og høy solfaktor. Foto: Privat

– Har du hatt en spesiell/ skummel opplevelse med dyr på reise?

– Ble ku-traumatisert etter at broren min og jeg ble jaget ned fra en fjellknaus av en illsint kvige på hytta på Nordmøre. Jeg sprang til jeg fikk blodsmak i munnen, med det gale dyret hakk i hæl. Den stakkars kua var syk, og ble tatt ned fra beitet dagen etter. Det tok litt tid før jeg turte å gå forbi en kuflokk igjen.

– Hvor mange flåttbitt har du fått i livet?

– Ingen som jeg vet om.

– Hva er ditt beste sommerminne?

– Mange fantastiske minner fra fjellsomre på hytta som liten. Dessuten med storfamilien og venner i Italia. Helt spesifikt hadde jeg en nydelig dag i fjor, da alle pappaene tok med barna på badeland mens svigerinner, venninner og jeg var på stranda – solte oss, pratet og drakk prosecco. Det er et minne jeg håper å gjenskape om noen uker.