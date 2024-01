TV 2-profil slutter i kanalen

Etter over 26 år i kanalen, har programleder og profil Hedda Kise (51) takket ja til sluttpakke i TV 2.

Kise har vært programleder for blant annet «God morgen Norge», «God kveld Norge» og har jobbet som anker i TV 2-nyhetene. Tidligere har hun også vært i NRK.

51-åringen har også vært programleder for ulike dokumentar- og realityprogrammer som blant annet «Jenter på hjul». Hun har i tillegg selv vært deltaker i underholdningsprogrammene «Sofa» og «Skal vi danse».

– Et helt liv

Kise forteller at det er en vemodig tanke å forlate TV 2 etter så mange år. 51-åringen valgte å ta sluttpakke i forbindelse med kostnadskutt i kanalen.

– Jeg brukte lang tid på å fordøye det, men jeg gleder meg også til fremtiden. For meg blir dette en gradvis overgang fordi jeg har ikke jobbet fullt i TV 2 de siste årene. Jeg har drevet mitt eget selskap ved siden av, forteller programlederen og legger til:

– Samtidig er det 26,5 år og det er jo et helt liv. Så for meg føles TV 2 litt hjemme og litt som familie.

PROGRAMLEDERE: Hedda Kise med programleder Vår Staude. Foto: TV 2

Hun har vært programleder for en rekke programmer, og forteller at tiden i «God morgen Norge» har vært den mest lærerike, krevende og spennende tiden hun har hatt noensinne.

– Jeg var bare 24 år og var på sending tre og en halv time hver dag, hver uke i tillegg til at jeg hadde «God kveld Norge».

– Et eventyr

Av alt Kise har vært med på, synes hun direktesendingene har vært morsomst – og gjerne når ting har gått litt galt.

– Jeg husker én gang da jeg hadde en hel sending alene på «God morgen Norge», da Øyvind Mund var syk. Alle måtte sette inn det ekstra giret, og det er sånne opplevelser som jeg har satt veldig stor pris på. Da må man samarbeide ekstra og alle er enda mer avhengige av hverandre. Jeg liker den følelsen.

Hun trekker i tillegg frem gode minner fra da hun var programleder for «Dyreriket». Kise gikk lange turer i skog og mark for å filme ville dyr, der hun blant annet red opp Dovrefjell for å finne moskus. En annen gang gikk snøscooteren hennes gjennom isen på Svalbard, rett foran en isbjørn.

«DYRERIKET»: Hedda Kise på tur som programleder for «Dyreriket». Foto: TV 2

– Det føltes veldig dramatisk, men det var helt ufarlig, ler hun.



Nå skal Kise fortsette å jobbe som anker i TV 2s norskopplæring for voksne i noen måneder til. I tillegg fortsetter hun med podkasten sin «Lederoppskrifter», og med kommunikasjonsrådgivning, foredrag og workshops gjennom eget selskap.

– Og så er jeg åpen for nye utfordringer innenfor kommunikasjon og ledelse, avslutter hun.