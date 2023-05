TV 2-profil måtte opereres: – Blødde som bare faen

Etter operasjon for andre gang ble det en blodig affære for programleder Dennis Siva (28).

SKADE: Etter kneskaden for elleve år siden, har Dennis Siva nå blitt operert for andre gang. Foto: Privat

Mandag forrige uke måtte «God kveld Norge»-programleder Dennis Siva (28) bli operert i kneet. Det ble blodig affære i ettertid.

– Etter operasjonen blødde det som bare faen, forteller Siva til TV 2.

BLOD: Siden stingene i kneet fortsatt er ferske, startet Siva å blød fra kneet. Foto: Privat

Første gang han ble operert var i 2020.

– Jeg skadet kneet for elleve-tolv år siden. Og så ble jeg operert i korsbåndet og menisken i 2020, sier programlederen.

Måtte bli operert igjen

2020: Dette bildet ble tatt etter at Dennis Siva måtte under kniven for tre år siden. Foto: Privat

For cirka elleve år siden skadet Siva kneet da han drev med «parkour».

– Jeg dreit meg ut på et triks og da røk korsbåndet, forteller han.

Siden han har slitt med kneet etter operasjonen i 2020, måtte han derfor inn til nok en operasjon forrige uke.

Under operasjonen måtte han blant annet fjerne en skrue og arrvev fra kneet.

– Etter operasjonen er såret friskt. De syr igjen så godt de kan, men de drar ut en skrue fra kneet, så da blør det.

Nå går Siva fortsatt på krykker. Han håper at kneet er helt bra igjen om et par måneder, og forteller at de neste ukene kommer til å brukes på opptrening av kneet.