TV 2-profil byttes ut: Derfor takket hun nei til ny sesong

Gjennom en sesong av Rydderevolusjonen har programleder Desta Marie Beeder (34) hjulpet mennesker som har levd i rot og kaos.

Sammen har hun hatt med seg snekker Mads Clemmetsen (26) og gjenbruksekspert Ingrid Vik Lysne (31).

Nå blir det gjort endringer i TV 2-programmet.

RYDDEHJELP: Trioen bestående av Mads Clemmetsen, Ingrid Vik Lysne og Desta Marie Beeder har hjulpet mennesker med kvitte seg med ting de ikke trenger. Foto: Cato Ingebrigtsen/TV 2

– Vanskelig avgjørelse

Det kommer nemlig inn et nytt tilskudd i ekspertteamet som erstatter Lysne. Nå avslører 31-åringen hvorfor hun ikke skal være med i ny sesong.

– Det var en vanskelig avgjørelse å takke nei til sesong to. Jeg har allerede «FOMO» og savner Mads og Desta. Rydderevolusjonen er en tidkrevende produksjon, så tiden min strakk ikke til etter en periode med innspilling av Farmen kjendis, forteller Lysne til TV 2.

«FOMO» står for «fear of missing out», og er et begrep som beskriver frykten for å gå glipp av noe.

– Ingrid har vært en solstråle i produksjonen, og en som virkelig brenner for det hun har gjort i programmet og utenom. Jeg har blitt glad i og inspirert av Ingrid, og heier på henne videre i alt hun gjør, sier programleder Desta Marie Beeder.

NY PROFIL: Caroline Leithe blir en del av eksperttemaet i Rydderevolusjonen. Foto: Privat.

Det blir eieren bak Instagramkontoen @ordenogsystem, Caroline Leithe (32), som trer inn i rollen. Hun er kjent for å dele rydde- og organiseringstips med følgerne sine.

– Etter jeg selv ble mamma så skjønte jeg hvor hektisk hverdagen kan være. Jeg ble da interessert i å finne effektive systemer for å gjøre hverdagen enklere – og ryddigere. Vi har det ryddig på overflaten, men på innsiden av skuffer og skap er det ofte uorden.

Sluttet i jobben

Da interessen for rydding blomstret for fullt, bestemte hun seg for å slutte i sin tidligere jobb. Nå lever hun av det mange gruer seg til i hverdagen – å rydde.

Ifølge Leithe er det flere fordeler ved å ha orden og system i hjemmet.

– Man kan spare penger, tid og få en enklere hverdag, sier 32-åringen.

Nå gleder hun seg til å hjelpe mennesker med bedre systemer i hjemmet. Beeder ser frem til å selv lære av Leithe.

– Jeg gleder meg til å få Caroline inn i rydde-eventyret, og ikke minst til å selv lære av hennes tips og triks, sier programlederen.

Strengere enn til vanlig

I løpet av første sesong lærte Beeder mye om hva som motiverer folk når det kommer til rydding.

– Ikke minst hvor mye bedre livet kan bli med færre ting. Så jeg gleder meg til å lære det videre til nye, fine familier som trenger å gi slipp, sier Beeder til TV 2.

Det er dog én ting hun gruer seg til.

SNEKKER: Mads Clemmetsen forblir i rollen sin som snekker i Rydderevolusjonen. Foto: Cato Ingebrigtsen/TV 2

– Så er jeg som alltid nervøs fordi jeg vet at jeg må bli litt strengere enn det jeg er til vanlig. Men det er til deltakernes beste, så det skal jeg heller stå i.

– Spe på økonomien

Hjelpen deltakere mottar i programmet skjer i løpet av kun fem dager. Programlederen forteller at hun gleder seg til å stupe inn i nye hjem og hjelpe folk til et lettere liv.

– Denne høsten vil de fleste merke at det kniper mer i lommeboken, og jeg vil gjerne få vise frem den gode økonomien i det å rydde skikkelig opp, sier Beeder.

PROGRAMLEDER: Desta Marie Beeder er til vanlig fast programleder i God morgen Norge. Foto: Cato Ingebrigtsen/TV 2

– Ikke bare får du oversikt over det du har, som du kanskje har glemt og dermed kjøper mer av, men mange sitter på fine ting som enkelt kan selges. Det kan andre få glede av mens du selv kan spe på økonomien litt.

Programledervikar

I perioden Beeder spiller inn Rydderevolusjonen blir hun borte fra sin vanlige jobb i God morgen Norge. Det er Cathrine Fossum (44) som nå er hennes vikar.

– Jeg har jobbet med Cathrine i lengre perioder, og hun er en fantastisk kollega i tillegg til å være en av landets beste programledere. Så jeg skal slappe helt av vel vitende om at God morgen Norge-sendingene er i de aller beste hender, sa Beeder til TV 2 i september.

Fossum har tidligere vært både fast programleder i morgenprogrammet og vikar.

– Det blir trygt å komme tilbake. God morgen Norge er livet pakket i et program, på et vis, sa Fossum.