TV 2 med milliontall på «Spillet» og «The Voice»

SEERSUKSESS: Programmene «Spillet» og «The Voice» har begge rundet en million seere på et program. Foto: TV 2

Begge de to reality-programmene på TV 2 har passert en million seere på premiéreepisodene.

23. februar hadde «Spillet» premiere på TV 2 og i dag passerte den episoden en million seere.

Million-suksesser

1.003.000 har så langt sett den første episoden, mens 678.000 har sett andre episode av programmet.

For øvrig passerte også «The Voice» en million seere på sin premiereepisode nylig. Det er første gang «The Voice» er over en million i seertall.

SUKSESS: Espen Lind, Ina Wroldsen, Siri Avlesen-Østli, Yosef Wolde-Mariam og Jarle Bernhoft. opplever millionsuksess med «The Voice» i 2024. Foto: Thomas Andersen / TV 2

TV 2 har dermed hatt en svært god vinter og start på året med programmene, og leverer på nytt.

– Dette er vi selvsagt svært fornøyd med, og det topper en ellers god start på året for flere mange av TV 2 programmer, sier Trygve Rønningen, programredaktør i TV 2.

Trygve Rønningen, programredaktør og direktør for innholdsstrategi i TV 2. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

– Slutter aldri å levere

«The Voice» har gått på TV 2 siden 2012 og er en norsk versjon av et nederlandsk talentprogram med samme tittel. Programmet samler fortsatt altså en million seere foran TV-skjermen, noe som Rønningen mener er lett å forstå.

– Hva tror du er årsaken til disse fantastiske seertallene?



– Først og fremst er dette veldig gode TV-programmer. «The Voice» slutter aldri å levere, og her er det både sterke vokalprestasjoner, gode historier og et knallsterkt lag av mentorer og programleder som i sum drar lasset. «Spillet» representerer noe nytt, og litt annerledes. Og vi har et cast som også er veldig sterkt. Det er ekstra moro å ha så stor suksess med noe helt nytt, fortsetter Rønningen.

SEERSUKSESS: TV 2s nye realityserie «Spillet» fikk både deltakere, observatører og seere til å klø seg i hodet under første episode. En million TV-seere har sett episoden. Foto: Pinakkel Studio //

Tøff konkurranse

TV-kanalene og alle strømmetjenestene sloss om seerne og markedet er tøffere enn noen gang. TV-vanene endrer seg dramatisk og de lineære tallene faller stadig. Derfor er det ekstra gledelig for TV 2 å se milliontall på programmene deres om dagen.

– Vi jobber hardt, hver eneste dag, for å gi seerne engasjerende TV-programmer. Og da er det selvsagt viktig og godt å se at innholdet vårt biter godt fra seg i en tøff konkurranse, avslutter programdirektør, Trygve Rønningen i TV 2.