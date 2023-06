TV 2-kokk Christer Rødseth: – Forsto at jeg ble lurt

I TV 2-programmet «En bit av Norge» tar Christer Rødseth denne sommeren med seerne på en reise i matkultur og flere av landets mest spektakulære steder.

Privat skal 33-åringen på sommerferie utenfor våre landegrenser, og TV 2 tar en prat med kjendiskokken om det beste og verste med sommer og reising.

– Hva skal du gjøre i sommer?

– Jeg skal til Italia og Hellas! Det gledes.

– Hva må til for at du skal ha en bra sommer?

– God mat, gode venner og avslapping! Blir alltid glad for gode opplevelser.

MAT I DET FRI: Christer Rødseth tilbereder et måltid utendørs i TV 2-programmet «En bit av Norge». Foto: TV 2

– Hvilket sted vil du aller helst reise til?

– Om jeg kan velge fra øverste hylle? Bali.

– Hvilket sted vil du aldri reise tilbake til?

– Kuala Lumpur.

– Har du noen gang hatt en skummel opplevelse om bord i et fly?

– Ikke egentlig. Det var en gang jeg nesten drakk prosecco, og det var en litt ubehagelig opplevelse.

– Har du blitt – eller forsøkt blitt – svindlet på reise før?

– Absolutt! Under en taxitur i Paris. Jeg forsto at jeg ble lurt, men turte ikke å krangle. Sjåføren var mye sterkere enn meg.

– Hva er din verste hotellopplevelse?

– På et hotell i Bordeaux, etter at jeg var med på «Fangene på fortet». Jeg var veldig redd for å legge meg om kvelden, da jeg følte jeg kanskje hadde våknet i et annet land dagen etterpå. «Badet» var midt i rommet og sengen var en køyeseng.

– Har du hatt en spesiell opplevelse med en kjendis på reise før, og hva skjedde i så fall?

– Ingen kommentar. Neida. Har bare gode opplevelser, spesielt en tur til London med Victor Sotberg for noen år siden. Det var stas!

– Hvor hardt jobber du for å få farge?

– Ikke hardt i det hele tatt. Jeg blir stort sett rød og er generelt for rastløs til å ligge for lenge. Liker å tro at jeg kommer hjem fra ferie litt gylden, da.

DEN GLADE VANDRER: Christer Rødseth på fjellet i «En bit av Norge». Foto: TV 2

– Hva synes du er det verste med sommeren?

– I år? Euro-kursen. Utover det elsker jeg sommeren.

– Har du hatt en spesiell/ skummel opplevelse med dyr på reise?

– Nope. Unngår land med farlige dyr som lever vilt!

– Hvor mange flåttbitt har du fått i livet?

– Ingen.

– Hva er ditt beste sommerminne?

– Tror sommeren i fjor kommer høyt opp på lista. Hadde pastakurs med en meget kul italiensk dame, sammen med verdens herligste vennegjeng. Hver morgen var jeg oppe tidlig og drakk kaffe til morgensolen og nøt lyden av sirissene.