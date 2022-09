TV 2-jubileum: Avslører 15 år gammel hemmelighet på rød løper

I år er det 30 år siden TV 2 hadde sin aller første sending, og i den anledning arrangeres det jubileumsfest på Verftet i Bergen.

Blant gjestene finner man tidligere TV 2-profiler, programledere og andre kjente TV-fjes.

På røp løper tok vi praten med noen av dem.

En dag for minneboken

To av dem som har vært med siden starten av TV2 er programleder Vår Staude og nyhetsanker Morten Sandøy.

På røp løper forteller de hvordan det har vært å være med på denne reisen siden start.

– Jeg har jo vært lenger i TV 2 enn det jeg ikke har vært i TV 2. Jeg har fått barn her, giftet meg her og blitt skilt her. Så dagens feiring er virkelig en dag for minneboken, sier Staude.

Avslører hemmelighet

Værmelder Eli Kari Gjengedal var også på den rød løper. Hun har jobbet i TV 2 i 22 år, og hun sier at det det beste med å jobbe i TV 2 er:

– Alle kollegaene er det beste med å jobbe her. Det er så masse flotte og flinke folk i TV 2. Det å komme på jobb og se alle de flinke folkene hver dag er en ære, ser hun.

Værmelderen kunne også avsløre en hemmelighet hun aldri har fortalt før.

– Jeg var så sliten en gang på jobb at jeg meldte gårsdagens værmelding.

Hun røper at det er hele 15 år siden hendelsen skjedde, og hun har aldri fortalt den offentlig før.

Se henne avsløre hemmeligheten i videoen øverst i saken.

AVSLØRTE HEMMELIGHET: Værmelderen avslørte en hemmelighet på rød løper hun aldri har fortalt før. Foto: TV 2

– Skal prøve å få ektemannen hjem

Også ekteparet Benjamin Silseth og Niklas Baarli dukket opp på den rød løperen.

De har begge vært aktuelle i TV 2 de siste årene, blant annet som programledere og deltakere.

På spørsmål om hvordan de skal feire bekrefter duoen at det skal bli mye alkohol og at de skal kose seg masse.

– Jeg skal feire sånn som jeg alltid pleier siden jeg er fra Moss, sier Baarli og ler.

Silseth forteller at hans viktigste oppgave blir å få ektemannen hjem i kveld.

– Jeg er fra Bærum så jeg drikker bare med en hånd og ikke med begge, sier han.