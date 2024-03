TV 2 bekrefter ny sesong av «Spillet»

TV 2-programmet «Spillet» hadde premiere 23. februar, og episodene hittil har i snitt 900.000 seere. På grunn av braksuksessen til det ferske konseptet, har TV 2 allerede bestilt en ny sesong.

– Å lansere et helt nytt konsept i 2024 er ikke lett. Men med «Spillet» har vi virkelig truffet blink. Seerne elsker det og ser ikke ut til å få nok. Derfor var vi tidlig i gang med å forhandle om en ny sesong, og vi er i nå blitt enige med produksjonsselskapet Mastiff som har rettighetene i Norge, sier programredaktør Trygve Rønningen i TV 2.

«Spillet» stammer fra et sørkoreansk TV-format, men foreløpig er det kun Norge som har sendt en egen versjon av programmet.

Rønningen sier i en pressemelding at de ser frem til å finne nye deltakere til den andre sesongen av programmet.

Det har vært flere spekulasjoner rundt hvordan TV 2 kan lage en ny sesong, med tanke på at mye av konseptet handler om at spillerne ikke visste hva «Spillet» skulle gå ut på. En av tvistene som blir vanskelig å gjenskape, er at deltakerne ikke visste at de skulle bli sendt ned til kjelleretasjen etter å ha blitt stemt ut.

– Og for dem som sitter og lurer på hvordan den sesongen blir, så får de bare fortsette å lure. For dét er «Spillet» sin gang. Det kommer garantert nye tvister og overraskelser, sier Rønningen.

Nye episoder av «Spillet» kommer på TV 2 Play og TV 2 Direkte hver søndag.