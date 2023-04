TILBAKE: TV 2 bekrefter at «Farmen» vender tilbake til samme gård som ble brukt i 2007. Foto: Hans Olav Tandberg/TV 2

I høst er det duket for den 19. sesongen av «Farmen». Nå bekrefter TV 2 at årets gjeng med deltakere skal ta turen til idylliske Sørlandet:

– «Farmen» returnerer i år til vakre Fredheim gård i Søgne utenfor Kristiansand, forteller TV 2s programredaktør Kathrine Haldorsen.



Den samme gården ble nemlig også brukt i den fjerde sesongen av programmet, helt tilbake i 2007.

TV 2 bekrefter også at det vil bli endringer i programmet, og at årets deltakere skal ha et nytt fokus når de lever 100 år tilbake i tid:

NYTT FOKUS: Årets «Farmen»-sesong vil fokusere på sjømannslivet og havet, bekrefter TV 2. Foto: Hans Olav Tandberg

– Vi gleder oss til å reise tilbake til denne vakre kystgården på Sørlandet. Vi skal ut av skogen, og i år skal det bli fokus på sjømannslivet, seilskuter og havet, forteller Haldorsen videre.



TV 2 sier også at de fortsatt er på leting etter deltakere, og ønsker at folk melder seg på.

– Vi har fått mange spennende søkere, men det er fortsatt mulig å melde seg på. For dem som blir med ligger alt til rette for et drømmeopphold langs Sørlandets fantastiske kystlinje, og med regionens spennende sjømannshistorie som bakteppe, sier Haldorsen.

Om du ønsker å melde deg på Farmen, kan du gjøre det her.

Årets «Farmen»-innspilling begynner i sommer, og programmet er tilbake på skjermen til høsten.