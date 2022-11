Tuva Novotny har blitt mor

Norgesvenn Tuva Novotny (42) har holdt kortene tett når det kommer til privatlivet, men i april dukket hun opp med gravidmage på rød løper med kollega Pia Tjelta.

I lengre tid har flere medier forsøkt å få en bekreftelse om hun og Alexander Skarsgård (46) er et par. I et intervju med Aftonbladet i april ville ikke Skarsgård bekrefte eller avkrefte om de var i et forhold.

Nå ser det ut til at de to har fått sitt første felles barn sammen, melder Page Six. Novotny har barn fra et tidligere forhold.

Mandag ble de to nemlig avbildet sammen i New York, hvor Skarsgård holder et spedbarn i armene og Novotny triller en barnevogn.

Bildene har også blitt omtalt av The Daily Mail og svenske Femina.

VIKING: Alexander Skarsgård under The Northman-premieren i Los Angeles tidligere i vår. Foto: Jordan Strauss /AP

Skuespillerne har ikke annonsert eller kommentert fødselen.

Tabloidmagasinet Page Six skriver at de foreløpig ikke har lykkes med å få en kommentar fra Novotny eller Skarsgårds representanter.

Novotny er kjent for å snakke meget godt norsk, og har spilt i flere storproduksjoner både i Norge og i utlandet, blant annet «Annihilation», «Eat pray love», «Nobel» og «Blindsone».

Skarsgård har i år vært aktuell med storfilmen «The Northman», hvor han spiller hovedrollen som vikingprinsen Amleth. Flere store navn som Nicole Kidmam, artisten Björk og Anya Taylor-Joy er også på rollelisten.