Truls Svendsens ukjente fortid avsløres i ny serie

– Det er så gøy å være sammen igjen! Det er en drøm å jobbe med disse guttene, sier Svendsen til TV 2.



De tre skal spille svært karikerte versjoner av seg selv, i TV 2 Play-serien de har valgt å kalle «Kjendis AS». Selv sier de at serien handler om tre kjendiser som innser at karrierene deres har nådd et bunnpunkt, og at de derfor lager managmentbyrået «Kjendis AS». De maler følgende bilde:

«Populariteten deres daler og det er langt mellom de gode oppdragene, og det er evigheter siden de var hete i rampelyset. Den nye virkeligheten oppleves brutal for de tre, som i desperasjon bestemmer seg for å sammen starte et management for å sikre seg inntekt og aktualitet».

GLEDER SEG: Harald Rønneberg har hatt noen små skuespillerroller, men dette blir noe helt nytt. Nå gleder han seg til å vise prosjektet til TV-seerne. Foto: Morten Leander Kristoffersen / TV 2

– Terapi

Idéen har de hatt en stund, men det tok litt tid å få tid til å lage en fiksjonsserie. For selv om de spiller seg selv, er dette fiksjon.

– Jeg har den letteste jobben. Jeg er «straight guy» i gjengen her. Men jeg blir nok sett på som en ynkrygg, det er jeg ganske sikker på, sier Numme, før Svendsen fortsetter:

– Jeg spiller en egoistisk, frekk og ikke så hyggelig fyr. Så jeg er jo nærmest den virkelige meg.

HAR ERFARING: Truls Svendsen er den eneste som faktisk har erfaring som manager. Foto: Morten Leander Kristoffersen / TV 2

Trioen ler godt av Svendsens kommentar. Det å få lov til å spille en litt kjip versjon av seg selv, er noe de unner alle.

– Det er ganske artig å spille sine svake sider, sier Svendsen.

– Du kommer hjem etter disse opptakene, det er jo terapi, fortsetter Rønneberg.

«Hemmelig» karriere?

Det ikke så mange vet, er at Truls Svendsen ikke er fremmed for managerarbeid. Han jobbet nemlig med dette i starten av showbiz-karrieren.

Thomas Numme kom inn på eiersiden i produksjonsselskapet Plan-B i 2003. Dette er selskapet som produserte «Senkveld», hvor han og Rønneberg var programledere, og Svendsen sidekick.

Numme samlet troppene i Plan B, og sa at det var behov for managere.

– Vi satt fem personer rundt et bord, og sjefene spurte om noen kunne tenke seg å være manager. Jeg rakk opp hånda! Så jeg ble Thomas og Harald sin første manager, forklarer Svendsen.

Skal man tro Numme, er flere hendelser i serien inspirert av Svendsens tid som manager.

Hør morsomme historier fra Svendsens tid som manager i videoen under. Thomas Numme forteller særlig om hendelse som fikk alle til å bryte ut i latter:

Rønneberg og Numme mimrer tilbake til tiden hvor Svendsen var manageren deres, og sier han var den mest folkelige manageren de har møtt. Han gikk eksempelvis alltid med sekk, og aldri i dress.

En viss fare for å ødelegge karrieren?

Når andre kjendiser har spilt seg selv i fiksjonsserier, har ofte TV-seerne blitt forvirret og slitt med å skille karakteren fra den virkelige personen.

Dette har man blant annet sett i «Helt Perfekt» med Thomas Giertsen, hvor flere seere trodde Giertsen ble fulgt av et dokumentarteam.

BLID KAR: Thomas Numme virket både stolt og blid da han snakket om det kommende prosjektet. Foto: Morten Leander Kristoffersen / TV 2

Trioen får derfor spørsmål om de er redde for å ødelegge sitt folkekjære image, dersom TV-seerne ikke klarer å skille mellom hva som er skuespill og ikke.

– Det er viss fare for det, sier Rønneberg, og fortsetter:

– Vi har jo snakket om dette, selvfølgelig. Men vi tenker at det er viktig å «bjuda på». Vi må tørre det.



Han poengterer også at karakterene er veldig langt unna hvordan de opptrer til vanlig.

– Vi har dratt det langt! TV-seerne kommer til få vondt i magen, for det har vi fått!