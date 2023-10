Truls Svendsen om rasisme-scene: – Ordentlig vondt

I ukens episode av den nye humorserien «Kjendis AS» havner Stian «Staysman» Thorbjørnsen i en midtlivskrise, og begynner å produsere festlåter i bluesform.

For å få ham opp av dumpa, engasjerer Truls Svendsen, Thomas Numme og Harald Rønneberg ingen ringere enn Tshawe Baqwa.

Men midt blant de latterfulle øyeblikkene, er det én scene som brente seg fast i minnet til Truls Svendsen - og det var ikke av den humoristiske sorten.

– Det var en scene der ... Jeg får helt vondt av å tenke på den, den var ordentlig vond å spille, sier Svendsen med klump i halsen.

Se den aktuelle scenen i videoen øverst i saken.



I serien spiller Thomas Numme, Harald Rønneberg og Truls Svendsen managere for noen av Norges største kjendisnavn.

Dette er deres comeback på fredagskvelden, men denne gang altså i en serie.

For Svendsen er det dog ikke helt ukjent terreng, ettersom han har en «ukjent» fortid som manager for Numme og Rønneberg.

– Klønete og rasistisk

I den nevnte scenen er Svendsen i et møte med Tshawe Baqwa, som han er manager for.

– Jeg har en scene med Tshawe hvor mine replikker er klønete, rasistisk. Det var vondt å spille, erkjenner han.

Selv om han gruet seg til å ta fatt på scenen, fikk han støtte av motspilleren.

– Tshawe har opplevd det og har vært i møter hvor det skjer, så han synes det var artig at vi hadde det med, sier Svendsen.

– Folk må lære å oppføre seg

Svendsen forteller at dette var en scene han husker med blandede følelser, fordi den også har et viktig budskap.



– Det er litt kult å sette litt fokus på det, selv om det er vondt å spille ut, for folk må lære seg å oppføre seg. Det må gjøres, for man kan ikke holde på sånn.

– Frykter du at folk vil tro at dere spiller dere selv sånn dere er i virkeligheten?

– Nei, vi spiller idiot-versjoner av oss selv. Jeg er ikke redd for at folk skal tro at det er sånn vi er, da er man bare ute. Vi lager jo en humorserie her.

«Kjendis AS» ser du på TV 2 og på TV 2 Play.