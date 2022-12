Truls Svendsen fant ut om samboerens fortid på direkten: – Ikke klar over det

Det er neppe en hemmelighet at det å være småbarnsforeldre ikke er en lett oppgave – for det kan nemlig Truls Svendsen (50) og samboeren Charlotte Smith (34) undertegne på.

I 2019 fikk de sin første datter, Eva, og litt over et år senere kom gladnyheten – de ventet en til datter. Det legges ikke skjul på at det kan gå en kule varmt når man må ha kontroll over bleieskift, tåteflasker og barnehage-henting, som nå er hverdagen deres.

Nå åpner paret opp om hvordan tilværelsen har vært, og hvordan de har beholdt gnisten i forholdet.

For det har ikke alltid vært like lett.

Sangdrømmen

Da turtelduene ble sammen i 2017, hadde Smith nemlig en skjult side som kjæresten aldri hadde sett før. 15 år tidligere var hun med på Idol, og var på skjermen i – hold deg fast – 15 sekunder.

– Hvis du ville bli artist før, så var Idol den muligheten. Jeg hadde egentlig ikke lyst til å dra ned dit, men så tenkte jeg sånn: «Jeg har jo lyst til å synge», forteller hun til God jul Norge og avslører:

– Så jeg dro ned dit, og det var helt forferdelig. Det gjorde så vondt i magen.

Da skyter Svendsen inn:

– Jeg var faktisk ikke klar over det. Jeg fant det ut på God jul Norge nå.

VANT: For drøyt et år siden vant Charlotte Smith og Truls Svendsen programmet Norges nye megahit. Foto: Espen Solli / TV 2

Og hun har kanskje et lite småhint av traumer som henger igjen, for hun var fast bestemt på at hun aldri skulle sette fot innenfor Idol-studioet igjen.

Svendsen visste at hans samboer kunne synge, og så en gylden mulighet når programmet Norges nye megahit skulle begynne å rulle på skjermen.

– Da Norges nye megahit dukket opp, var det en fin mulighet til å vise frem den fine stemmen hennes.

At de kun skulle vise frem stemmen – er årets underdrivelse. De nådde nemlig hele veien til topps, og den rykende ferske sangen «Når julefreden senker seg» holdt førsteplassen på topplista i en god stund.

Nå har låten blitt en del av den faste julemusikken hos mange, men mens de sang på scenen ikledd sine fineste antrekk – var det ikke nødvendigvis like lett på hjemmebane.

Ville vesten

Når paret møter opp for et intervju på lillejulaftens God jul Norge, er programleder Vår Staude (55) nesten overrasket over at de er nydusjet og stelt.

KREVENDE: Det er mye trøkk hjemme når du har to døtre, forteller paret. Foto: Espen Solli/TV 2

For hjemme kan det nemlig minne om det ville vesten. Hvis du legger til to døtre. Og én hund.

For de siste årene har ikke vært lette:

– Det har jo vært en veldig typisk småbarnsfase, hvor man er ekstremt takknemlig og sinnsykt sliten, forteller Smith.

I tillegg har hun lastet ned en app som viser hvor mange ganger hun er oppe om natten – og på det høyeste, var det 26 oppvåkninger.

Til tross for at det har vært utfordrende, legger ikke Svendsen skjul på at nettopp dette har vært noe av det beste han har opplevd:

– Jeg pleier å si at jeg har opplevd mye artig i livet, men plutselig kom det to jenter og bare toppa alt. Det er det feteste jeg har opplevd, og det er jo trøkk. Det er antagelig ikke noe verre enn for andre småbarnsfamilier, konstaterer han og legger til:

– Det er jo bare trøkk, så her er det ikke to som har en mer spesiell opplevelse enn noen andre.

Det mange i tillegg sliter med oppi det hele, er hvordan man skal klare å forbli kjærester mens man har turnusvakt på både bleiebonanzaer og tåteflasker.

– Det synes jeg du skal ha mye av æren for. Du har alltid vært veldig raus og snill, fastslår 34-åringen, før Svendsen skyter tilbake:

– Det er hyggelig at du sier det, men det er jo ikke så lett. Vi klarer det innimellom, men det er perioder hvor det kunne vært bedre.

Det paret heldigvis kan berolige seg med, er at det har blitt lettere. For nå har de bikka det verste.

Ny mesterkokk i huset

Til tross for det, legges det ikke skjul på at juletider er hektisk for alle. Gaver og kofferter skal pakkes, hjem skal pyntes og mat skal lages. Før var nemlig samboeren mesterkokken i huset, før Svendsen fikk seg en ny bestevenn – Eyvind Hellstrøm (74).

BESTEVENNER: Duoen Truls Svendsen og Eyvind Hellstrøm har vært på en rekke reiser sammen, gjennom årene. Foto: Bjørnar Morønning/NTB

– Charlotte er jo fantastisk på kjøkkenet, så jeg ble en naturlig assistent der i starten. Men nå har jeg lært så mange fine tips og triks av Eyvind, så jeg har kanskje tatt litt mer over, humrer han.

Likevel understreker han at hans egenskaper ikke er i nærheten av kompisens, ettersom han har 60 års erfaring bak kjøkkenbenken. Men at han har stjernekokkens nummer på hurtigtast, er ingen hemmelighet.

– Det kan skje, men tenk så heldig jeg har som har ham å ringe, Folk googler jo ting, mens jeg ringer Eyvind Hellstrøm!