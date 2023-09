Trude Vasstrand er ute av «Skal vi danse»

Nå som kjendisene danser seg inn i den tredje uken med «Skal vi danse», har de rukket å bli gode og varme i trøya.

Denne lørdagen mimrer de tilbake til barndommen, når de skal presentere gode – og noen pinlige – minner fra barndommen.

Forrige uke var det tidligere svømmer Lavrans Solli (31) som måtte pakke sammen danseskoene og forlate parketten.

Hvem som var discodronning på byen og hvem som alltid hadde «Tamagotchi» i baklomma er spørsmål man snart skal få svar på under lørdagens sending når alle skal «back to school».

Under starten av sendingen ble det annonsert at bryter og deltaker Fritz Aanes (45) måtte trekke seg grunnet en skade.

Til slutt ble poengsummene lagt sammen, som resulterte i at følgende kjendiser var usikre, og måtte potensielt ut i duell: Myra Tucker, Trude Vasstrand og Hadia Tajik.

Det var Tajik som ble sikret plass videre til neste uke, som resulterte i at Tucker og Vasstrand måtte møte hverandre i duell.



Til slutt var det Vasstrand som måtte pakke sammen danseskoene og forlate parketten.

TV 2 er på plass i salen og oppdaterer saken fortløpende.



Slik var kvelden

Først ut på parketten er sanger og influenser Alexandra Joner (33), som danset en ellevill samba sammen med partner Ole Thomas Hansen (24).

«SKAL VI DANSE»: Lørdag var det duket for tredje episode av «Skal vi danse». Foto: Lage Ask / TV 2

Med sangen «Beautiful Liar» av Beyoncé og Shakira, mimret hun tilbake til fortiden, hvor hun begynte med dans da hun var 13 år gammel.

Dommer Trine Dehli Cleve hyllet kjemien mellom danserne på parketten:

– Du har mange fine samba-bevegelser. Dere to har et trygt partnerskap, og det synes veldig godt.

– Legendarisk. Du er legendarisk, understreker dommer Morten Hegseth, som ga henne sesongens første tier forrige uke.

Dommerne ga henne 24 poeng.

Neste ut var Harlem Alexander (35), som danset moderne til låten «Ikke som de andre» av Sondre Justad.

Han åpner seg om at han ble mobbet fra tidlig alder, og at han alltid var redd og ikke fikk være seg selv. 35-åringen tydde da til turn og dans som et slags fristed.

Etter dansen tok kjæresten Jan Thomas (56) til tårene.

Dommerne ga også dansen 24 poeng.

Like etter var det artisten Myra Tucker (28) sin tur til å svinge over parketten, som danset quickstep til «Walking on Sunshine» av Katrina & The Waves.

Etter dansen ble hun rørt av å gå tilbake til fortiden, og hun fikk ros av dommerne:

«SKAL VI DANSE»: Artist Myra Tucker (28) danset quickstep til «Walking on Sunshine» av Katrina & The Waves. Foto: Thomas Andersen / TV 2

– Du kommer ut på gulvet og gir alt og jeg klarer ikke annet enn å smile når jeg ser deg danse, sier dommer Merete Mørk Lingjærde.

Likevel understreker hun at artisten fortsatt har mye å jobbe med, blant annet at hun er anspent i holdningen sin.

Myra får 22 poeng for dansen.

Siden Aanes tidligere måtte trekke seg på grunn av et brudd i beinet, lærte proffdanser Santino Mirenna koreografien for å vise det som skulle være den endelige dansen.

Neste ut på parketten var Arbeiderpartiet-politiker Hadia Tajik (40), som danset salsa til låten «On The Floor» av Jennifer Lopez.

– Du hadde til dels fine bevegelser, du startet bra men du holdt ikke like bra ut dansen. Når trinnene blir for store, så blir det bare trinn. Da mister du dansen, sa Dehli Cleve.

– Du kunne ha sprengt lokalene! Herregud, jeg vurderer å stemme Arbeiderpartiet, sa dommer Morten Hegseth.

For dansen får hun 20 poeng av dommerne.

Så var det artist Ulrikke Brandstorp (28) sin tur, som danset samba til «The Greatest» av Sia. Hun mimrer tilbake til barndommen, hvordan det er å være en «attpåklatt» og hvordan foreldrene har støttet henne hele veien.

Dansen fikk ellevill applaus fra publikum.

– For meg, så er jeg opptatt av essensen og nyansen i dansen. Jeg savner den sensuelle lekenheten som finnes i en samba. Du kaster deg litt ut av balanse noen ganger.

Dehli Cleve roset danseparet opp i skyene:

– Jeg tror ikke helt vi så samme dans … Jeg så veldig mye bra samba, autentisk samba som vi brukes i vår ballroom! Jeg syns du leverer absolutt veldig bra, Ulrikke.

Artisten får ni av både Dehli Cleve og Hegseth, mens Mørk Lingjærde gir henne sju – noe som får publikum til å bue.

Så var det klar for forrige ukes duellvinner, som var NRK-programleder Selma Ibrahim (28). Hun danset moderne til «Danser videre i livet» av den norske artisten Hkeem.

Hun åpner seg om at barndommen var en krevende tid på grunn av kommentarer fra medelever.

Dehli Cleve fortsatt at hun har mye å jobbe med, men at hun har forbedret seg på parketten.

– Jeg ser at du koser deg på gulvet, men selv i denne sjangeren er vi avhengige av kontraster. Merk de tydeligere, anbefaler Hegseth.

Til sammen får hun 17 poeng av dommerne.

Nest ut var «God morgen Norge»-kokk Christer Rødseth (33), som åpner seg om hvordan det var å finne ut om sin egen skeivhet i ung alder – i tillegg til hans nære forhold til den avdøde bestemoren.

Han danset til «Story of My Life» av det tidligere bandet One Direction. Mot slutten av dansen ser man at kokken er tydelig preget, og tar til tårene.

– Med tanke på hva du har levert tidligere, og det jeg hørte tidligere, så forventet jeg å bli helt satt ut. Det ble jeg av det som fortalt, men det ble jeg ikke av dansen, forteller Hegseth og fortsetter:

– Dette var ikke en minneverdig dans i «Skal vi danse».

Rødseth får til sammen 17 poeng.

Så var det TV-profil Trude Vasstrand (59) sin tur, som imponerte dommerne stort i forrige uke da hun fremført en frekk jive.

Hun mimret tilbake til da hun var tidenes discodronning.

Nå imponerte hun derimot ikke like stort med sin Cha-Cha-Cha til «I Will Survive» av Gloria Gaynor.

– Vi er omtrent like gamle, så jeg ville bli med! Du glitrer, kjolen glitrer og alt glitrer, det er helt fantastisk. Men du er lærer, og dette er som å levere en kladd, sier Mørk Lingjærde og forteller:

– Men du skal ha for innsatsen.

Hun får til sammen 16 poeng.

Nest sist ut var bryter Stig André Berge (40), som i forrige uke var en av de usikre parene. Han unnslapp derimot å gå ut i duell.

Han danset også moderne til låten «Another Love» av artist Tom Odell, og viet den følelsesladde dansen til sin mor.

Dansen får stående applaus av salen.

– Dette var helt fantastisk, dere kler hverandre og danser hverandre gode. Dette var en supernydelig fremføring.

Morten Hegseth tok til tårene.

– Du er en fantastisk fyr, og du tar det med deg inn i dansen. Jeg blir så rørt! Dette var helt sinnssykt fint.

Hegseth gir han ti poeng – og bryteren får til sammen 28 poeng.

Sistemann ut på parketten var TV-profil og skuespiller Aslak Maurstad (31), som imponerte dommerne enda en gang med en tango til låten «Feel The Moment» av Pitbull & Christina Aguilera.

– Jeg tenker at moren din er stolt, du danser med hvert fiber i kroppen, sier dommerne.

Han får til sammen 24 poeng.