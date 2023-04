Trude Drevland avslører: – Tok smertestillende hver dag

Tidligere ordfører i Bergen, Trude Drevland (75) er med i årets sesong av «Camp Kulinaris».

Under et intervju med God kveld Norge avslørte nordlendingen at hun har falt flere ganger under innspillingen av matprogrammet. Dette resulterte i at hun under hele perioden måtte ty til smertelindrende midler.

– Jeg falt et par ganger, hvor jeg slo meg ganske kraftig. Det gjorde at jeg tok smertestillende hver dag der inne.



– Har aldri gitt meg

– Første fall var i trappen på vei opp til selve kjøkkenet. Da var det ikke noe kamera tilstede, så de fikk det ikke med seg. Da slo jeg hofta ganske kraftig, forteller hun.

I tillegg til flere fall, har Drevland slitt med ryggsmerter.

– Jeg har også hatt smerter i ryggen etter å ha stått på steingulv tolv timer om dagen. Det finnes heldigvis hjelpemidler mot sånt, man kan ikke gå glipp av en sånn opplevelse på grunn av det.

Smertene har likevel ikke satt en stopper for 75-åringen.

– Jeg har vært med på alt og har aldri gitt meg. Jeg har vært med folk som har inspirert meg og det tar jeg med meg videre i livet.

Nære vennskap

Drevland forteller at hun har utviklet flere sterke vennskap under konkurransen.

– Hvis du noen gang hadde sagt til meg at jeg skulle kommet nær og kjær Henrik Borg, hadde jeg trodd du hadde vært gal. Han er det beste som har hendt meg, ved siden av de andre.

– Hva er spesielt med deres vennskap?

– Henrik kan være direkte med meg og motta det samme tilbake, men så er vi like gode venner etterpå. Vi har hatt noen fine kveldsstunder som jeg ikke ville byttet ut med noen, forteller hun.

ÅRETS DELTAKERE: Dette er årets« Camp Kulinaris»-deltakere. Foto: Viaplay / Camp Kulinaris

Morsrolle

Flere av deltakerne skal ha omtalt Drevland som en slags mor inne på Camp Kulinaris.

I samtlige av episodene så langt i sesongen, passer den tidligere Høyre-politikeren ekstra godt på at de andre deltakerne har kontroll.

– Jeg er rimelig direkte og sier ganske klart i fra når jeg synes ting er ugreit. Men jeg har alltid prøvd å si det med kjærlighet, men det meste har vært fortjent, ler hun.



Hun legger ikke skjul på at det til tider har «kokt over».

– Isak (Isak Noor) har jo fått sitt, jeg sier man nesten kan lage et eget program over hvor mange gang jeg har ropt og mast på han. Men jeg har så mye kjærlighet for ham.

Drevland understreker at hun er glad i planlegging og god oversikt.

– Det kommer dere til å se, jeg er et gnagsår på å ha oversikt. Jeg tyter på alt og alle hvis man ikke har oversikt, ler hun.