Trosset juridisk råd: – Jeg kunne sikkert fått flere millioner i USA

– Jeg startet jo realitykarrieren min på «Paradise Hotel», og så ble jo «cancla» i fire år, sier Mayoo Indiran åpenhjertig i TV 2-podkasten «Realitysjekk».

«Cancel culture» Det finnes fortsatt ikke et godt norsk uttrykk for å forklare «cancel culture», men det betyr at en stor folkegruppe bestemmer seg for å trekke seg unna en offentlig person etter at vedkommende har kommet med kommentarer, handlinger eller meninger som oppfattes som støtende. En slags boikott, om du vil.

Indiran sikter til rettssaken som fant sted tidligere i år, hvor han krevde 1.258.000 kroner i erstatning etter at han ble etterforsket for alvorlig narkotikakriminalitet i lang tid.

I nesten fire år hadde den tidligere «Paradise Hotel»-deltakeren status som siktet. I august 2020 ble saken henlagt, og to år senere, i mars 2022, fikk Indiran tilkjent oppreisning og erstatning på totalt 139.705 kroner.

Under ligger podkastepisoden hvor Indiran snakker om dette. Spol til 24 minutter og hør de brutalt ærlige betraktningene han gjør om det norske rettsvesenet.



Tøff bransje

Indiran mener at dommeren ikke forsto hvorfor dette ikke var nok penger. Han viser til at TV-jobber ikke er som alle andre jobber, og at det derfor er vanskelig å bevise at han har gått glipp av arbeid.

– Jobben vår er ikke beskyttet, du har ikke kontrakter på hva som skjer et halvt år fram i tid. Jeg har vært med i TV-programmer hvor jeg får kontrakten kanskje én uke før jeg skal være med.

– Derfor kan ikke jeg komme med bevis på hvilke programmer jeg kunne vært med på i løpet av de fire årene. Det er ikke sånn det funker. Du får ikke en arbeidskontrakt hvor du er signert til de og de programmene, det kommer fortløpende.



ADVOKAT: Mayoo Indiran, her avbildet sammen med hans daværende advokat, Inam Ghous Ali. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Så lenge han var siktet i en narkotikasak, ønsket ikke de store TV-konseptene å røre ham. I etterkant av henleggelsen, har han figurert i populære program som «Kompani Lauritzen», «Sofa» og NRKs satsing «24-stjerners julekalender».



– Det eneste jeg kunne vise til, var: «Se her! Nå gikk det så bra etterpå. Hvordan hadde det da gått tidligere, med den «hypen» jeg hadde?». Men sånn funker ikke rettssystemet i Norge. Jeg kunne sikkert fått flere millioner i USA, men ikke i Norge.

Droppet anke – til tross for ekspertråd

Av ovennevnte årsaker, synes ikke Indiran at erstatningen var stor nok. Derfor gikk han til rettssak mot staten og krevde 1.258.000 kroner. I mars 2023 tapte han rettssaken mot staten.



33-åringen avslører at mange rettseksperter, deriblant hans egen advokat, sa han burde anke.

Tidligere har Indiran sagt at han ikke orket å anke på grunn av at han hadde mistet all tillit til rettsvesenet. Nå viser det seg at han egentlig ønsket å anke, men ikke orket påkjenningen.

– Jeg hadde veldig lyst til å anke, fordi jeg mener jo fortsatt at det var feil det som skjedde med meg. Men … Jeg er ikke politiker. Jeg kan ikke bare si: «Beklager», og så si at jeg skal få penger, også får jeg det. Det er staten som styrer alt, det er staten som lønner dommeren. De kommer ikke på min side uansett.

PREGET: Mayoo var alvorstynget før retten ble satt. Foto: Ola Thingstad / TV 2

Ser fremover

Da Indiran ble avvist, skrev retten følgene:

«De rettslige og faktiske kravene til sannsynliggjøring og dokumentasjon er imidlertid langt strengere enn at det kan tenkes at saksøker hadde fått de oppdragene og jobbene i TV- og underholdningsbransjen som han selv mener han ville fått.»



Nå, når han ser tilbake på perioden hvor rettssaken pågikk, tenker han på det som en mørk tid.



– Det var hodebry. Jeg slet med å sove i den perioden og jeg hadde poser under øynene. Det var slitsomt. Det var mentalt slitsomt. Jeg er ikke der nå i livet, jeg vil være positiv og glad. Det er en kamp jeg ikke gidder å ta. Så må jeg passe på at jeg aldri kommer i en slik kamp igjen.



TILBAKE: Til tross for noen tøffe år, føler Mayoo at han nå har funnet tilbake til seg selv. Foto: Tore Martin Solheim/TV 2

Abubakar «Abu» Hussein, gjester også podkasten «Realitysjekk». De to er bestevenner, og Hussein syns det var tøft å se hva kompisen gikk gjennom.

– Jeg har sett Mayoo i alle slags tilstander, alt fra da han ble fengslet, til han kom ut av fengselet og til han kom tilbake til TV. Jeg har sett han da han var mest sliten i de fire årene. Han følte at ingenting var på plass, han visste ikke helt hva han skulle gjøre, han visste ikke hvordan dette skulle ende. De hadde fucket opp ryktet hans, ting som har blitt sagt vil ligge på internett for resten av livet hans. Folk skjønner ikke hvor mye det ødelegger en person.



Hussein sier at det viktigste for ham, er å se at Indiran er glad igjen nå.

DUO: Abubakar Hussain og Mayoo Indiran gjestet TV 2 Underholdning-podkasten Realitysjekk Foto: Tore Martin Solheim / TV 2

Selv om Indiran har hatt mye motgang i livet, er det vanskelig å se ham med noe annet enn et smil om munnen.

At fire år av livet hans ble brukt som mistenkt i en narkotikasak som ble henlagt, velger han å ikke tenke så mye på.

– Det er ikke noe å sutre over. Nå må jeg bare se videre og håpe at de neste fire årene blir fantastiske.