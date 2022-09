Tror folk har en forestilling om henne: – Tenkt at det er påtatt

I denne ukens episode av TV 2-programmet Helt Harald, er det artist Ulrikke Brandstorp (27) som er gjesten til Harald Rønneberg (49).

Denne gangen er det idretten «kiiking» som er på agendaen, der man skal svinge rundt på en kjempehuske. Det er ikke alltid ting går etter planen, men Rønnebergs motto er: «Det er begrensa hvor dritt det kan gå».

Brandstorp er kjent for sitt gode humør, og til tross for høydeskrekk og kvalme, prøver hun seg på utfordringen. Men hun åpner også opp om en side av seg selv, ikke mange har sett.

KIIKING: Harald Rønneberg og Ulrikke Brandstorp prøvde seg på kiiking i Helt Harald. Foto: TV 2

– Ikke fôre den følelsen

Brandstorp har deltatt i flere sangkonkurranser som Idol, Melodi Grand Prix og Maskorama. Ifølge henne selv var det ikke før Kompani Lauritzen at seerne ble ordentlig kjent med henne.

– Når man har sett meg på TV før, har folk kanskje tenkt at det er påtatt at jeg er mye glad. Det kommer tydeligere frem i andre type programmer, der man blir mer kjent med personen, sier hun til TV 2.

Sangeren påpeker at hun liker å være mye glad, men at hun har sine dårlige dager også.

– Jeg har temperament og jeg kan fyres fort opp. Men jeg er fort ferdig med det óg. Livet går opp og ned, og jeg lar meg selv ha litt dårlige dager innimellom. Men så er det også noe med det å prøve å ikke fôre den nedadgående spiralen, utdyper Brandstorp.

– Man bør ikke fôre den følelsen av at ting er kjipt.

Fordel med følelser

Brandstorp beskriver seg selv som en følsom person, som kan kjenne på alt fra glede til tristhet. I jobben hun har, kan denne egenskapen være en fordel.

– Jeg tror at folk som jobber med musikk og teater gir mye av følelsene sine hele tiden. Da er det kanskje en fordel å være i kontakt med følelsene sine, sier hun.

Hun legger også til at de rundt henne sjeldent lurer på hvordan hun har det, fordi hun viser det klart og tydelig.

– Jeg er glad i å kjenne på alle følelser. For eksempel det å savne noen, det er ofte da man innser hvor glad man er i et menneske. Det er fint å være innom de forskjellige følelsene, for da setter man pris på de ulike sidene av livet.

– Mister kontrollen helt

Én følelse Brandstorp virkelig kjente på under Rønnebergs utfordring, var høydeskrekken. På det høyeste kunne man nemlig være ti meter over bakken – opp ned.

– Jeg har jo høydeskrekk. Det er første strek i regningen. Jeg var så nervøs.

– Jeg hadde lovet meg selv at uansett hva som blir kastet min vei, så er det bare å gønne på. Men det er ikke sånn at jeg har oppsøkt slike husker etterpå, det har jeg ikke. Det holdt med den opplevelsen, ler sangeren.

Det var nemlig ikke bare utfordrende mentalt, men også fysisk tungt og krevde teknikk.

– Hvis du setter deg ned littegranne feil, så er det ganske mange g-krefter som jobber mot deg. Den melkesyra i beina – altså, det var kjempetungt. Spesielt når du begynner å være opp ned, så mister du kontrollen helt på hvor armer og bein er.

Kvalme begge to

Å svinge på en kjempehuske med høydeskrekk var derfor ikke bare-bare for Brandstorp og Rønneberg.

– Du vet når man flyr og det blir turbulens, og du får følelsen av at du svever i et lite sekund? Det var veldig mye av det på husken. Hvis jeg er i et fly og det kommer litt turbulens, så er jeg kvalm, sier hun og legger til lattermildt:

– Det var tydelig at Harald og jeg hadde samme mage.

Begge endte nemlig opp med å kaste opp etter noen forsøk på kiiking, hver for seg. Da begge skulle huske samtidig, med hender og føtter bundet fast med sikring, var det spenning i luften. Da gikk det ikke helt etter planen:

Se video av Rønneberg som brekker seg på husken.

– Jeg husker bare den panikken når noen står og brekker seg inntil hodet ditt. Jeg bare måtte vekk, men du er bundet fast, så det er ikke så enkelt, ler Brandstorp.

– Å stå hode mot hode og kropp mot kropp på en som spyr, er en opplevelse jeg anbefaler ingen.

Se Helt Harald tirsdager på TV 2 og når du vil på TV 2 Play.