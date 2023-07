«Tropp 1»-vinneren avslører bryllupsplaner: – Veldig stas

I januar ble det kjent at Elisa Vagle (25) hadde funnet kjærligheten, med hennes tidligere venn David (23).

Paret kjente hverandre fra før gjennom kirkesamfunnet de deltar i, og hadde i tillegg felles venner. Det var i høst at det oppsto romantikk mellom dem.

– Vi snakket eller hang ikke noe særlig bare oss to før i høst, og så gikk det veldig fort, sa hun til TV 2 i januar.

Nå letter Vagle på sløret om forlovelsen, som skjedde på nyåret, og om bryllupsplanene.

FORLOVET: Elisa Vagle og forloveden David skal gifte seg i sommer. Foto: Privat

«Mener du det?»

Når TV 2 tar kontakt med Vagle, forteller hun at de er godt i gang med bryllupsplanene – til tross for at det har vært stressende. Det kommende ekteparet skal gifte seg i slutten av juli.

Det tok ikke lang tid fra paret ble kjærester til Vagle ble fridd til. De tilbrakte nyttårsaften sammen med familien i Sandnes, og allerede første nyttårsdag skulle kjæresten til Oslo for å jobbe.

Kun noen timer før de skulle dra til flyplassen, gikk David ned på ett kne og spurte om hun ville gifte seg med ham.

– Jeg var sånn: «Mener du det? Er du seriøs?». Men jeg så på hele blikket hans at han mente det, sier Vagle.

Etter 25-åringen hadde sagt ja, møtte det nyforlovede paret familien for å dele nyheten.

– Jeg tuller ikke, innen 30 sekunder så sto vi, fem voksne damer, og gråt, ler hun.

BRYLLUPSPLANER: Denne sommeren skal «Tropp 1»-vinneren Elisa Vagle gifte seg med sin utvalgte David (23). Foto: Privat

Har ikke den «vanlige» drømmen

Paret skal gifte seg i Sandnes med familie og deres nærmeste venner. Selve bryllupsplanleggingen har derimot ikke vært den mest positive opplevelsen for Vagle.

– Jeg føler at den vanlige jentedrømmen er et stort bryllup, stor kjole og sånne ting. Jeg har aldri hatt det, og helt ærlig, synes jeg alt med bryllupsplanlegging har vært helt pyton.

Det har derfor vært fint for henne at bryllupet skal være en arena for at venner og familie skal samles og feire dem.

– Det er veldig stas, sier hun.

Møtt av skepsis

Vagle forteller at forholdet har gått fort frem, fra da de ble kjærester i høst. Hun har opplevd at flere har hevet øyenbrynet når det kommer til hennes bryllup.

– Det er veldig annerledes å gifte seg nå i vårt samfunn. Jeg tror at man alltid dater med en fot ut bakdøra, sier hun.

For henne har det alltid vært skummelt å være sårbar overfor andre. Dette var blant tingene hun slet med, da hun meldte seg på «Tropp 1».

Nå forteller Vagle at hun ser noe vakkert i å være sårbar, og kjenner på en trygghet i at den kommende ektemannen kommer til å være der for henne, uansett hva.

– Hverdagen og livet blir rikere når man våger å gjøre det sammen med noen. Det å våge å stå «naken» foran noen med hjertet, tanker og hvem man er, sier hun og legger til:

– Det har vært det skumleste jeg kunne tenke meg fordi det er så eksponerende. Men rikdommen i det og hvor styrkende det er i møte med liv og hverdag – det er noe jeg gleder meg veldig til, sier Vagle.