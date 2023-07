«Tropp 1»-Julian har blitt skuespiller: – Jeg tar rollen med nåde

PUBLIKUMSPRIS: Det er ingen tvil om at Julian Rassat (24) var god på skjermen. Han var nominert til publikumsprisen under årets Gullruten, men tapte mot NRK-programmet «Demenskoret» Foto: Torjus Sagenes / TV 2

SNUDD PÅ HODET: Etter at Julian Rassat deltok i «Kompani Lauritzen: Tropp 1», et program for de som ønsker en endring, har livet hans blitt snudd på hodet. Foto: Matti Bernitz

Det har virkelig ikke stått stille for Julian Rassat (24) etter hans TV-debut i fjor høst.

Rassat ble en folkekjær karakter i TV 2-programmet «Tropp 1», og ble senere nominert til publikumsprisen på Gullruten.

I etterkant av programmet har han fått flere jobbtilbud.

Nå har han takket ja til å bli skuespiller.

Selv om dette er 24-åringen sin debut som skuespiller, mangler ikke teaterstykket som han spiller i – «Olav den Heldige - Frøyas kjærlighet» – stjernenavn på lista. Han spiller nemlig side om side med Maja Christiansen fra «Rådebank» og Tarjei Sandvik Moe, kjent fra «SKAM».

Eplekjekk «særping»

24-åringen fikk beskjed om at han var perfekt for én av rollene i det ovennevnte stykket.

Forestillingen finner sted i Sarpsborg og har premiere i dag, onsdag 12. juli.

– Jeg skal spille en «særping». En lokal pokal. Karakteren heter Robert, og han skal beskytte byen sin, Sarpsborg, forteller Rassat til TV 2.



Det er noe ironisk med at Rassat skal spille en stolt «særping», for selv er han nemlig fra Fredrikstad.

– Jeg tar den rollen med nåde. Jeg skal spille en litt eplekjekk og dum «særping», som særpinger generelt er, så da går det fint, sier Rassat med en humoristisk tone.



– Hvis «særpinger» er eplekjekke og dumme, hvordan er folket fra Fredrikstad, da?

– Fredrikstad er det mest joviale og fine folkeslaget du finner. Hva skal man ikke si om Fredrikstad liksom, sier den nybakte skuespilleren.



Rassat mener at når «særpinger» skal ta seg en bytur for å spise middag, så drar de til Fredrikstad. Men dette går ikke begge veier.

– Fredrikstad-folket må gjerne ta seg en tur til Sarpsborg nå da. Så får de se ordentlig godt skuespill, sier han.

BORG: I teaterstykket blir Borg (nå kjent som Sarbsborg) Norges hovedstad. Foto: Thomas Andersen / Viken Foto Video

– Nå har jeg vært en del i Sarpsborg og jobbet med en del «særpinger», så de har vokst på meg, men det snakker man ikke så høyt om.



Stjernepakka

Heldigvis har Rassat fått øvd mye i tiden før premieren.

– Det har tatt litt tid, men jeg føler meg mer komfortabel på scenen nå. Uten publikum da, vel å merke, sier 24-åringen.



– Det er mye koreografi. Vi har øvd på det samme hver forbanna dag. Og så bommer jeg på akkurat samme plassen hver forbanna dag, forteller han.



Det er ikke bare-bare å spille ved siden av kjente skuespillere. Rassat lærer masse av å se Sandvik Moe og Christiansen i aksjon.

– De er jo på et helt annet nivå. De har et helt sinnssykt manus som en vanlig person ville fått magesår av. Vanlige folk ville tenkt at dette manuset var umulig å lære, men de har sine teknikker, sier Rassat, og fortsetter:



– Jeg er glad for at jeg ikke fikk en sånn «kjemperolle» denne gangen.



Premierenerver

TV 2 snakker med Rassat på premieredagen til teaterstykket. Selv om han gleder seg, merker han godt på nervene bare noen timer før han skal spille foran et publikum for første gang.



– Det er skrekkblandet fryd. Jeg er veldig spent på hvordan det kommer til å gå, og så har jeg lett som menneske for å krisemaksimere, sier han.



HJEMME: Rassat bor hjemme i Fredrikstad. Foto: Aage Aune / TV 2

Én ting er viktig for han når de skal spille for publikum i kveld.

– Jeg håper publikum ler når de skal. Håper egentlig at de ler når de ikke nødvendigvis skal det også.



Rassat er ikke fremmed for å fortsette med skuespill. Han føler på en mestringsfølelse når ting begynner å sitte, og han liker adrenalinet man får av live-reaksjoner.