Tropp 1-deltakere nominert til prestisjefulle priser

I den første sesongen av Kompani Lauritzen: Tropp 1 fikk seerne et innblikk i hvordan unge menneskers liv kan se ut i dag og deltakerne bydde på seg selv på både godt og vondt.

Dette har vist seg å ha en større betydning enn deltakerne kanskje så for seg i utgangspunktet, for nå har nemlig to av de 12 deltakerne blitt nominert til prestisjefulle priser i hver sin avis.

Julian Rassat og Iris Lian har denne uken blitt nominert til årets navn i lokalavisene Fredrikstad Blad og Bladet Vesterålen.

Fått nordmenn i godt humør

Tropp 1-deltakeren Julian Pieter Roos Rassat (23) ble en som alle la merke til, og etter hvert ble han en seerfavoritt. Han bød på seg selv og sjarmerte alle med den gjenkjennelige Fredrikstad-dialekten.

GJEST: Julian Rassat (23) har både vært vært gjest hos God morgen Norge og Lindmo etter at han deltok i Kompani Lauritzen: Tropp 1. Foto: Agnes Mogstad / GMN

Dette er mye av grunnen til at Fredrikstad Blad har valgt å nominere han til årets navn i Fredrikstad.

– Det er veldig stas. Det er gøy å få litt anerkjennelse for det du har vist på tv og så er det en bekreftelse på at du har gjort en god figur. Jeg føler den Julian jeg så på TV er den Julian jeg er i det virkelige liv, forteller Rassat om nominasjonen, og fortsetter:

– Det er også kult at folk har gitt meg gode tilbakemeldinger på at jeg har holdt dialekten. Jeg hadde egentlig forventa litt negative kommentarer fordi Østfold-dialekten har rykte på seg for å være litt harry og brautende, men alle tilbakemeldingene jeg har fått har vært positive.

Fredrikstad Blad sin begrunnelse:

«På tampen av 2022 ble Julian Rassat raskt en seerfavoritt i «Kompani Lauritzen: Tropp 1».

Med flere gullkorn, som for eksempel «Rekorden min på 3.000 meteren er 2.000 meter», har han fått en rekke nordmenn i godt humør foran TV-skjermen.

Han må også sies å ha frontet Fredrikstad-dialekta ille bra».

Blir hyllet for åpenheten

En annen som satte sitt spor gjennom sin deltakelse i militærprogrammet, er Iris Lian (28) fra Lødingen. Hun har delt åpent om at hun sliter med sosial angst, og at dette var mye av grunnen til hvorfor hun ønsket å delta.

NY JOBB: Iris Lian valgte selv å dra hjem fra Kompani Lauritzen: Tropp 1, men i ettertid har hun jobbet mye med seg selv og jobber i dag som kokk på Setermoen leir. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

På bakgrunn av hennes åpenhet, har Bladet Vesterålen nominert henne til å vinne prisen for årets navn.

– Det er en ære og en så fin overraskelse. Jeg hadde aldri i livet sett den komme. Det er godt å vite at man har betydd noe for folk, og at det å åpne seg og snakke om psykisk helse er bra. Jeg håper det kan være med på at psykisk helse blir snakket mer om, for det er så viktig, forteller 28-åringen om nominasjonen.

– Jeg får ennå uendelig med meldinger om folk som takker meg, som forteller sin historie og det betyr så mye, forteller hun videre.

Bladet Vesterålen sin begrunnelse:

«Iris Lian fra Lødingen imponerte og rørte mange i Kompani Lauritzen: Tropp 1.

Iris var fra første sekund åpen om at hun sliter med sosial angst. Hun fikk en overveldende start, men valgte å stå i det. Hun utfordret seg selv, viste styrke, og endte opp med å opplevde mestring.

Iris har vært klar på at Kompani Lauritzen-oppholdet har hjulpet henne med å takle angsten bedre. Ved å være åpen om sine utfordringer, har hun også vært med på å redusere fordommer rundt psykiske helseutfordringer, og vært til hjelp for andre i samme situasjon.

Hun endte til slutt opp med å trekke seg fra tv-programmet, fordi hun var psykisk og fysisk utslitt. Hun tok derimot med seg det positive, bygde videre på det, og jobber i dag i militærleiren på Setermoen i Troms.

28-åringens personlige reise er imponerende og inspirerende.»

Hyller hverandre

Da Lian valgte å trekke seg fra Tropp 1, ønsket Rassat å si et par ord. Blant annet at de to hadde hatt flere gode samtaler og at han fant trøst i å snakke med henne.

FØRSTE DAGEN: Iris Lian og Julian Rassat kom sammen inn på leir, første innspillingsdag i Kompani Lauriten: Tropp 1. Foto: Matti Bernitz / TV 2

Nå hyller 23-åringen Lian for nominasjonen hun har fått.

– Iris traff en nerve hos mange som har det vanskelig og mange kjente seg igjen i henne. Du skal være ganske tøff og rakrygga for å gå fram med en sånn problemstilling som hun har hatt i livet. All honnør til henne, forteller Rassat.

Inne på Kompani Lauritzen kan de to nominerte oppleves som strake motsetninger, men dette skal ikke ha stått i veien for vennskapet de fikk under innspilling.

– Han er ikke bare den morsomme de aller fleste har sett som kommer med kommentarer av og til, men han er også ufattelig god. Han viser enormt med omsorg for mennesker rundt seg, og stiller opp om det måtte være noe, forteller Lian om Rassat, og fortsetter:

– Han har overvunnet hindringer og på den måten er han også et forbilde for andre – han er mitt forbilde i hvert fall.