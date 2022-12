Tropp 1-deltaker ville delta på nytt – fikk avslag

Den første sesongen av Kompani Lauritzen: Tropp 1 slo godt an hos publikum. I november bekreftet TV 2 at det kommer en ny sesong av det populære programmet med Dag Otto Lauritzen (66) og Kristian Ødegård (48) i spissen.

Derfor har én av årets deltakere spurt om å få delta på nytt.

BUTIKKSJEF: Til vanlig jobber Anna Green (21) som butikksjef i en klesbutikk i Asker. Foto: Matti Bernitz / TV 2

Det gjelder nemlig året yngste deltaker, Anna Green (21). Hun var den eneste som ble sendt hjem av befalet under sesongen, og nå forteller hun at hun ønsker å delta i programmet en gang til.

Da hun i løpet av sesongen ble sendt hjem mot sin vilje, ble nok flere seere sjokkert. Befalet mente derimot at det var en riktig avgjørelse, fordi hun allerede hadde oppnådd det de ønsket av henne.

Spurte to ganger

– Det var så gøy! Jeg kunne tenkt meg å bli med igjen, fordi det var så bra for meg og jeg føler jeg hadde fått det enda bedre.

Derfor har Green spurt produksjonen – ikke bare én, men to ganger om å få lov til å delta igjen.

– De bare lo og sa at nå er det noen andre sin tur. Det er jeg jo helt enig i, forteller 21-åringen, og fortsetter:

– Det er mange som søker og trenger denne opplevelsen, og da blir det for dumt at jeg skal ta plassen til noen andre, tenker jeg.

Dessverre for Green, er det ifølge pressesjef i TV 2, Jan-Petter Dahl, ikke er mulig å få en ny sjanse.

– Per nå er det ikke aktuelt å ha med deltakere i «Kompani Lauritzen» som har vært med i tidligere sesonger, sier Dahl.

Deltakelsen hjalp mot angsten

I tiden etter Tropp 1-deltakelsen har Green følt på mer positive følelser enn tidligere.

– Jeg føler meg glad og mer avslappet, forteller hun til TV 2.

Som nevnt tidligere har 20-åringen slitt mye med angst og redsel fra barndommen og inn mot deltakelsen i Kompani Lauritzen: Tropp 1. Det skal derimot vise seg at dette har endret seg.

– Før var jeg veldig nervøs og hadde mye angst. Jeg var et nervevrak. Hver dag tenkte jeg at jorda går under eller at jeg dør – jeg fikk ofte panikkanfall, forteller hun, og fortsetter:

– Nå har jeg ikke hatt noe angst, egentlig. Det har vært veldig deilig.