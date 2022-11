Tropp 1-Are drukner i hundrevis av frierbrev: – Rødmer

Tropp 1-deltakeren Are Venås (21) begraves nærmest i frierbrev etter TV-deltakelsen. Noen av henvendelsene har overrasket ham stort.

21-årige Are Venås var en av deltakerne i høstens store TV-suksess, Kompani Lauritzen: Tropp 1. Venås ble kjent som en pålitelig og stødig person, som viste omsorg for sine medaspiranter på Setnesmoen leir.

Det har ikke gått ubemerket hen hos seerne, som har trykket den mørkluggede moldenseren til sitt bryst. Flere har nemlig uttrykt stor begeistring for Tropp 1-jegeren i sosiale medier underveis og i etterkant av programmet.

POPULÆR PROFIL: Moldenseren Are Venås var en fremtredende skikkelse i høstens Kompani Lauritzen: Tropp 1. Foto: Matti Bernitz / TV 2

– Tok helt av

Venås er både overveldet og overrasket over den massive oppmerksomheten som TV-deltakelsen har ført med seg.

– Jeg har aldri vært borti noe sånt før. Plutselig så tok det helt av på Instagram med horder av meldinger, sier han til TV 2.

Ifølge 21-åringen er antallet meldinger så stort at det er vanskelig å telle, men han anslår at det er snakk om over 500. Tilbakemeldingene har vært utelukkende positive.

– Det er sykt. Jeg hadde aldri forventet å få så fin feedback av masse folk, og det er utrolig hyggelig og betyr veldig mye. Jeg svarer så mange jeg klarer, men det er ikke alle jeg får svart. Jeg hadde aldri forventet å få så mye oppmerksomhet.

Rennes ned av friere

Samtidig lyser mobilskjermen støtt og stadig opp med kjærlighetserklæringer og beskjeder av den mer flørtende tonen.

– Det er sikkert 400 frierbrev. Det er utrolig hyggelig og smigrende. Jeg rødmer nesten hver gang jeg leser en melding, uttrykker han.

Tropp 1-profilen deler videre at han har blitt invitert på surfereise til utlandet, vinkveld og ordinære dater.

– Jeg har blitt spurt om hva som skal til for å sjarmere meg, og hva som skal til for at jeg skal være med på date. Det er utrolig hyggelig, men det er fortsatt unormalt for meg, så det er litt surrealistisk.

Også mannlige beundrere har kastet seg på.

– Jeg har overraskende nok fått utrolig mange meldinger fra gutter. Det er mange gutter som også er interesserte, og det er et kjempekompliment, sier han.

– Ikke fremmed for date

Venås utelukker ikke stevnemøter med noen av beilerne fra nettet, men påpeker at han ikke møter noen for enhver pris.

– Jeg hadde ikke hatt noe imot det, men jeg har bare ikke hatt tid på grunn av skole. Men jeg er ikke fremmed for å dra på date. Men det er veldig viktig for meg at jenta er snill. Jeg ser veldig på meldingen, og prøver å se hvordan personen virker først.

– Hva skal til for å sjarmere deg?

– Det som sjarmerer meg er hvis man bare er søt og snill. Det er utrolig viktig for meg at personen er snill og omtenksom, at vedkommende bryr seg om mennesker og er genuin. Og selvfølgelig – det er jo ikke negativt om de er søte heller, men det å være snill er absolutt det viktigste, konstaterer han.

21-åringen har så langt trivdes i den to år lange singeltilværelsen, men uttrykker overfor TV 2 at han har forhåpninger om å finne kjærligheten i nærmeste fremtid.

– Hvis jeg kommer inn på jussen, så er jeg veldig klar for å få meg kjæreste. Man finner ikke den rette hvis man bare går og håper på at det skjer hele tiden. Det kommer av seg selv.

