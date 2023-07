Trond Fausa Aurvåg tok med kona på stjernespekket rød løper

TRAVEL TID: Den norske skuespilleren Trond Fausa Aurvåg er opptatt med «Oppenheimer»-promotering. Her avbildet i Paris på tirsdag. Foto: SARAH MEYSSONNIER /Reuters

Skuespillerparet strålte under «Oppenheimer»-visningen i London.

Trond Fausa Aurvåg (50) er torsdag i London sammen med sine «Oppenheimer»-kollegaer for å promotere Christopher Nolan-filmen, hvor han selv spiller rollen som den ukrainske vitenskapsmannen George Kistiakowsky.

Da God kveld Norge snakket med ham i vinter, uttalte han meget ydmykt at han ikke utelukket å kunne bli klippet ut av filmen.

Begeistrer nordmenn

Det har han altså ikke blitt. I den aller første traileren så man flere glimt av nordmannen.

Tidligere denne uken ble det mye oppmerksomhet rundt Fausa Aurvåg i tradisjonelle og sosiale medier, hvor flere ytret at det var stort å se «Neste sommer»-skuespilleren på rød løper med verdensstjerner som Matt Damon og Robert Downey Jr.

Opptatt med Florence Pugh

I London dukket han opp på den røde løperen med kona, skuespiller Lena Kristin Ellingsen (42), som blant annet medvirket i den populære NRK-serien «Himmelblå».

Skuespillerparet Lena Kristin Ellingsen og Trond Fausa Aurvåg på løperen i London. Foto: HENRY NICHOLLS /AFP

Da God kveld Norge kontakter henne for en kommentar om hvordan det er å være til stede og feire ektemannen, svarer hun kjapt i en SMS:

«Hakke tid! Snakker med Florence Pugh😄»

Ellingsen iført en Alexandre Vauthier-kjole som har en prislapp på 16.999 kroner. Foto: HENRY NICHOLLS /AFP

Ellingsen har delt hyppig fra presseturen frem til nå. Mye av innholdet spøker med at Fausa Aurvåg tilsynelatende benytter enhver sjanse til å ta seg en lur mellom de stjernespekkede slagene.

Trond Fausa Aurvåg og resten av stjernelaget. Florence Pugh i midten iført orange kjole og hårsveis for anledningen. Foto: Ian West /Pa photos

Torsdag kveld delte hun et bilde av seg selv under «Oppenheimer»-arrangementet, iført finstasen og et stort smil, og skriver: «Hei hei fra toalettet. Mulig jeg har overdressed».