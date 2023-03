Trolig grunnen til det helt spesielle brudekjolevalget

STOLTE FORELDRE: Jordans kong Abdullah II og dronning Rania side om side med datteren prinsesse Iman og den ferske svigersønnen Jameel Alexander Thermiotis under bryllupet 12. mars 2023. Foto: Det jordanske kongehuset/ AFP / NTB

I helgen var det duket for rojalt bryllup i Jordan, da kongeparets eldste datter, prinsesse Iman (26), giftet seg med finansmannen Jameel Alexander Thermiotis (28) i Jordans hovedstad Amman.

Kong Abdullah (61) og dronning Rania (52) har til sammen fire barn, og dette er første gang kongeparet arrangerer bryllup for et av barna.

På sin offisielle Instagram-konto har dronningen delt flere bilder fra det luksuriøse bryllupet. Hun har også hyllet brudeparet med flere rørende ord.

Og datteren, prinsesse Iman, fikk personlige lykkeønskninger fra sin mor.

«Iman, jeg ber om at det neste kapittelet i livet ditt bringer deg like mye glede, kjærlighet og latter, som du har gitt oss de siste årene. Gratulerer til bruden og brudgommen!» skriver dronningen.

Den tradisjonelle seremonien ble avholdt i det staselige Beit Al Urdun-palasset, og tradisjonen tro ble ekteskapskontrakten fremlagt av imamen, bønnelederen, i påsyn av tre vitner – i dette tilfellet brudens far Abdullah II, broren kronprins Hussein (28) og onkelen prins Hashem (41) – før ringene ble utvekslet.

Den 26 år gamle bruden ble ført opp av storebroren, kronprins Hussein, og strålte i en spesialdesignet brudekjole fra Dior med blondedetaljer. Hun matchet det hele med en tiara, som skal tilhøre farmor prinsesse Muna Al-Hussein (81).

Brudeparet forlovet seg sommeren 2022. Brudgommen er født i Venezuela, av foreldre med greske røtter, og til daglig jobber han med finans i New York.

Brudgommens bestefar, Jimmy Thermiotis som døde i 2018, skal ifølge Whiteness Magazine ha hatt nær tilknytning til den første Dior-forretningen i Venezuela, åpnet i 1952. Derfor skal bruden og brudens mor ha valgt kjoler spesialdesignet fra nettopp det franske motehuset.

TILKNYTNING TIL DIOR: Ifølge Whiteness, et magsin fra Venezuela, hadde brudgommens bestefar, Jimmy Thermiotis som døde i 2018, nær tilknytning til den første Dior-forretningen i Venezuela. Foto: Faksimile / Whiteness

Kongelige glimret med sitt fravær

Brudens storebror, kronprins Hussain, har lovpriset sin ferske svoger flere ganger gjennom sosiale medier, og sist ut nå i forbindelse med bryllupet.

«Jeg er takknemlig for alle de dyrebare minnene vi har delt og gledet oss over i forbindelse med bryllupet. Jeg ønsker dere, kjære Iman og Jameel, et langt og velsignet liv, med mye glede sammen!» skriver han på Instagram til en bildekarusell fra bryllupet.

Til sommeren venter nok et bryllup i den jordanske kongefamilien, når eldstesønn kronprins Hussain og forloveden Rajwa Al Saif (28) gifter seg 1. juni.

De var naturlig nok til stede i prinsesse Imans bryllup, og la ikke skjul på sin kjærlighet overfor hverandre. Ved flere anledninger kjærtegnet de hverandre, og var tydelig glade på brudeparets vegne.

Blant gjestene var flere av kongefamiliens nærmeste medlemmer og bekjente, samt representanter fra naboland, men kongelige fra de øvrige kongehusene glimret med sitt fravær.

– Jeg tror at dette handler om at det ikke var tronarvingen som giftet seg, sier TV 2s kongehusekspert Ole-Jørgen Schulsrud-Hansen.

MOR OG DATTER: Dronning Rania og prinsesse Iman var begge ikledd spesialdesign fra det franske motehuset Dior under det storslåtte bryllupet. Foto: Det jordanske kongehuset/ AFP / NTB

Kong Abdullah og dronning Rania har hatt tett kontakt med de skandinaviske kongehusene, og spesielt dronning Sonja (85) har tatt dronning Rania under sine vinger.

Rania ble dronning i februar 1999, da hun var 28 år. Hun har vært i Norge ved to anledninger. Første gang i 2000 og andre gang i 2011. Vårt kongepar var senest i Jordan i mars 2020, bare dager før verden stengte ned.

Helt spesiell bryllupsdetalj

I likhet med kvinnene i de skandinaviske kongehusene, som blant andre kronprinsesse Mette-Marit, dronning Mary av Danmark og prinsesse Madeleine av Sverige, er også dronningen Rania glad i å dele stort og smått på sosiale medier.

HENNA-SEREMONI: Prinsesse Iman, bruden, på vei til sin egen henna-seremoni dager før bryllupet. Beltet hun har i livet, brukte moren under sitt bryllup i 1993. Foto: Det jordanske kongehuset/ AFP / NTB

I forkant av datterens bryllup delte dronningen også fra den tradisjonsrike henna-seremonien, som ble arrangert for familiens kvinnelige medlemmer og venninner bare dager før bryllupet.

Et av bildene som dronningen har lagt ut viser Rania som legger en siste hånd på de hvite kjolen den da vordende bruden bar under henna-seremonien.

Beltet rundt prinsesse Imans liv er det samme beltet som dronningen bar da hun giftet seg med Abdullah i 1993.

SAMME DETALJ: Rania og Abdullah på bryllupsdagen i juni 1993. På bildet skimtes det samme beltet som prinsesse Iman bar under Henna-feiringen i mars 2023. Foto: NTB

Det har tydelig vært en emosjonell prosess for dronningen, det å gifte bort sin eldste datter, og i et videoinnlegg på Instagram – som viser nærsekvenser av bruden – skriver dronningen:

«Min kjære Iman, det er ikke et farvel når du alltid er med meg i tankene og hjertet».

Øvrige kilder: Harper's Bazaar Arabia, Tatler, People og Hello Magazine