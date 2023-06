– Trolig den verste kongelige brudekjolen i historien

Bruden Rajwa al-Saif får tyn for ett av brudekjolevalgene under kronprinsbryllupet i Jordan.

BRUDEN OG SVIGERMOR: Et rørende øyeblikk mellom bruden Rajwa Al-Saif og svigermor dronning Rania. I midten står en forventingsfull kronprins Hussein av Jordan. Bildet er tatt under banketten 23. juni 2023. Foto: Royal Hashemite Court / NTB

Fredag 23. juni var det duket for nok et kongelig bryllup i Jordan, da kong Abdullah (61) og dronning Rania (52) giftet bort sønnen, kronprins Hussein (28) til arkitekten Rajwa Al-Saif (29). I mars giftet nemlig datteren, prinsesse Iman (26), seg i samme by.

Kongelige fra alle de europeiske kongehus var til stede, også vår egen kronprins Haakon (49). Han kom uten kronprinsesse Mette-Marit (49). Hun var opptatt med representasjon på Samisk Høgskole i Kautokeino og Dissimilisfestivalen på Rådhusplassen i Oslo dagen før og etter Jordan-bryllupet.

FORELSKET: Det ferske ekteparet, kronprins Hussein av Jordan og kona Rajwa Al-Saif, ga hverandre kjærlige smil under bryllupsseremonien i Zahran-palasset i Amman i Jordan. Foto: AFP / NTB

Bryllupsseremonien og luksusfesten ble arrangert på det sagnomsuste Zahran-palasset i hovedstaden Amman, der også brudgommens foreldre lovet hverandre evig troskap for 24 år siden.

Rene moteshowet blant de kongelige

Og det var som et motshow å regne, da kongefamilien og de øvrige bryllupsgjestene ankom festlighetene.

FOLKEFEST: Det nygifte ekteparet Hussein and Rajwa Al-Saif Foto: ROYAL HASHEMITE COURT (RHC)

Store motehus som Dior, Armani, Elie Saab, Erdem, Stella McCartney, Carolina Herrera og Giambattista Valli var alle representert på gjester som kronprinsesse Victoria (45) av Sverige, dronning Maxima (52) av Nederland, prinsesse Catherine (41) av Wales, kronprinsesse Mary (51) av Danmark og prinsesse Beatrice (34) av York.

Bruden Rajwa al-Seif var ikledd to forskjellige brudekjoler. Én fra italienske Dolce & Gabbana og den andre fra det libanesiske motehuset Elie Saab. Førstnevnte kjole bar 29-åringen under banketten på kvelden, mens Elie Saab-kjolen bar hun under selve bryllupsseremonien, som ble avholdt i palassets overdådige hage.

Se flere bilder fra bryllupet under:

KONGELIG BRYLLUP: Prinsesse Catherine og prins William på vei inn til bryllupet i Jordan. Trebarnsmoren ikledd Elie Saab. Prinsessens mor og søster var også til stede i bryllupet. Foto: ROYAL HASHEMITE COURT / NTB Les mer KONGELIG BRYLLUP: Det britiske prinseparet av Wales hadde barnefri under festlighetene i Jordan. Prinsesse Catherine var ikledd en kledelig kjole fra favorittmerket Jenny Packham. Foto: ROYAL HASHEMITE COURT / NTB Les mer KONGELIG BRYLLUP: Danske kronprinsesse Mary bar en kjole hun har brukt flere ganger før; nemlig den mintgrønne gallakjolen dra danske Jesper Hovring. Foto: Royal Hashemite Court Les mer KONGELIG BRYLLUP: Kronprins Frederik og kronprinsesseMary kom direkte fra Royal run i Danmark til kongelig bryllup i Jordan. Her er kronprinsessen ikledd samme kjole hun bar under det norske kongeparets 80-årsfeiring i Operaen i Oslo i 2017. Kjolen er fra libanesiske Erdem. Foto: AP / NTB Les mer KONGELIG BRYLLUP: Kronprinsesse Victoria i design fra det britisk merket Safyiaa. Her med ektemannen prins Daniel og kongeparet av Jordan. Dronning Rania i Elie Saab. Foto: ROYAL HASHEMITE COURT / NTB Les mer KONGELIG BRYLLUP: Det svenske kronprinsparet på vei inn til bryllupsfeiringen. Kronprinsesse Victoria i svensk design; nemlig ByMalina. Foto: ROYAL HASHEMITE COURT / NTB Les mer KONGELIG BRYLLUP: Kronprins Haakon i ensom majestet. Kona kronprinsesse Mette-Marit var opptatt med å representere i Norge. Foto: ROYAL HASHEMITE COURT (RHC) Les mer KONGELIG BRYLLUP: Prinsesse Beatrice og ektemannen Edoardo Mapelli Mozzi. Hun var ikledd en paljettkjole fra britiske Needle and Thread. Under bryllupet gikk ryktene om at prinsessens søster, prinsesse Eugenie, var gått i fødsel. Foto: NTB Les mer KONGELIG BRYLLUP: Kong Willem-Alexander og dronning Maxima av Nederland. Datteren kronprinsesse Catharina-Amalia var med på bryllupsfesten senere på kvelden. Kjolen er fra italienske Luisa Beccaria. Foto: ROYAL HASHEMITE COURT / NTB Les mer KONGELIG BRYLLUP: Den amerikanske førstedamen Jill Biden ankom hånd i hånd med datteren Ashley Biden. Under kroningen av det britiske kongeparet tidligere i mai hadde hun med seg et av barnebarna. Foto: ROYAL HASHEMITE COURT / NTB Les mer KONGELIG BRYLLUP: En stolt lillesøster prinsesse Iman bint Abdullah av Jordan og ektemannen Jameel Alexander Thermiotis. De giftet seg i mars. Foto: ROYAL HASHEMITE COURT / NTB Les mer KONGELIG BRYLLUP: Japanske prinsesse Takamado og datteren prinsesse Tsuguko arriving på vei inn til feiring i Zahran-palasset i Amman i Jordan. Foto: NTB Les mer KONGELIG BRYLLUP: Den tidligere kongen av Spania, Juan Carlos I og eksdronning Sofia er nære venner av kongeparet av Jordan. Foto: ROYAL HASHEMITE COURT / NTB Les mer KONGELIG BRYLLUP: Kronprinsesse Elisabeth er stadig å se på store, rojale tilstelninger med sin far kong Philippe av Belgia. Hun var også med på kroningen i Storbritannia 6. mai. Foto: ROYAL HASHEMITE COURT / NTB Les mer

Omtaler luksuskjolen som «billig»

Den anerkjente Instagram-kontoen @royalfashionpolice, som hovedsakelig har spesialisert seg på kongelige antrekk, har gjort et omfattende arbeid i å kartlegge hvor de ulike kjolene til de rojale gjestene er fra.

BLØTKAKEKJOLE: Brudeparet Rajwa Al-Saif (t.v.) og kronprins Hussein, med kong Abdullah II og dronning Rania, hilser på nederlandske kong Willem-Alexander og dronning Maxima under brylluet. Bruden ikledd den mye omtalte brudekjolen fra Dolce & Gabbana. Foto: NTB

I kommentarfeltet renner det inn med hyllester, men brudens Dolce & Gabbana-kjole får mye tyn fra flere av kontoens følgere.

«Dette er trolig den verste kongelige brudekjolen i historien», skriver en som kaller seg «Sorayathequeenm».

Følgeren «Sofiacoldfield» omtaler brudekjolen som «billig».

KRASSE KOMMENTARER: Det er flere på sosiale medier som reagerer på den såkalte «bløtkakekjolen». Foto: Skjermdump kommentarfeltet til @royalfashionpolice

«I mangel på et bedre ord; den ser «billig» ut, selv om den sikkert er veldig forseggjort og derfor verdt en formue. Kanskje den ser bedre ut i virkeligheten når man ser alle detaljene, men ut ifra bildene forstår jeg ikke hva hun så i denne kjolen. Og hanskene gjør den ingen fortjeneste».

Barbie er i vinden om dagen, ettersom kinofilmen med Margot Robbie og Ryan Gosling i hovedrollene har premiere i juli, og kanskje dette har inspirert bruden i valg av brudekjole.

Det er nemlig én av følgerne som sammenligner Dolce & Gabbana-kjolen med Barbie-universet.

«Hun ser ut som en 80-talls-Barbiekake, som alle småjenter ville ha ønsket å ha i bursdagen sin», skriver følgeren «Meghansclosetchronicles».

– Et trygt og voksent valg

Til TV 2 forteller Tuva Listau, som driver sitt eget klesmerke og også er kostymeansvarlig under årets «Skal vi Danse» sammen med Tina Haagensen, at hun ved første øyekast syntes brudekjolen kom litt uheldig ut på sosiale medier.

– Det er nok på grunn av kvaliteten på bildene. Den ser jo ganske billig ut i de ulike innleggene, men når man ser den på andre nyhetssider og videoer på nett oppleves den annerledes, mener Listau.

Brudekjoledesigneren føler at det fremstår som om bruden har gått for en klassisk, trygg og litt «voksen» brudekjole til vielsen, og en skikkelig «Askepott-kjole» til mottakelsen.

– Siden den er stylet med operahansker og tiara, får i alle fall jeg skikkelig Askepott-vibes av kjolen. Spesielt med den silhouetten og skjæringen over skuldrene. Så ja, litt Barbie/Askepott er det jo med den ornamenteringen, mener hun.



ET TRYGT VALG: Den norske brudekjoledesigneren Tuva Listau mener at brudekjolen Rajwa Al-Saif valgte under selve vielsen var et trygt, men voksent valg. Her kutter brudeparet bryllupskaken med sabel. Foto: ROYAL HASHEMITE COURT / NTB

Annen opplevelse av brudekjolen med annen styling

Listau er overbevist om at dersom den hadde blitt stylet annerledes, ville opplevelsen av «bløtkake-kjolen» vært noe annet det den endte opp med å bli – i alle fall gjennom sosiale medier.

– Det er synd den ser litt «billig» ut på grunn av bildekvaliteten. Men det at bruden går med en klassisk kjole av en designer fra Libanon til seremonien, det synes jeg er fint.

BRUDEKJOLEEKSPERTEN: Tuva Listau, brudekjole- og kostymedesigner, driver sitt eget brudekjolemerke – «Tuva Listau Tilpasset deg». Hun er også kostymeansvarlig for årets «Skal vi danse» på TV 2. Foto: Hilde Omberg

Listau påpeker at hun ikke kjenner godt nok til etiketten og reglene til de kongelige, og spesielt ikke de arabiske.

– Men kongelige tar jo som regel ikke de mest trendy eller utfordrende styling-valgene, og går ofte for klassiske og trygge ting. Derfor synes jeg det er ekstra sprekt å gå for en såpass «synlig» kjole fra Dolce & Gabbana.

Hun synes alltid at det er gøy når noen tør å satse litt ekstra – spesielt de kongelige.

– Alle som er offentlige personer blir utsatt for kritikk, enten de er for kjedelige, for trygge eller velger noe som er for sprekt. Og alt som er sprekt blir alltid hatet litt. Så det er gøy at hun velger en kjole til mottakelsen som er såpass detaljert, at hun nok vet den vil vekke oppsikt!