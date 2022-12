Trodde kameraten falt i døden: – Jeg skrek av frykt

Børtind. Den populære fjelltoppen i Bodø er en stor naturattraksjon for ivrige fjellentusiaster. Utsikten er et skue man sjelden glemmer. Formet som en pyramide er det en luftig klassiker.

Men det vakre ytre skjuler også sin mørke side.

– Det er mye som har skjedd i fjellene. Børtind har dessverre fått ryktet på seg for å være fjellet som har tatt flest liv i Bodø, forklarer redningsmann i 330 Skvadron, Torgeir.

– Første gang jeg så noe så vakkert

– And I think to myself, what a wonderful world.

På toppen av Børtind synger og slapper kameratene Jordy og Jostein av. Den oransje solnedgangen maler et bilde av Louis Armstrongs klassiker.

GUTTA PÅ FJELLTUR: Jordy og Jostein på Børtind, kort tid før fallulykken. Foto: Reddet / TV 2

– Det er vanskelig å beskrive noe som er så pent. For meg var det veldig spesielt, for jeg hadde ikke vært i fjellene i det området før. Det var første gang jeg så noe så vakkert, forteller Jordy.

På studiet i Trondheim møtte han Jostein. De fant raskt en felles interesse – løping. Da Jordy, som er fra Nederland, vendte hjemover, flyttet Jostein etter for studier. Der bodde de sammen en liten stund, og ble bedre kjent. I 2020 dro Jordy til Bodø, på besøk til kameraten, for et nytt eventyr.

Kameratene la ut på en dagstur opp til Børtind.

– Vi gikk opp i løpet av noen timer. Det var euforisk. Vi nådde toppen, spiste noe snacks, og satte oss ned og nøt utsikten, forteller Jordy.

I omtrent 45 minutter slappet turfølget av med en deilig rast i strålende vær.

NÅDDE TOPPEN: Jordy tar en selfie på toppen av Børtind. Jostein sitter i bakgrunnen og nyter utsikten. Foto: Reddet / TV 2

Børtind ruver 1046 meter over havet. Jordy beskriver turen opp som mindre farlig – så lenge du følger med.

Redningsmann i 330 Skvadronen, Torgeir, har selv sine fjellturer i bagasjen.

– Marginene kan være veldig små. Jeg har snublet mange ganger i fjellet, det tror jeg flere har. Men hvis du snubler på feil sted – da er marginene innmari små og konsekvensene kan bli fatale, sier Torgeir.

Skrek i pur frykt

Etter en deilig rast på toppen, velger kameratene å sette kursen hjemover. Jordy og Jostein leker seg nedover fjellet.

– Jostein! Jostein! roper plutselig Jordy.

Fra et lattermildt rop til panikk, brister stemmen til nederlenderen. Han går bak Jostein, og blir vitne til det som ikke skal skje.

Idet Jostein tar sats nedover fjellveggen, mister han balansen og snubler og faller omtrent 20 meter ned i gapet.

FALLET: Jordy filmet tilfeldigvis idet Josten mistet balansen og falt ned fjellveggen. Foto: Reddet / TV 2

Tilfeldighetene skal ha det til at Jordy filmer kameraten som faller nedover fjellveggen.

– Det er vanskelig å se, sier Jordy, og er tydelig preget når han ser filmen på nytt, en god stund etter fjellturen.

Han beskriver en massiv panikk som gikk gjennom kroppen da han så Jostein falle.

– Jeg klarte ikke kontrollere hva jeg sa. Jeg bare skrek av frykt. Måten jeg skrek på, forteller hvordan det føltes. Det var panikk og frykt. En følelse av tap.

Tårene presser på

Jostein har tilbragt mye tid i fjellet opp gjennom årene. Idet han falt nedover fjellveggen, forklarer Jostein at han følte seg helt trygg.

– Det er utrolig hva man rekker å tenke og føle når det skjer, for det skjer så sinnssykt fort. Min første følelse er at: «Oj, nå datt jeg. Dette er flaut. Nå har jeg tatt med noen på tur som ikke har vært så mye i fjellet, også er det jeg som faller».

Idet Jostein faller, kjenner han på en blanding av harde slag mot kroppen og vektløshet.

– Jeg tenker at det må jo stoppe. Blir jeg vektløs på nytt igjen? Treffer jeg bakken på nytt igjen? Hvert slag er ganske vondt mot kroppen.

Den tredje gangen Jostein faller og er i fritt fall, kjenner han på at dersom det ikke stopper snart, kommer han til å dø.

– Jeg tror jeg rekker akkurat å kjenne på den frykten av at du er sånn skikkelig redd, før det stoppet.

Flaksen er på hans side, og han lander til slutt på en fjellhylle.

– Jeg sklir litt før jeg stopper. Jeg reiser meg opp og ser på kroppen min at jeg er ganske forslått. Jeg legger meg ned igjen. Så begynner skjelvingene i kroppen. Tårene begynner å komme. Det er da smertene begynner å komme for alvor. Da kjenner jeg fort at det er ganske ille.

FALT 20 METER: Jordy passer på Jostein før redningsmannskapet ankommer. Foto: Reddet / TV 2

Frykter panikktilstand

Jostein faller omtrent 20 meter ned den bratte skrenten. Jordy klarer ikke å se hvor kameraten blir av. Alt han vil, er å løpe etter ham, men det er vanskelig på grunn av det bratte terrenget.

Etter å ha klatret seg nedover, får nederlenderen øye på Jostein.

– Han hadde englevakt, for hadde han falt enda lenger hadde han kommet til området hvor det var veldig bratt, og nærmest vært i fritt fall. Han hadde ikke overlevd det, sier Jordy.

Jostein sier det går bra. Det klarer ikke Jordy forstå.

– «Hva?! Hvordan kan det gå fint? Du falt nettopp 20 meter. Du kan ikke være bra». På en måte følte han det. Han så ganske bra ut. Mirakuløst bra, svarer Jordy ham.

På fjellhylla ser Jordy at Jostein beveger litt på seg. Det går opp for ham at Josteins rygg er vond. Jordy forsøker å trøste ham, uten å påpeke sårene som dekker kroppen hans. Han frykter det vil gjøre at Jostein føler seg verre, eller at det gir ham panikk.

– Det så ikke godt ut. Jeg innså at han hadde et adrenalinrush. På grunn av det, kunne det kanskje se bedre ut enn hva det var.

To meter fra kanten

På Bodø lufthavn går alarmen.

To turgåere. Én har falt og han ligger på solsiden av Børtind.

Torgeir, som er fjellvant, forstår ikke hvordan to turgåere har havnet på den siden av fjellet.

– Umiddelbart tenker jeg at solsiden av Børtind er vestsiden av fjellet. Der er det stupbratt. Jeg får det ikke helt til å stemme at det er turgåere på den siden av fjellet. Hvis du ramler der, da er du fort ute i veldig, veldig bratt terreng.

RYKKET UT: Helikopteret til 330 Skvadronen lettet kort tid etter Jostein falt på Børtind. Foto: Reddet / TV 2

Det er en fem minutters flytur fra 330 Skvadron-basen til fjellet. Redningsmennene oppdager kameratene raskt.

– Vi ser den bratte vestveggen på Børtind. På kanten er det en liten hylle. Det ligger en person på rygg som åpenbart har skadet seg. Det er bare to meter til kanten, så det er åpenbart at her må vi være veldig forsiktige, forklarer Torgeir.

Helikopteret skaper mye vind. Derfor kan det være en risiko at helikopteret kan blåse dem av hylla. I tillegg fører vinden med seg kulde.

– Han begynte å bli veldig kald. Det gjorde meg bekymret. Han begynte å skjelve enormt. Jeg tok jakken min over ham, men det hjalp ikke. Særlig da helikopteret kom, var det mye vind. Da ble det enda kaldere for ham, forklarer Jordy.

Avkrefter mistanker

– Personer som er skadd vil fort bli kalde fordi de ikke lenger kan bevege seg. En kald pasient vil blø mer. Er det skader, indre eller ytre blødninger, så er det uheldig å bli kald, forklarer redningsmann Torgeir.

SKADET: Jostein får legehjelp i fjellveggen. Foto: Reddet / TV 2

Sammen med lege blir Torgeir firt ned, noen meter fra skadestedet. Jordy forklarer hva som har skjedd. Redningsmennene sikrer guttene og seg selv, før de blir heist opp i helikopteret.

Legen gir Jostein smertelindrende og undersøker ham. De konstaterer raskt at de ikke mistenker verken hodeskade eller brudd i nakken og rygg. Da kan de trygt forflytte han opp i helikopteret.

– Han kunne prate med oss, og gjøre rede for hvem han var og hva som hadde skjedd. Men han var forslått.

Opp fra fjellhylla blir Jostein og legen, samt Jordy og redningsmann Torgeir, heist opp i helikopteret.

HEIST OPP: Jostein og redningsmannen ble heist opp i helikopteret. Foto: Reddet / TV 2

«Jeg kunne vært død»

Smertestillende, helikoptertur, ambulanse og sykehus. Det ble mange inntrykk for Jostein å ta innover seg.

– Jeg tenkte på det lenge etterpå. Jeg kunne vært død nå. Jeg var så heldig som man kunne være, da jeg først var uheldig.

På sykehuset og tiden etter, slet Jostein med å gå. De første dagene satt han i rullestol, før han etter hvert hinket seg over på krykker.

RULLESTOL: Jostein måtte bruke rullestol og krykker i tiden etter fallulykken. Foto: Reddet / TV 2

– Jeg husker han hadde plaster overalt. Det var godt å se ham, og at han hadde det bra. Legen sa det ikke var noe permanent skade, og det var en stor lettelse, sier Jordy.

Fra rullestol til krykker trodde Jordy det ville ta tid før Jostein var tilbake på beina.

– Han løp etter to og en halv måned igjen. Det var sykt.

Stolt inn i hjertet

Frykten satte en støkk i Jostein.

– I starten var man litt urealistisk redd. Man ser farer som egentlig ikke er der. Da jeg kom tilbake til studiestedet mitt, husker jeg at jeg skulle gå på kjøkkenet og flytte kniver. Da så jeg for meg at jeg kom til å skli og skade meg selv, sier han og fortsetter:

– Så justerer man seg litt inn etter hvert når man begynner å gå på fjellet igjen.

Fjellene ligger Josteins hjerte nært. Han har alltid likt seg godt i høyden, særlig der det er bratt. Opplevelsen hans har gitt ham en større respekt for de rungende fjelltoppene.

En tid etter redningsaksjonen møtte Jordy og Jostein de som reddet dem ut, og takket redningsmannskapet for at de hjalp dem.

Takknemligheten betyr mye for redningsmann Torgeir og resten av kollegaene hans.

– Noen ganger går vi rundt og surrer med vårt i hverdagen, uten å tenke på at vi faktisk er viktige. Da er det noen ganger godt å kjenne på at vi faktisk utgjør en forskjell. Da blir vi litt stolt inn i hjertet, medgir Torgeir.

Ville ta ny Børtind-tur

Fjellturen har brakt Jordy og Jostein nærmere hverandre. Den ubehagelig opplevelsen har ikke satt en stopper for å bestige nye fjelltopper.

Da TV 2 intervjuet kameratene sommeren 2020, kort tid etter Jostein falt 20 meter ned den bratte fjellveggen, fortalte de at de ønsket å bestige Børtind enda en gang.

Jostein forteller til TV 2 at dette ikke har skjedd.

– Vi planla en tur, men den ble avlyst på grunn av dårlig vær. Og så har vi vel prioritert å dra på topper vi ikke har besøkt. Jeg har vært på nabofjellet Ryptind tre ganger i ettertid, sier han.

GODE VENNER: Jordy med Jostein på sykehus etter ulykken. De er svært gode venner i dag. Foto: Reddet / TV 2

