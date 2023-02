– Trodde jeg skulle dø av hjerteinfarkt

GOD KVELD NORGE (TV2): Caroline Berg Eriksen ble redd og bekymret for egen helse og åpner for første gang opp om hatkommentarer og angstanfall.

– Jeg tenkte at nå dør jeg, dette går jo ikke.

Det sier Caroline Berg Eriksen (36) i podcasten «Life by Caroline», der hun er åpenhjertig om søvnvansker og panikkanfall.

Hun beskriver opplevelsene som veldig ekle.

– Jeg våkner veldig brått og kjenner hjertet løpe løpsk i brystet. Det knytter seg, armene mine visner bort og jeg føler jeg ikke får puste, forklarer hun til God kveld Norge.

I starten vekket hun ektemannen Lars-Kristian Eriksen (39) fordi hun ikke fikk det til å stoppe, men nå begynner hun sakte, men sikkert å takle det på egenhånd.

Videre uttrykker hun bekymring for egen helse, til tross for at hun vet det kommer av panikkangst.

Hadde dødsangst som barn

Problematikken skal ha startet da Eriksen var liten.

Influenseren deler at hun ofte ikke fikk sove om kveldene, og at hun lå våken lenge. Da oppsto tanker om døden, som gjorde henne urolig og redd. Hun forteller videre at hun etter hvert utviklet angst.

En kveld var det så ille at hun ikke fikk puste. Moren hennes tok henne med på legevakten, der de fikk svar på at det var panikkangst hun opplevde.

– Folk ønsker bare å ødelegge

I episoden forteller Eriksen at anfallene hun slet med som yngre har begynt å vende tilbake.

Dette hevder hun skyldes hatkommentarer og hets i sosiale medier.

– Folk ønsker bare å ødelegge. Anfallene kommer når det har vært mye. Dette er noe som ligger på innsiden av meg og som jeg dermed tenker mye på.

Hun innrømmer at det er en vanskelig bransje. Flere av kommentarene hun får er ikke snille, og det påvirker nattesøvnen.

Til God kveld Norge sier hun at grensen er nådd. Influenseren har vært en offentlig person i 14 år, og alltid sett på seg selv som hardhudet. Nå har imidlertid summen av flere år i rampelyset muligens blitt grunnen for angstanfallene om natten.

– Enkelte mennesker har fulgt meg over flere år med ingen annen hensikt enn å ønske meg det verste. Jeg er klar over at jeg selv har valgt å være en offentlig person, og jeg vet det har en bakside. Heldigvis er det for det meste positivt, hvis ikke hadde jeg nok gjort noe annet for lenge siden, sier hun til God kveld Norge.

Hun legger til at hun har bestemt seg for å bli flinkere til å konfrontere slike hendelser fremover.

Influenseren forteller at hun aldri har snakket høyt om dette, og at hun ikke har følt for å dele det før nå.

– Jeg har aldri hatt en plattform hvor det har vært naturlig for meg å snakke om dette tidligere. Jeg vil at følgerne mine skal se flere sider av meg enn det som er synlig på Instagram og blogg, forteller Eriksen til God kveld Norge.

Flere følgere har sendt meldinger til Eriksen om at de har funnet god hjelp i åpenheten hennes.

Tidligere fotballspiller Lars-Kristian Eriksen og influenser Caroline Berg Eriksen giftet seg i 2010. Foto: Terje Pedersen

Ringte ambulansen

Etter videregående flyttet bloggeren til Oslo alene med cihuahuaen Hugo. Det var en stor omveltning i livet hennes.

Da hun satt alene på kvelden og studerte, kjente hun en sterk smerte i brystet. Hun beskriver det som skummelt og som om hun fikk en «blackout». Hun var helt alene og ble så redd at hun ringte ambulansen.

– Jeg trodde jeg fikk hjerteinfarkt. Jeg glemte alt som skjedde da jeg var liten, siden det knytte seg sånn i brystet.

Hun forteller at det hele opplevdes veldig dramatisk da ambulansen kom. Senere fikk hun sjekket hjertet, og det var heldigvis ikke noe galt. De kom frem til at dette igjen var et angstanfall.