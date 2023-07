Trodde de lokale lekte: – Ranet meg for alt jeg hadde

I sommer er værankeret Eli Kari Gjengedal (52) å se på TV-skjermen for å melde været. Til tross for at ferien hennes er over for denne gang, har hun mange tidligere erfaringer fra reise.

Disse innebærer både gode minner, men også skumle opplevelser på fly og med lokale italienere.

TV 2 har tatt sommerpraten med Gjengedal.

TV-PROFIL: Eli Kari Gjengedal er ikke bare kjent som væranker på TV 2. Hun har blant annet vært å se på «Torpet kjendis» denne våren. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– Hva skal du gjøre i sommer?

– Jeg skal jobbe, ferien min er over. Vi dro til USA og Florida i juni (for å unngå den verste varmen) med gutta våre. Det var en fantastisk tur som vi kommer til å leve lenge på. Masse gode minner og rikelig med sol til å overleve regn og kjølig vær her hjemme, som jeg egentlig setter stor pris på nå i disse hetebølge-tider.

– Hva må til for at du skal ha en bra sommer?

– Ferie og gode venner. Jeg elsker å dra rundt og besøke venner på hyttene deres. Ingenting er som å være gjest og få oppvartning over en lav sko. Jeg elsker det.

– Hvilket sted vil du aller helst reise til?

– Jeg reiser så mye i hverdagen og pendler mellom øst og vest. Så jeg vil aller helst være hjemme i det lille dukkehuset mitt om sommeren. Preike med naboene mine og vanne blomster utenfor. Se på turistene som hopper forbi. Da blir jeg påminnet om hvor sinnssykt fint vi har det på Nordnes i Bergen.

– Hvilket sted vil du aldri reise tilbake til?

– Oi, oi, oi, det er ikke mange steder. Alle steder har sin sjarm, men Øst-Finnmark er ikke noe blivende sted på sommeren. Havtåka tar jo nesten lurven av alle solrike sommerdager. Å gå rundt med hanske og lue i juli er ikke så gøy. Det får jeg nok av resten av året.

– Har du noen gang hatt en skummel opplevelse om bord i et fly?

– Mange ganger. Jeg hadde tidligere flyskrekk. Det har hendt at jeg har gått av flyet fordi psyken min ikke har vært sterk nok til å bli med. Jeg har tatt en 180 grader i midtgangen og bedt på mine knær om å få hoppe av. Heldigvis traff jeg på en finsk meteorolog fra Yle på en værkonferanse i Kroatia for mange år siden, som klarte å forklare meg flytermikk på en måte at jeg nå forstår hvordan ting henger sammen oppe i luften. Han kurerte flyskrekken min, rett og slett.

– Tidligere fikk jeg nesten hjertestans av turbulens i fly, men nå nyter jeg en humpete reise. Men på en flytur til Kypros slo lynet ned i flyet, det var ikke så moro. Men de store cumulusskyene som lyste opp utenfor det lille flyvinduet var som et mirakel. Jeg har ikke sett noe så vakkert noensinne.

– Har du blitt – eller forsøkt blitt – svindlet på reise før?



– Jeg har stått utenfor Colosseum i Roma og blitt omringet av massevis av skjønne, italienske gutter i tiårsalderen som kjørte tryllekunster, ropte, skrek og lo. Jeg trodde de lekte, men de ranet meg for alt jeg hadde på høylys dag. Heldigvis hadde jeg passet på hotellet den dagen.

– Hva er din verste hotellopplevelse?

– Hotell i Palm Dessert nå i vår. Det falt en ørkenkakerlakk ned i sengen som jeg trodde bare var litt murpuss fra taket. Den kravlet nedover magen min og under dynen, og jeg måtte hive den ned på gulvet mens mannen min tok rotta på den med skoen. Den var svær. Det var ikke noe særlig til hotell.

– Har du hatt en spesiell opplevelse med en kjendis på reise før, og hva skjedde i så fall?

– Ja, i Italia på tur med Gry Helene, fra «Åndenes makt», hvor vi besøkte en borg og hun fikk en opplevelse av en tidligere dronning fra middelalderen inne i borgen. Plutselig forandret hun seg og gikk i karakter. Det var utrolig fascinerende.

– Hvor hardt jobber du for å få farge? Hvis hardt; hva er dine beste solingstips?

– Jeg liker ikke å sole meg og tenker ikke på å bli brun. Soling er kjedelig. Jeg søker skygge.

– Har du hatt en spesiell/skummel opplevelse med dyr på reise?

– Jeg har ikke vært i nærkontakt med et dyr på reise. Men jeg husker at jeg postet et bilde på Instagram av at jeg hadde hånden i bittet på en alligator. Det var jo bare juks, men hendelsen kom på trykk i Se og Hør.

– Hvor mange flåttbitt har du fått i livet?

– «Null und nix», heldigvis.

– Hva synes du er det verste med sommeren?

– At den tar slutt.

– Hva er ditt beste sommerminne?

– Turene med mannen min og gutta til Florida. Vi hadde leilighet der før. Vi har kost oss så mye og samlet mange gode minner.