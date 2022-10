Trine Dehli Cleve mistet faren - kort tid etter at moren døde

I SORG: Den kjente dommeren har mistet begge foreldrene på under et halvt år. Foto: Thomas Andersen / TV 2

I juni ble det kjent at Trine Dehli Cleve (61) sin mor hadde gått bort, 85 år gammel.

Nå deler hun i et Instagram-innlegg at hennes far sovnet inn natt til fredag. Der hyller hun faren, om skriver at han er nå gjenforent med hennes mor.

– Kjære fineste pappaen min slapp taket og reiste etter mamma i natt. Nå er dere sammen igjen etter 65 års samliv og 4 1/2 måneds adskillelse. Tusen takk for den flotte fine pappaen du har vært. Love you forever and you know it, skriver Dehli Cleve på Instagram.

God kveld Norge har foreløpig ikke lykkes i å få en kommentar fra Trine Dehli Cleve.

Da proffdanseren mistet moren sin i juni, fortalte hun til God kveld Norge at den siste tiden var preget av sykdom:

– Mamma har levd et godt og innholdsrikt liv. Den siste tiden ble preget av Parkinson sykdom som gikk over i demens. Så sånn sett har vi mistet mamma for en tid tilbake, sier Dehli Cleve til God kveld Norge.

Dehli Cleve er tidligere danser innen sportsdans og selskapsdans. Hun har vunnet fire VM og fem EM i perioden 1981-1986 med Geir Bakke som partner. Hun har også vunnet fem VM-sølv og fire EM-sølv. I tillegg har hun vunnet kongepokalen tre ganger.

61-åringen har siden 2006 vært å se i dommerpanelet i programmet «Skal vi danse» på TV 2.