Triana Iglesias har vært forlovet i sju år – skremmes av bryllupsmyte

TV-STJERNE: Triana Iglesias har vært et kjent fjes siden hun var 12 år gammel. Foto: God kveld Norge

Triana Iglesias (41) har vært på TV store deler av livet. Debuten var i NRKs barneprogram «Midt i smørøyet» i 1995, som 13-åring.

Nå er hun aktuell med sitt 13. år som «Paradise Hotel»-programleder, etter et par års pause.

For første gang har hun en makker i Andreas «TIX» Haukeland.

PH-COMEBACK: Triana Iglesias beskriver tilbakekomsten til programmet som fint, annerledes og fylt med mindre jobb enn tidligere. Foto: Viaplay

Historisk rekord

Etter dårlige seertall med to sesonger av det nye konseptet «Paradise», er det klart at folket vil se det «gamle».

Viaplay melder nemlig at sesongstarten allerede er den mest strømmede realityserien noensinne.

Man kan ikke slå fast at det er «Iglesias-effekten», men at hun er et ikon i bransjen kan stadfestes.

PRISBELØNNET: I 2022 ble Iglesias tildelt æresprisen på Se og Hørs «Reality Awards». Foto: Martin Habbestad / God kveld Norge

Litt skummelt med bryllup

God kveld Norge møter 41-åringen i Oslo under «Paradise Hotel»-premierefesten.



Når hun ikke er på TV er hun enten her eller i Finland.

Der bor hun i de finske skogene, etter at hun for over åtte år siden møtte rapperen Mikael Kristian Gabriel Sohlman (33).

I sju av dem har de vært forlovet, og har sammen datteren Uma (3).

– Blir det på 10-årsjubileet for forlovelsen at dere blir gift?



– Kanskje, svarer Iglesias, før hun raskt fortsetter:



– Jeg vet ikke. Vi har det så bra sammen og er så lykkelige. Da er det kanskje litt skummelt å høre folk si: «Ja, når man gifter seg så blir alt så annerledes».



Noe som får henne til å tenke: «shit».

STILFULL: Programlederen med røde strømpebukser på premierefest - en trend som flere moteikoner har omfavnet den siste tiden. Foto: God kveld Norge

Om det er en myte eller ei, er hun usikker på, men per nå er det ingenting som tyder på at hun vil utfordre skjebnen.

Tid og penger er også faktorer som spiller inn.

– Det kommer opp nye ting hele tiden som gjør at man kanskje ikke har tid til bryllup. Vi har masse prosjekter, et lite barn, og begge har lyst til å gjøre mer av alt. Så må man holde seg til den datoen, man kan ikke bare flytte bryllupet fordi man plutselig får lyst til å hoppe på en jobb.

– Vi har nylig kjøpt hus – det koster jo litt. Begge to har lyst til å gifte seg, så vi får se.

Hun poengterer at hun ikke er noe «bridezilla», og virker å være åpen for det meste. Men hennes personlige preferanse hadde vært et ikke så altfor stort bryllup.

– Det er ikke helt min greie. Men det er klart, hvis han har lyst til å ha det stort så må vi møtes på midten.



– I et intervju med Se og Hør i 2022 sa du at litt av «problemet» var at dere hadde forskjellige visjoner for bryllupet?



– Ja! bryter hun ut med, og fortsetter:

VÆRT SAMMEN LENGE: Paret på TV 3-lansering i 2016. Foto: Helge Mikalsen / VG

– Det var jo litt det i starten, men etter hvert har vi nok gått litt bort fra hvordan begge egentlig så det for seg.

– Jeg har bare lyst til å knytte bånd – det er jo noe spesielt med å gå inn i en seremoni og love hverandre at man skal være sammen. Man kan jo ikke si for alltid, men til man ikke klarer mer – også litt til.



– Men det føler jeg vi gjorde allerede da vi inngikk forlovelse. Så vi trenger ikke det, men det er veldig fint.



– Har dere en dato i tankene?



– Nei, nei, herregud det går jo ikke an! Jeg vet ikke hva som skjer om en måned, liksom.



MANGE TANKER: Skal man gifte seg når man har det så fint nå, undrer Iglesias. Foto: GKN

På spørsmål om de har noe forpliktelsesangst, eller om det er planleggingen som er verkebyllen, gjentar Iglesias at det heller handler om at de har det så «sinnssykt bra nå».

– Så hvorfor skal vi begynne å gjøre masse greier – når ting er så fint?

Hun tar en liten pause før hun erkjenner at giftermål-myten om at det går skeis, får henne til å undre:

– Jeg er så lykkelig og takknemlig nå, så det er nesten skummelt. Men det er jo han jeg vil være med – så noe inni meg er litt sånn: «hvorfor skal man ikke gjøre det da?».

– Jeg vet ikke, sier hun smilende samtidig som hun trekker litt på skuldrene.

Fra ubehag til drøm

I litt over ett år har de vært bosatt i det Iglesias omtaler som «drømmehjemmet».

For det var hennes største «ønske» å bo nært både skog og hav.

– Jeg er en liten skogsfe, kommenterer den spirituelle TV-profilen.

Idyllisk ser det unektelig ut. Da hun delte glimt fra julefeiringen så man husets store glassvegger rammet inn av snøkledd skog så langt øyet kunne se.

– For meg så var det ikke så farlig hvor huset var, så lenge jeg kunne våkne opp om morgenen, gå barbeint ut og tråkke i mose. Det gjør jeg nå – også er det nærme havet. Bortsett fra skog så føler jeg vann er mitt element.



Men bakgrunnen til flyttingen er langt fra idyllisk.

I et tidligere intervju har samboeren fortalt at en kvinne skal ha vært besatt av ham i flere år og forsøkt å komme seg inn i hans hjem.

I 2020 ble kvinnen dømt til å betale en bot på 600 euro samt saksomkostninger til artisten.

Med det ferskt i minnet, forteller Iglesias om grep hun tar i møte med omverdenen.

– Jeg er veldig forsiktig i sosiale medier og passer på at man aldri kan se hvor huset ligger og tagger aldri lokasjoner som gjør at man kan finne oss.

Siden datteren kom til verden har 41-åringen jevnlig delt stolte bilder til sine Instagram-følgere, som i dag er på 137.000 brukere.

Hun sørger alltid for at treåringens ansikt er skjult.

– For meg er det å ha et privatliv litt viktig. Det er klart jeg deler så man får se hva jeg gjør som privatperson også, men jeg vil skjerme det jeg er mest glad i – og det er jo familien min.



PASSER PÅ: Glimt av privatlivet får folk se, men med forbehold. Foto: Amalie Nygård Jakobsen / God kveld Norge

Gjennom intervjuet bobler nærmest programlederen over av glede hver gang datteren blir et tema. Hun kommer foran alt, er småbarnsmoren klinkende klar på.

– Det er viktig for meg å være trygg, og det aller viktigste er at Uma vet at hun er trygg.



Pendlingen tærer på

Iglesias nærmer seg ett tiår med pendling mellom Oslo og Finland.

– Det er ikke så langt som alle tror, det er omtrent som å dra til Nord-Norge.

At hun ofte er alene, grunnet de «mange» reisedagene til artist-kjæresten, ser hun slettes ikke mørkt på.

I tillegg til turné konkurrerer nå Sohlman om å bli Finlands Eurovision-bidrag i UMK.

– Jeg elsker det og jeg elsker å være mamma, kommenterer hun om alenetiden, og sier at forloveden «heldigvis» ofte er på innenlandsreise og borte kun et par dager om gangen.

Selv tar hun med seg datteren på jobb så langt det lar seg gjøre. De få gangene det ikke går opp i hverdagen, har hun mamma å støtte seg på.

– Det er en liten symbiose. Jeg er takknemlig for familien og Mikael. Han er min største supporter – og jeg hans. Det tror jeg er veldig viktig hvis man skal ha sånne jobber som vi har – og fortsatt klare å få hjemmelivet til å fungere.

– Har du blitt noe påvirket av den finske kulturen?



ÅPEN FOR MER: Pendling blir hun tidvis lei av, men paradis-tilværelsen tar hun gjerne mer av. Foto: God kveld Norge

Først svarer hun kontant nei, og forteller at det ikke er så store forskjeller mellom Norge og Finland, men sier så:

– Det er jo egentlig det. Men jeg tror de tingene som påvirker meg mest er at jeg innimellom kjenner på at jeg ikke orker å reise så mye lenger. Det hender at jeg får tanker om å bare ville være litt i ro i ett av hjemmene.



– Så har jeg en datter som snakker en blanding av svensk-norsk-finsk, forstår engelsk, også snakker vi spansk til henne hjemme i Norge – for mamma snakker bare spansk. Så det er vel på aksenten jeg merker det mest.



Klar for alt som er gøy

Før hun ble mor, tilbrakte hun rundt to måneder på innspilling i Mexico. Nå er det kortet ned til én.

– Hvis det blir en til «Paradise Hotel»-sesong, er du sulten på lede det igjen, eller vil du videre til noe annet?

– Altså, jeg har lyst til å gjøre alt som er gøy. Jeg kjenner veldig lett om en forespørsel er noe som føles riktig for meg. Jeg elsker jo paradise, svarer hun, og utdyper:

– Nå som Uma er såpass gammel at hun koser seg der, så hadde det føltes veldig fint å reise ned dit igjen med henne. Hun prater enda om innspillingen med bading og god mat. Jeg håper på at det blir en sesong til, absolutt.

«Paradise Hotel» sendes på TV 3 og gratis på Pluto TV.