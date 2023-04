– Trenger ikke være sinnssyk for å gå til psykolog

STORT SAVN: Under «Kompani Lauritzen» kjente Didrik Solli-Tangen på et stort savn etter familien. Foto: Ole Thomas Halvorsen/ TV 2

– For første gang i mitt liv har jeg følt at jeg har vært av den litt eldre garde, sier Didrik Solli-Tangen om årets deltakergjeng i «Kompani Lauritzen».



Da 35-åringen flyttet inn på Setnesmoen, etterlot han seg kona Angelica, sønnen Luke (6) og datteren Demi (3) hjemme i Porsgrunn. Men visse aspekter fra hverdagen ble med inn i militærleiren.

– Det kan nok hende at jeg tok med meg litt av papparollen inn i «Kompani Lauritzen». Carina Dahl kalte meg for «daddy». Det er mye spøk og humor der inne, men det er litt gøy også. Jeg kjenner at det går helt fint. Det å ha en papparolle, gjør meg ingenting.

FARSROLLE: Didrik Solli-Tangen holder et faderlig grep om Sval Rosenløw Eeg i «Kompani Lauritzen». Foto: Matti Bernitz

– Hvem var du mest «pappa» for der inne?

– Kanskje mest overfor Sval (Rosenløw Eeg, jorn.anm), der jeg følte: «Åh, jeg må passe på deg». Ikke at hun trengte det, men jeg fikk en følelse av: «Lille skjønning». Veldig rar greie. Jeg har jo en datter hjemme, og jeg kjenner på at den farsrollen gjør noe med deg.

Savnet familien

Solli-Tangen kjente ofte på et savn til familien hjemme i Porsgrunn. Cirka hver tredje dag fikk han og de andre deltakerne én time til rådighet for å ringe sine nærmeste.

– Da var det veldig godt å få snakke med de hjemme. Det var litt rart for dem at pappa var borte. Man har Facetime, og det funket greit. Men det var veldig godt å komme hjem og klemme dem. Det var det beste, sier han.

– Hva snakket du med familien din om?

– Det gikk i hva som hadde skjedd hjemme. «Jeg savner dere, hva driver dere med?». Det er begrenset med tid. Og så snakket jeg også med mamma og pappa, selvfølgelig. Den timen går fort.

SNØMONSTERET: Didrik Solli-Tangen gikk helt til topps i første sesong av NRK-programmet «Maskorama». Foto: NRK

Didrik Solli-Tangen har vært i norsk offentlighet siden han i 2010 representerte Norge på hjemmebane med Eurovion-låta «My Heart Is Yours». Siden har han vært programleder for «Skal vi danse», «Alt til salgs» og «All together now». I tillegg har han gjort det sterkt i «Stjernekamp» og gikk til topps i både «71 grader Nord kjendis» og «Maskorama».

Når han nå er med i «Kompani Lauritzen», begynner barna å bli store nok til å forstå at faren deres er en pappa litt utenom det vanlige.

– Om de skjønner så veldig mye av det, vet jeg ikke. Men det er noen kompiser og venninner av Luke i barnehagen som har begynt å skjønne det, eller de har i hvert fall sett meg på TV. Jeg får noen sånne: «Du er på TV», i barnehagen til guttungen. Men bortsett fra det, tror jeg ikke de tenker så veldig mye over det.

Støtte av broren

Broren Emil Solli-Tangen (33) er også et kjent navn i norsk offentlighet. De to brødrene har deltatt sammen i MGP, og lillebror Solli-Tangen var også med i den aller første sesongen av «Kompani Lauritzen», som ble sendt på TV 2 våren 2020.

– Vi er så forskjellige som mennesker, og jeg var kanskje mer skeptisk enn han i forkant av «Kompani Lauritzen». Vi snakket om det på forhånd, om hvordan jeg ville reagere på voksenkjeft og militærregimet. Det var det jeg fryktet mest da jeg gikk inn.

Under den tilmålte telefontiden var lillebroren en god motivator for å takle det strenge militære regimet.

– Da var broder´n sånn: «Det blir bedre. Ja, jeg husker den vaskinga. Bare vent til det blir sånn og sånn, da slipper de opp litt». Det var digg å få dele litt av frustrasjonen med ham. Så er det gøy å komme hjem og snakke med han om alt. Han har fortsatt sin sko og sin sekk, og jeg har på mitt utstyr fra «Kompani Lauritzen». Når vi skal ut på tur og grille pølser, så er vi et lite minikompani. Det er veldig hyggelig.

KJENTE BRØDRE: Både Emil Solli-Tangen og Didrik Solli-Tangen er kjente navn for de fleste nordmenn gjennom diverse medvirkninger i TV-programmer. Foto: Ole Berg-Rusten/ NTB

– Er det andre aspekter fra det militære livet du har videreført på hjemmebane?

– Jeg prøver å få til en husvask-økt en gang i uka, med mopp – for å få det litt tilbake. Det er jo sjukt! Og å pusse skoene mine, gjør jeg, sier han og humrer godt.

Utfordrer barna

Artisten har også forsøkt å introdusere barna for noe av det militære livet.

– Selv om jeg hadde et stort ønske om at vi skulle fortsette militærregimet hjemme, stå i rett hjemme i gangen før vi skulle gå i barnehagen, så funket det dårlig på hjemmebane, smiler han.

– Jeg tror også det er viktig å introdusere ungene for den flotte naturen vi har rundt oss. Det å komme seg litt ut og å gjøre ting man ikke gjør hver dag. At de får utfordret seg selv - se at det går bra. Men i den grad det er vanskelig å få en kompanirekrutt til å ta et baklengsstup, så kan du jo tenke deg hvordan det er å få et barn til å gjøre det – som ikke vil. Så det å utfordre barna, prøver jeg selvfølgelig å gjøre. Det å se at ungene overkommer en eller annen frykt, noe som de tenker er skummelt, og si at: «Se, det gikk bra!». Det er jo det beste i verden.

GODT GIFT: Didrik bor til daglig i Porsgrunn med kona Angelica og deres to barn. Foto: Terje Pedersen/ NTB

Solli-Tangen mener selv at han har blitt en bedre versjon av seg selv etter å ha møtt flere av sine egne frykter i «Kompani Lauritzen». Han trekker også fram samtalene med militærpsykiater Jon Reichelt (61) når det kommer til det å utfordre seg selv.

– Timene med Reichelt har vært veldig givende på mange måter. Fordi vi har fått åpnet oss opp, snakket om ting som kanskje vi ikke tok opp på kasernen ut av det blå. Der inne er det veldig fort gjort at det blir til at noen skal skrubbe, ordne eller vaske klær. Så går kvelden, og så legger man seg. Da får man ikke tid til å få gjort de tingene. Det å ha de timene med Reichelt der, få lufta hodet litt, var veldig viktig.

– Trenger ikke være sinnssyk

I dag har 35-åringen et nytt syn på det å oppsøke psykolog.

– Altså, vi i familien har pratet om ting sammen, men jeg har aldri gått til psykolog. Det var aldri sånn: «Da skal mamma en tur til psykologen», liksom. Men jeg tenker at det burde være mer sånn som man opplever inne på «Kompani Lauritzen». Man trenger ikke å være sinnssyk for å gå til psykolog. I hvert fall jeg har vokst opp med at det har vært litt sånn: «Ja, du går til psykolog ja? Det må være noe gærent med deg, da». Man blir litt satt i bås, kanskje, men jeg tenker at de holdningene er på god vei til å bli utvasket.

MUSIKALSK: Didrik Solli-Tangen er en av landets mest kjente tenorer. Foto: Ole Thomas Halvorsen/ TV 2

Solli-Tangen har hatt flere jern i ilden i månedene etter TV-innspillingen i Åndalsnes, og har denne våren blant annet ligget inn på bestselgerlisten med boken «Lær å synge som en proff». Nå vil han inspirere andre til å bli den beste versjonen av seg selv, innenfor sitt spesialfelt – sang.

– Jeg tror at selvfølgelig noen er født gode til å synge. Samtidig tror jeg også at bak en hver god røst, ligger det noen timer med trening. Det er mange som tror det at jeg var født med en gullstrupe, men jeg tror jeg har vært helt middelmådig sanger fra jeg var liten. Men jeg sto utallige timer hjemme og sang på rommet mitt. Det gjelder å ikke gi opp.

«Kompani Lauritzen» sendes på TV 2 Direkte onsdager og lørdager, og er tilgjengelig på TV 2 Play.