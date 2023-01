– Trener åtte timer om dagen

FANT KJÆRLIGHETEN UNDER VM: Lisa Varmbo og ektemannen Erik Martonovich traff hverandre via hesteinteressen. Foto: Bjarte Ragnhildstveit/ God morgen Norge

Det er vanskelig for Lisa Varmbo og ektemannen Erik Martonovich å forklare nordmenn hva de driver med.

De holder et spektakulært show i USA, hvor de har 20 hester og 15 akrobater som turner oppå de galopperende hestene. Når de viser videoklipp av sporten, blir nordmennene sjokkert.

Reiste til VM – kom hjem med kjæreste

Lisa Varmbo er syv ganger norgesmester i voltige. I tillegg har hun deltatt i EM og VM ni ganger.

– Under VM i 2002 møtte jeg Erik – en amerikansk voltige-rytter. Da var vi litt på «flørtern», men ikke noe mer enn det, forteller Varmbo.

Det tok åtte år før de skulle forelske seg og bli kjærester. Lisa hadde kvalifisert seg til VM i Kentucky, men hadde verken mulighet, eller råd til å ta med sin egen hest. Hun visste at Erik hadde flere hester i USA og dermed kom de i kontakt igjen.

– Han var litt lur, for om jeg skulle få låne en hest til å bruke under VM måtte jeg være med på et show som han var en del av i de ukene, sier Varmbo.

Det var her voltige-rytterne forelsket seg. Da Lisa dro hjem fra VM, hadde hun plutselig også kjæreste i USA.

Sammenlignet med «Cirque du Soleil»

Showene Varmbo deltok i før VM i 2010 ble hennes første smakebit på show-livet. Dette skulle falle i smak for voltigøren.

Nå holder ekteparet et spektakulært hesteshow som turnerer rundt i Nord-Amerika, med base i Las Vegas.

Se ekteparet imponere i videoen under:

Erik forteller at showet er som en blanding av Cirque du Soleil, Mad Max og Roman Gladiators. De rir gigantiske hester. De har akrobater som flyr i luften og lander oppå hestene. De har flammeshow og artister som fekter med sverd.

– En annen ting som er unikt med vårt show er at vi bygger alle apparatene selv, legger Varmbo til.

Martonovich forteller at alt man kan se på deres show er helt unikt. Man kan ikke kjøpe noe lignende selv, eller få andre til å lage apparatene.

– Alt kommer fra vår egen fantasi, forteller han.

Showet deres inneholder 20 hester og 15 akrobater som opptrer. Flere av akrobatene er også en del av Cirque du Soleil.

– Den eneste forskjellen mellom oss og Cirque du Soleil er at vi ikke har millioner av kroner å bruke. Derfor kommer alt du ser hos oss rett fra hjertet og fra mye hardt arbeid, forteller norgesmesteren.

Hovedmålet for showet er at de skal få plass på «The strip» i sentrum av Las Vegas.

Tar dyrevelferd på alvor

For Varmbo og Martonovich er det viktig at hestene har det bra. De bruker mye tid på at de skal føle seg komfortable, og forklarer at hester er flokkdyr. Når hestene godkjenner at ekteparet er en del av flokken, samarbeider de godt.

– Flere av hestene er omplasserte, og andre kjøper vi på auksjoner, forteller Martonovitch.

KJENNER SEG HJEMME PÅ RANCHEN: De har også fire norske fjordlinger. Foto: Privat

Amerikaneren forklarer at de ofte byr på hestene ingen andre vil ha. De hestene som virker litt farligere enn andre. Dette gjør de på grunn av at de hestene er ofte mer villig til å trene mye, og de blir glad i å være en del av showet.

Ekteparet trener sammen med hestene mellom fem og åtte timer om dagen. I tillegg er de på treningssenteret flere ganger i uken for å opprettholde styrken, smidigheten og balansen de trenger for å drive med idretten.