Trekker seg fra «Kompani Lauritzen» – glemte å tenke på én ting

­– Jeg har dårlig samvittighet, erkjenner deltakeren som trekker seg like før finalen.

NB! ­­Spoilervarsel!

Ikke ­les lenger dersom du ikke har sett den ferske episoden av «Kompani Lauritzen» som ligger på TV 2 Play. I neste avsnitt avsløres det hvilken deltaker som trekker seg.

GJØR SEG KLARE: Aspirantene gjør seg klare til å hoppe i vannet. Foto: Håvard Dalen/TV 2

Fikk nok

I onsdagens episode av «Kompani Lauritzen» ser man at Iben Akerlie velger å trekke seg.

Episodens tema er overlevelse, og selv om Akerlie gjør det godt i de innledende øvelsene, får hun nok når aspirantene enda en gang får beskjed om å svømme i det iskalde vannet i Åndalsnes.

Akerlie sier gjentatte ganger at hun føler seg kvelt av våtdrakten, og truer med å trekke seg flere ganger før hun faktisk gjør det. Hun får et utbrudd hvor hun kjefter på produksjonen og sier det er dårlig gjort av dem å utsette dem for slike øvelser.

TV 2 intervjuer Akerlie kort tid etter at hun gjorde det drastiske valget, og hun angret ikke på valget sitt.

– Det føltes veldig, veldig bra å trekke seg. Det var en helt ubeskrivelig frihetsfølelse. Jeg har følt meg veldig fanget. Jeg føler litt at jeg fikk livet i gave, det er kanskje drøyt å si, men det føltes sånn.



SLITNE: Det har vært noen tøffe øvelser ved Åndalsnes millitærleir. Foto: Håvard Dalen/TV 2

– Vi hadde vært ute et helt døgn og spist strandsnegler. Jeg gikk på tomgang. Det er mange leker som skal være meningsløse, og at det er meningen. Det jeg har hatt mest problemer med, er å godta at ting er meningsløst. Jeg skjønte hvordan dagen ble, hadde allerede fått kramper ... Jeg var nok egentlig ferdig, allerede før svømmeturen.



Ettertenksom



Helt siden rekruttperioden har Akerlie vært inne på tanken om å trekke seg, men har kjempet videre. En av årsakene til at hun ofte har vurdert dette, er at hun glemte å tenke på én ting – nemlig hvor vanskelig det hverdagslige ville bli.

– Jeg var ikke forberedt på kasernelivet, dette at vi faktisk levde innenfor et gjerde. Det er ikke en frihetsberøvelse, men en innskrenkning av frihet. Det var tyngre enn jeg hadde forutsett.



NOK ER NOK: Akerlie hadde ikke mer å gi, og valgte å trekke seg. Foto: Håvard Dalen/TV 2

– Jeg vurderte mange ganger å trekke meg. Jeg er veldig pliktoppfyllende, så det gjør meg veldig vondt å ikke gjøre mitt beste. Flere ganger var jeg i tvil om hvem jeg gjorde dette for, for jeg følte ikke at jeg gjorde det for meg selv.



Likevel sier hun at det å psykisk klare å motivere seg til å bli, har vært en viktig del av prosessen for henne.

Akerlie forteller at hun kjenner på dårlig samvittighet, siden mange andre hadde ønsket å være med videre.

– Jeg har, helt ærlig, følt på dårlig samvittighet. Jeg har sett folk ryke som har villet være der. Det er ikke det at jeg ikke har hatt lyst til å være her, men de har utad hatt mer motivasjon til å være der. Samtidig var jeg der for å gjøre mitt beste, og det er alltid viktig å gjøre sitt beste. Det har vært veldig mange følelser, rett og slett.



En av årsakene til at det har vært så mange følelser, er fordi hun har blitt glad i de andre deltakerne.

– Det har vært en veldig, veldig fint gjeng. Superfin. Vi har vært en veldig «tight» gruppe, og vi har vært flinke til å snakke med hverandre og motivere hverandre.



