Trekker seg etter eksplosiv krangel: – Jeg klarte ikke mer

Denne sesongen av Farmen kjendis har uten tvil bydd på en hel del drama og intriger mellom deltakerne. Men i tirsdagens episode oppstår det en krangel som kanskje vil overraske flere.

OBS! Spoiler. Denne artikkelen viser til en episode som ikke har gått på TV 2 Direkte.

Dette er den siste ordinære uken i årets sesong, før finaleuken for alvor går av stabelen.

De gjenværende Torpet-deltakerne, Marit Andreassen (53), Ingeborg Myhre (47) og Erik Anders Sæther (26), ankom derfor Farmen kjendis-gården.

Kort tid etter Torpets ankomst, oppsto det en eksplosiv krangel mellom Andreassen og kjendiskokken Trond Moi (53).

Dette resulterte i at Andreassen valgte å trekke seg.

«Jeg skal ut herfra, nå!»

Kort etter Torpet-utfordrernes ankomst, feiret deltakerne Sankthansaften med mat og drikke. Det er her krangelen mellom de to gode vennene oppstår.

Moi beskyldte Andreassen for å ha fortalt videre noe han skal ha sagt til henne i fortrolighet, en da kveld de sov sammen i «snorkebua». De to deltakerne hadde nemlig ett nært forhold helt frem til Andreassen ble slått ut i den historiske tvekampen kun 24 timer før.

Samtalen Moi mente hadde blitt gjenfortalt av Andreassen, var noe han hadde sagt om influenser og meddeltaker Sofie Karlstad (25). Dette konfronterte Karlstad kjendiskokken med i søndagens episode.

Se samtalen som Trond Moi mener Marit Andreassen har gjenfortalt i videovinduet under.

Da Moi konfronterte Andreassen under Sankthansfesten, nektet hun for å ha gjenfortalt noe han hadde sagt til henne i fortrolighet.

Moi mente da at Andreassen løy til ham, og forlot derfor samtalen. Det er her det ble for mye skuespilleren.

Hun tordnet mot flere av deltakerne, og sa hun ikke ønsket å gå inn i den «psykriatisk institusjon en gang til», hvor hun da refererte Farmen kjendis-gården.

– Jeg skal ut herfra, nå, sa Andreassen før hun hentet baggen sin.

Etter en høylytt diskusjon mellom Andreassen og flere av deltakerne, hvor flere harde ord ble sagt, endte hun opp med å trekke seg.

– Nå er det nok, var det siste hun sa før hun forlot gården for godt.

GODE VENNER: Marit og Trond var gode venner under hele oppholdet, helt frem til krangelen Foto: Anton Soggiu

Uenighet om omstendighetene

Da TV 2 nå prater med Andreassen sier hun at krangelen med Moi var den siste dråpen, etter et langt og utfordrende opphold på gården.

– Trond ble sint på meg, for han trodde jeg hadde sviktet han. Jeg ble veldig lei meg, og klarte ikke mer. Da jeg mistet Trond, så mistet jeg alt.

Andreassen sier hun ble satt ut over Mois påstand.

– Trond følte jeg hadde sviktet han, og sagt videre noe han hadde sagt til meg i fortrolighet. Slik oppfattet jeg det ikke i det hele tatt.

Uenigheten som oppsto mellom de to deltakerne, var da ikke om det hadde blitt sagt noe negativt om Karlstad eller ikke, men i hvilken setting.

Andreassen sier samtalen hun hadde gjenfortalt til Karlstad, var en som tok sted mellom Moi og Ørnulf Høyer (66). I følge henne selv hadde hun konfrontert Moi med dette med en gang, foran Høyer.

– Jeg sa til Trond at han ikke måtte si ufordelaktige ting, som kunne gå ut over enten oss, eller meg.

SAMTALE MED ØRNULF: Marit mener samtalen hun hadde gjenfortalt, var en samtale mellom Ørnulf og Trond. Foto: Anton Soggiu/TV 2

Den uken var Høyer storbonde, og endte opp med å velge Andreassen til førstekjempe. Dette resulterte i at damene streiket, og begynte å dele hemmeligheter seg i mellom. Det er her Mois uttalelser om Karlstad skal ha kommet opp.

– Vi jentene var redd for at det skulle bli oss som ble valgt til tvekamp, så vi bestemte oss å dele det vi visste mellom oss, sier Andreassen.

– Jeg er ferdig med Farmen kjendis

Til tross for at Andreassen er uenig i at hun har fortalt videre noe som Moi skal ha sagt i fortrolighet, så forstår hun reaksjonen hans.

– Det er jo egentlig merkelig at Trond ikke sprakk før den dagen, så sliten som han var. Så når han først skulle få utløp for følelsene sine, så er det godt han sprakk på meg, og ikke noen av de andre, konkluderer skuespilleren.

– Det er jo slik at dem man kommer nær, er dem man tør å ta ut frustrasjon på. Denne gangen ble det meg, og jeg skjønner det. Det var heller ingen der inne som jobbet så mye, og ofret seg like mye for felleskapet, som Trond.

Andreassen legger til at hun nå er ferdig med Farmen kjendis-oppholdet.

– Men jeg er ikke på Farmen lenger. Jeg er ferdig med det der. Det var en utblåsning, som jeg synes det er rart ikke kom før. Jeg har i dag full forståelse for at Trond ble forbanna. Der og da ble jeg bare redd og sjokkert. Så da tenkte jeg «nå er min tid på Farmen over, nå er det nok. Jeg har ikke mer å tilby denne gjengen her.»

FERDIG: Marit sier til TV 2 at hun nå er ferdig med Farmen kjendis-oppholdet. Foto: Anton Soggiu

Var skuffet og lei seg

Da TV 2 prater med Moi, forteller han at hele situasjonen veiet tungt på han resten av oppholdet. Da kjendiskokken i tirsdagens episode snakket med Karlstad om hvor hun hadde hørt det han hadde sagt, ble han umiddelbart skuffet.

– Det var veldig vondt da Sofie fortalte meg hva Marit hadde sagt. Så da Marit kom tilbake, var det enda mer skuffende at hun nektet for å ha sagt det. Da ble jeg ekstra lei meg og sinna, sier 53-åringen.

Moi følte også for Karlstad, som hadde fått inntrykket av at han ikke likte henne.

Sofie snakker om hva Trond skal ha sagt bak ryggen hennes:

– Jeg ble veldig overrasket da Sofie konfronterte meg. Sofie hadde oppfattet det slik at jeg ikke likte henne, noe som ikke stemte. Hun er en veldig flott person, som jeg fikk stor respekt for, og syns var kul. Det var viktig for meg at hun visste det ikke handlet om henne som person, slik hun hadde oppfattet det.

Moi forteller at Andreassens raske ankomst tilbake på gården gjorde han stresset. Derfor utviklet samtalen seg raskt til en krangel.

– Da vi forsøkte å snakke og Marit ikke innrømmet noe, så ble jeg forbanna. Jeg tvilte ikke på at det Sofie hadde fortalt kom fra henne. Det var noe som bare kunne komme fra Marit.

Har blitt venner igjen

53-åringen forteller at han derimot angrer på måten diskusjonen utviklet seg, og hvordan Andreassen endte opp med å forlate gården.

– Det var veldig kjipt å ikke få snakket ut etterpå. Hadde vi gjort det, bare oss to, er jeg sikker på at vi hadde ordnet opp. Men det kunne vi ikke siden jeg var igjen på gården.

Både Andreassen og Moi kan i dag bekrefte at de har ordnet opp, og har blitt gode venner igjen.

VENNER IGJEN: Etter Farmen kjendis-innspillingen var ferdig fikk de to deltakerne ordnet opp. Foto: Anton Soggiu

– Da Farmen var ferdig sendte Trond og jeg flere e-poster og meldinger til hverandre. Vi har tilgitt, gått videre og blitt venner igjen, sier Andreassen.

– Etter Farmen, så tok det litt tid før vi pratet ordentlig om det, men da ble vi enig om at det var en stor misforståelse. Marit forstår at jeg ble lei meg, noe som gjorde at vi fant fint ut av det, og kom tilbake til vennskapet vi hadde på gården, bekrefter Moi.

Begge er også enig i at den unormale situasjonen de var i inne på Farmen, med å være så skjermet fra omverden over lengre tid, var en utløsende faktor.

– Den arbeidsmengden til Trond tror jeg ikke folk kan forestille seg. Han var alltid oppe først, laget mat til alle, jobbet med ukesoppdrag. Trond gjorde absolutt alt. Så da sprakk det til slutt, og det har jeg full forståelse for, sier Andreassen.

– Nå som vi har ordnet opp, så ler vi av hele situasjonen. At slike ting som det kunne gå så inn på oss forstår vi ikke i dag. Jeg tror den «reality-boblen» overrasket oss litt begge to. Men i dag har vi blitt bedre venner, og vi har både snakket og sett hverandre flere ganger i ettertid, sier Moi.

