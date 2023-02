Trekker anklager mot Marilyn Manson – hevder hun ble presset

Det skjer nesten to år etter at modell Ashley Morgan Smithline saksøkte artist Marilyn Manson. I søksmålet hevdet hun å ha blitt voldtatt og fysisk mishandlet.

I januar ble saken avvist av dommeren fordi Smithline ikke hadde oppnevnt en forsvarer, melder People.

Det var hos magasinet i 2021 hun for første gang fortalte om anklagene.

Nå har Smithline sendt inn en erklæring til Los Angeles Superior Court, hvor hun forklarer at anklagene er usanne.

Beskylder ekskjæreste

People har fått tak i erklæringen, hvor kvinnen retter beskyldninger mot Evan Rachel Wood og flere andre kvinner knyttet til saken:

«Jeg bukket under for presset fra Evan Rachel Wood og hennes medarbeidere om å komme med beskyldninger mot Manson om voldtekt og overgrep som ikke var sanne», gjengir magasinet fra erklæringen.

Evan Rachel Wood, kjent fra «Westworld» og «Thirteen». Foto: ANGELA WEISS /AFP

People poengterer at de fikk Smithlines historie bekreftet fra flere kilder før de kjørte det eksklusive intervjuet i 2021.

Hovedpersonen selv sier at hun følte seg «presset» av sin daværende advokat til å snakke om anklagene, og hevder at advokaten sendte inn søksmålet uten å gå gjennom dokumentet med henne først.

Til Variety har advokaten uttalt at anklagene ikke stemmer.

Modellen anklager også de to kvinnene som tidligere har saksøkt Manson for seksuelt misbruk, Ashley Walters og Esmé Bianco, i tillegg til Woods kjæreste Illma Gore, for å ha drevet med manipulasjon.

Game of Thrones-skuespiller Esmé Bianco. Foto: ANGELA WEISS /AFP

Ifølge Smithline skal de angivelig ha påvirket henne til å tro at hun hadde blitt misbrukt på lignende måter som de to første hevdet å ha blitt.

«Jeg husker at hun spurte meg om jeg hadde blitt, blant andre ting, pisket, lenket, bundet fast, kuttet, overfalt i søvne, slått eller voldtatt», skriver Smithline i søksmålet.

Hun hevder videre at kvinnene skal gjentatte ganger ha sagt at selv om ikke Smithline husket at slike ting hadde skjedd, så betydde det ikke nødvendigvis at det stemte.

Smithline forteller at hun til slutt begynte å tvile på sine egne minner, og endte med å tro at hun hadde blitt utsatt for slike handlinger.

Benekter anklager

En representant for Wood benekter at dette er tilfellet via en uttalelse til People:

«Evan har aldri presset eller manipulert Ashley (Smithline jour.anm)».

Videre i uttalelsen står det at Smithline var den som tok kontakt med Woods først og fortalte om overgrep.

«Det er synd at trakasseringen og truslene Ashley mottok etter å ha sendt inn søksmålet tilsynelatende har presset henne til å endre vitneutsagn».

Smithline mener imidlertid at det var kvinnene som først etablerte kontakt, angående et gruppemøte for kvinner som hadde hatt et forhold til eller erfaringer med Manson.

Marilyn Manson og kona Lindsay Usich, her under Vanity Fairs Oscar-fest i 2020. Foto: Evan Agostini /AP

Modellen sier at ett av disse møtene ble filmet, som hun senere fikk greie på var en del av dokumentarserien «Phoenix Rising».

I HBO-serien, hvor man følger Evan Rachel Wood, forteller en rekke personer om sine negative erfaringer med Manson, som egentlig heter Brian Hugh Warner (54).

Der forteller skuespilleren om det rundt fire år lange forholdet, og kommer med en rekke anklager om vold og fysisk og psykisk misbruk.

Saksøker eksen og kjæresten

Manson har benektet anklager, og har tidligere sagt at hans forhold alltid har vært samtykkende.

Han saksøker nå Wood og Gore for æreskrenkelse. Artisten mener de to har skadet hans karriere med falske anklager om overgrep, og anklager dem for å rekruttert andre kvinner til å gjøre det samme.

Advokatene for Wood og Gore mener det ikke er noe bevis for at de to skal ha presset noen til å fremme falske anklager.

Saken skal behandles 11. april, melder Variety.