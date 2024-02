Trebarnsmoren Live Nelvik: – Derfor tar jeg opp kampen mot skjerm

Mobilfrie skoler er i vinden for tiden, etter at Utdanningsdirektoratet kom med anbefaling om å gjøre skolene til mobilfrie soner. Målet er å ta tak i dalende resultater hos norske skoleelever.

Programleder og skuespiller Live Nelvik (41) har i lengre tid engasjert seg i kampen mot smarttelefoner for de yngste.

I podkasten «Familiekoden» uttrykker hun sterk skeptisk til at barn skal få mobiltelefon, og tror i verste fall at den kan robbe dem for barndomsminner.

– Når man blir voksen og skal se tilbake på livet sitt, så tror jeg ikke at du kommer til å se på TikTok som et minne. Jeg tror ikke det lagres i minnebanken. Man må ha noen opplevelser å se tilbake på, sier Nelvik i podkasten.

– Og det er derfor jeg har tatt opp kampen mot skjerm.

SKJERMBRUK-PRAT: Live Nelvik diskuterer blant annet skjermbruk hos de yngste i «Familiekoden»-podkasten med Katrine Moholt og Reidar Hjermann. Foto: Monster / TV 2

Mobilfri klasse

Nelvik er gift med programlederen Tore Sagen (43), og sammen har de døtrene Liv (11), Elsa (8) og Ingrid (5). I skoleklassen til Elsa har ingen mobiltelefon. Dette vil Nelvik holde fast ved så lenge som mulig.

– Vi har foreldremøter – initiert av meg – hvor vi prøver å holde en regel: «Frem til neste foreldremøte, får ingen mobiler». Vi prøver å gjøre det sånn, fordi når én får mobil, så får en til, og så sprer det seg som en epidemi. Plutselig er det mange åtteåringer som har mobil.

Nelvik sier i podkasten at hun er aller mest bekymret over hva slags innhold barn kan bli utsatt for på internett.

– Spill og sånn er jeg ikke så redd for. Det er mer hva internett kan kaste på deg. Det finnes grusomme eksempler hvor 11-årige gutter var litt interessert i muskler – for det kan en 11 år gammel gutt være – og så går algoritmene helt bananas, og så kommer: «Sånn slanker du deg!». Og så er det i gang, sier hun.

GULLRUTE-VINNER: Live Nelviks NRK-serie «Dama til» vant Gullruten for beste reality i 2016. Foto: Marit Hommedal / NTB Scanpix

– Voldsom konkurranse



Psykolog og «Familiekoden»-ekspert Reidar Hjermann (54) applauderer Nelviks kamp for å redusere skjermtid hos barna.

– En bok, en film eller et dataspill vil jo ta slutt før eller siden. Men når man er i scrollemodus, da er det ingen slutt. Og da forsvinner timene fort som fy. Vi som foreldre er i en voldsom konkurranse mot de som ønsker noe fra barna våre. De ønsker identiteten deres, tiden deres, pengene deres, meningene deres – de ønsker alt. Og hvis ikke vi gjør noe aktivt, så kan det hende at vi taper den kampen, sier Hjermann i «Familiekoden»-podkasten.

Nelvik har selv gjort tiltak for redusere sin egen skjermbruk, blant annet ved å deaktivere alle mobilvarslinger, med unntak av telefonanrop og tekstmeldinger.



– Folk sier til meg: «Jeg har sendt deg melding på Messenger», og da blir jeg sånn: «Ja, det oppdager jeg når jeg oppdager det», sier Live Nelvik.

