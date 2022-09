Tre friere ble dumpet av Jakten-Jørgen: – Lei meg

Høstens bonderomantikk er for alvor i gang. I ukene fremover kjemper flere håpefulle friere om bøndenes hjerter i Jakten på kjærligheten.

De innledende rundene med speeddating er allerede på vei mot slutten, og i onsdagens episode måtte sauebonden Jørgen Heen Brovold (29) fra Isfjorden ta sitt første valg om hvilke friere han ønsket å sende videre.

Katrine Hvitstein Hansen (31), Pernille Pettersen (29) og Lotte Iren Jensen (28) klarte ikke å overbevise Brovold om at de var den rette, og måtte dermed reise hjem.

RØK UT: Bonden Jørgen Heen Brovold valgte vekk tre friere i onsdagens episode av Jakten på kjærligheten. Her med alle sine åtte friere før det aller første valget. Foto: TV 2

– Veldig lei meg

Hansen tok til tårene under avskjeden, og deler overfor TV 2 at hun ble svært skuffet over utfallet.

– Med én gang så var det veldig mye følelser og tanker. Det tok litt tid å lande. Men allerede samme kveld, så kjente jeg at jeg var lei meg, og at jeg virkelig skulle ønske at jeg hadde kommet videre. Det var litt vanskelig. Jeg var litt sur på meg selv, og kjente litt på skuffelse og skam.

Også Pettersen synes det var leit å ryke tidlig i programmet.

– Det var litt kjedelig å ikke få litt mer sjanse. Det gikk fort, uten at man følte at man fikk vist helt hvem man er, og blitt kjent, forklarer hun, og fortsetter:

SENDT HJEM: Frier Katrine Hvitstein Hansen fikk hjertet knust da hun røk ut etter speeddaten med bonden Jørgen Heen Brovold i Jakten på kjærligheten. Foto: TV 2

– Når vi satte oss i bilen, så tenkte jeg at man har bygd opp en spenning over lang tid, man har gått mange runder med seg selv om man i det hele tatt skal være med, og så det at jeg ikke fikk sjansen – da gikk luften ut av ballongen.

29-åringen tror at årsaken til at hun ikke ble plukket ut videre, var blant annet lite tid til å gjøre et inntrykk.

– Jeg tipper det gikk på magefølelsen og kjemi. Jeg følte kanskje at jeg ikke fikk sagt så mye under daten. Kanskje jeg ikke fikk vist helt hvem jeg var, og at det kan være litt avgjørende for at jeg ikke ble valgt videre.

Jensen tok derimot avslaget fra bonden med knusende ro.

– Det var egentlig helt greit. Jeg hadde ikke fått bygget opp noen forventning til noen ting, og det var ikke noen følelser involvert, sier hun, og fortsetter:

– Jeg hadde jo ikke forventet å bli valgt ut i første omgang med tanke på de rekordmange frierbrevene som han fikk. Jeg ble egentlig veldig sjokkert da jeg ble valgt ut som en av åtte – og jeg tar det med meg som et kompliment.

– Kleint

Frierne fikk kjenne på kroppen at det var uvant å date på TV.

– Jeg har ingen erfaring med dating i det hele tatt. Jeg tror det kommer frem på speeddaten at jeg var kjempenervøs. Det var veldig spesielt. På en måte så var det veldig spennende, men på den andre siden, så gruet jeg meg veldig, så det ødela litt, innrømmer Hansen.

SENDT HJEM: Frier Pernille Pettersen synes det var kjedelig å sendes hjem av bonden Jørgen Heen Brovold tidlig i programmet. Foto: TV 2

– Jeg synes dating i utgangspunktet er litt kleint, så det var ikke mindre kleint. Jeg var mer stresset for det kameraet enn jeg hadde trodd. Men man må ta noen sjanser, sier Pettersen.

Delta som bonde

Til tross for nervepirrende møter og halvpinlige øyeblikk, sitter de tre frierne igjen med en god følelse etter deltakelsen. De har dessuten avtalt å treffes etter at Jakten på kjærligheten er over på TV.

Hansen og Jensen er heller ikke fremmed for å bli med som frier igjen ved en senere anledning.

– Jeg har fulgt med i alle år. Jeg har sett på om det kunne være en person som kunne ha passet meg, så nå var det tydelig at Jørgen kunne passe. Jeg kommer til å melde meg på igjen – hvis jeg ser en passende, sier Hansen.

– Har de flere kjekke bønder? Hehe, spør Jensen lurt.

Pettersen – som bor på gård – leker på sin side med tanken om å melde seg på som bonde.

SENDT HJEM: Frier Lotte Iren Jensen ble ikke valgt videre av bonden Jørgen Heen Brovold i onsdagens episode av Jakten på kjærligheten. Foto: TV 2

– Jeg har litt blandede følelser. Jeg tenker at jeg ikke skal gjøre sånt igjen, men så tenker jeg at jeg kanskje skal være Jakten-bonde. Søsteren min skal ta over gården, men jeg bor her på gården. Vi får se. Vi må avklare bosituasjonen først, men kanskje, sier hun og ler.

– Laste ned Tinder

Etter TV-datingen i vår, kan damene meddele at kjærligheten fremdeles står på stedet hvil.

– Det er like dødt. Ikke funnet noen, sier Hansen, som legger til at hun er på utkikk.

– Det er ingen endring. Jeg er veldig singel, kanskje det blir greit å laste ned Tinder igjen, sier Pettersen lattermildt.

Det samme gjelder for Jensen.

– Jeg er fortsatt singel og har ikke tenkt så mye over det. Jeg har i løpet av seks måneder vært i åtte forskjellige land, og er for tiden i Egypt på dykkerferie, sier hun.

