Trakk seg rett før Torpet-tvisten: – Veldig surt

Etter søndagens tvekamp var det Erlend Indregaard (53) som tapte tvekampen, og måtte forlate Farmen-gården. Han ble slått ut av Henrik Eijsink i den helt nye tvekampgrenen «sekken».

Kort tid etter han ankom Torpet, valgte han å trekke seg. Indregaard trodde nemlig han ville være på Torpet i hele fire uker, og visste ingen ting om tvisten om hvor Torpet ble delt inn i to.

– Det var veldig surt!, sier Indregaard til TV 2.

Visste ikke om ny tvist

Indregaard forteller at selv om han valgte å trekke seg kun 12 timer etter han ankom småbruket, så var han svært glad da han så igjen Lasse Fredheim (26) og Dagny Vartdal (47).

Til tross for at trivselsfaktoren var stor, bestemte Indregaard likevel for å trekke seg.

– Jeg hadde rigget til mye på utsiden for å være med på Farmen. Så da jeg røk ut, hadde jeg jo lang tid igjen på Torpet. Fire uker til der inne kunne jeg rettferdiggjøre for de forpliktelsene jeg hadde på utsiden.

En annen faktor var at Indregaard skulle i kamp med Vartdal for å sikre plassen på husmannsplassen. Det ønsket han ikke.

Ettersom Vartdal kun hadde hatt en uke på Farmen før hun måtte forlate gården, syns pastoren at hun fortjente muligheten til å komme tilbake.

OFRET PLASSEN: Erlend ofret plassen hans for vennen Dagny. Foto: Anton Soggiu/TV 2

Det Indregaard da ikke visste, var at årets Torpet-sesong hadde en tvist. I år er nemlig Torpet delt inn i to, og de gjenværende deltakerne skulle bare gjennom én kamp til før de kunne reise tilbake til gården.

Kalte han en «kylling»

Like etter at Indregaard kom tilbake i 2022 til den virkelig verden, fikk han vite om Torpet-tvisten. De gjengværende Torpet-deltakerne hadde reist tilbake til Farmen-gården like etter han hadde trukket seg.

– Det var jo veldig surt. Men det hadde nok ikke endret noe for min del, sier han og forklarer at han fortsatt unnet Vartdal plassen på Farmen.

– Siden jeg visste at jeg skulle i kamp mot Dagny, var det uaktuelt. Hun hadde vært der i tre uker, og hadde et stort håp om å komme tilbake på gården. Så at de skulle tilbake på Farmen rett etter at jeg dro, endret lite for meg, konstanterer pastoren.

– Men jeg ga uttrykk for at jeg syns det var feigt av Rob å ikke ta den kampen mot meg, skyter han inn.

FEIG: Erlend syns det var feigt av Rob å ikke møte han i kamp. Foto: Anton Soggiu/TV 2

Indregaard forteller at Scott og Fredheim hadde tvunget Vartdal ut i kamp, selv om hun hadde forsvart plassen hennes allerede – noe Scott ikke hadde gjort.

– Jeg gjorde sånne kylling-bevegelser til han før jeg dro, sier pastoren og ler.

Det tok ikke lang tid før humøret til pastoren var på topp etter exiten fra Torpet.

Konen hans Anikka kjørte nemlig fra Trondheim for å plukke ektemannen opp. Da hun var på plass, hadde de et svært romantisk møte.

KLAR FOR HJEMREISE: Erlend forteller han var klar for å reise hjem til Trondheim og konen Anikka. Foto: Anton Soggiu/TV 2

– Vi satt Morten Harkets versjon av sangen «You're too good to be true» på full guffe fra høytaleren på bilen, og danset på parkeringsplassen. Så tok vi oss noen dager i Oslo. Det var så koselig, forteller han.

